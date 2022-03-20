Добро пожаловать в Сибирь!
В аэропорту вас встретит персональный гид.
Вас ждет знакомство с Иркутском и обзорная экскурсия без скучных походов по церквям и музеям.
Городские легенды, самые интересные и красивые места, набережные, достопримечательности и возможность посмотреть на город с высоты колеса обозрения.
Вы отправляетесь в деревню Большое Голоустное.
Ехать всего 120 км по живописному тракту.
За время пути вы узнаете множество историй и легенд, связанных с этими местами.
Большое Голоустное славится уникальным Сухим озером, чаша которого наполняется водой раз в 4 года, пещерами, в которых обитали древние люди, легендарными ветрами и лагерями кайтеров.
Это отличное место чтобы запускать воздушных змеев всей семьей.
После посещения самых знаковых достопримечательностей, машина доставит вас в гостиничный комплекс «Улигер».
Вечер на берегу озера, в настоящей комфортной юрте, в окружении сосен, шума прибоя и ваших самых близких людей – такое не забывается.
Отдыхайте и набирайтесь сил перед приключениями, которые ждут вас завтра.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Сегодня вас ждёт треккинг по живописной тропе вдоль побережья Байкала, по знаменитой ББТ – Большой Байкальской тропе.
Можно будет не беспокоиться о тяжелых рюкзаках и чемоданах, о распределении нагрузки, а просто наслаждаться прогулкой.
Сегодня вас ждут альпийские луга, цветущее разнотравье, пещеры древнего человека и отличная погода.
Здесь почти не ловит мобильная связь, и вы сможете отдохнуть от коммуникаций.
Вечером, по прибытии на кордон Прибайкальского Национального парка в пади Большая Кадильная, состоится мастер-класс по установке палаточного лагеря и приготовлению еды на костре.
Гид расскажет множество историй у костра.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Доброе утро!
Попрощайтесь с тримараном и его капитаном!
После вкусного походного завтрака, вас заберет катер и быстро и бережно доставит на противоположный берег Байкала, в посёлок Танхой.
Здесь расположилась Центральная усадьба самого гостеприимного Байкальского заповедника.
Местность, в которой он находится, называют байкальскими тропиками, здесь выпадает больше всего осадков, растительный мир этих мест прекрасен и богат.
В сопровождении егеря заповедника вам предстоит пройти по тропам к водопаду на реке Осиновка.
Дорога к нему изобилует реликтовыми деревьями, огромными папоротниками, различными ягодами и следами животных.
Вы увидите, как сильно отличается природа двух берегов одного озера.
Привал на обед состоится в лесном зимовье, где егерь с гидом сварят вам на костре настоящий лесной чай без заварки, из трав, собранных по дороге и поделятся историями и секретами таёжной походной жизни.
По возвращении обратно в посёлок, вас ждет посещение Визит-центра заповедника, с уникальной мультимедийной экспозицией и увлекательным эко-квестом!
Вечер вы встретите на уютной турбазе «Омулёвые домики», на реке Дулиха.
Она находится в стороне от посёлка, можно выйти на берег Байкала и проводить закат.
Вы поужинаете и проведете вечер за настольными играми в уютной барбекю-беседке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Доброе утро!
Позавтракав и набрав воды из серебряного ключа, скорее грузимся в автобус и едем навстречу новым впечатлениям!
Сегодня вы обогнёте Байкал в самой южной его точке и прибудете в посёлок Култук!
Сколько же здесь всего интересного!
Ключевой достопримечательностью является КБЖД – Кругобайкальская железная дорога!
Легендарный транспортный путь, когда-то бывший важной частью Транссиба.
Его называли «Золотой пряжкой на стальном поясе России».
Множество туннелей, галерей, мостов, виадуков собрано на протяжении всего в 87 км пути.
Часть этого уникального маршрута (8 км) мы сегодня пройдем пешком.
Вас ждет прогулка в деревню Старая Ангасолка.
Вы узнаете историю КБЖД, прогуляетесь сквозь туннели и увидите, как расходились на этом узком пути поезда.
По прибытии на станцию Ангасолка, вас ждет легкий пикник и мастер-класс по альпинизму!
Уже много лет альплагеря в Ангасолке принимают множество спортсменов, взрослых и детей.
Здесь проводятся сборы и соревнования в этом виде спорта.
Попробуйте вместе походить в связке, покорить новые высоты и получить новый опыт.
Здесь же, в Ангасолке находится музей, каких больше нигде не встретишь.
Здесь много лет была община последователей Николая Рериха и его жены, знаменитой Елены Блаватской.
Можно посмотреть часть картин самого Николая Рериха, его сына и единомышленников.
После чего, вас ждет путь в местность Тёмная падь, где вас ожидает машина, которая отвезёт вас в Иркутск.
После заселения в гостиницу, наступает время прощаться с гидом.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака в гостинице автомобиль доставит вас в аэропорт.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в п. Большое Голоустное, в п. Танхой, в г. Иркутске и ночевку в палаточном кемпинге в пади Большая Кадильная.
Стоимость тура на 1 человека при в зависимости от размера группы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для детей до 12 лет. предусматривается скидка – 10%.