Отцы и дети. Семейный тур на Байкале

В ритме современного мира часто сложно найти время для самого дорогого - для семьи

5
3 отзыва
В ритме современного мира часто сложно найти время для самого дорогого – для семьи и детей, чтобы качественно провести время вместе. Не отвлекаясь на соцсети, проблемы, работу.

Наш тур составлен так, чтобы вы могли пообщаться с детьми и любимыми, получить новый опыт, отдохнуть от цивилизации и интернета, насладиться природой. Тур проводится для готовых групп от двух человек в любой день под запрос.
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Ближайшие даты:
29
июн
13
июл
27
июл
10
авг
24
авг

Что вас ожидает 🤩

Прогулка Байкальскими тропами
Прогулка Байкальскими тропами
Совершим трекинг по живописной тропе вдоль побережья Байкала, по знаменитой ББТ – Большой Байкальской тропе
Опыт скалолазания
Опыт скалолазания
На мастер-классе по альпинизму попробуем походить в связке, покорить новые высоты и получить новый опыт
Утро на берегу Байкала
Утро на берегу Байкала
Встретим рассвет в уютном кемпинге на самом берегу великого озера
Прогулка на тримаране
Прогулка на тримаране
Не упустим возможность и прокатимся на удивительном судне
Ночевка в юрте
Ночевка в юрте
Одну ночь мы проведем в самой настоящей юрте эко-отеля
Время с семьей
Время с семьей
Проведем отлично время в кругу самых близких и дорогих в индивидуальном путешествии

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Большое Голоустное

Добро пожаловать в Сибирь!

В аэропорту вас встретит персональный гид. 

Вас ждет знакомство с Иркутском и обзорная экскурсия без скучных походов по церквям и музеям. 

Городские легенды, самые интересные и красивые места, набережные, достопримечательности и возможность посмотреть на город с высоты колеса обозрения.

Вы отправляетесь в деревню Большое Голоустное

Ехать всего 120 км по живописному тракту. 

За время пути вы узнаете множество историй и легенд, связанных с этими местами.

Большое Голоустное славится уникальным Сухим озером, чаша которого наполняется водой раз в 4 года, пещерами, в которых обитали древние люди, легендарными ветрами и лагерями кайтеров. 

Это отличное место чтобы запускать воздушных змеев всей семьей.

После посещения самых знаковых достопримечательностей, машина доставит вас в гостиничный комплекс «Улигер».

Вечер на берегу озера, в настоящей комфортной юрте, в окружении сосен, шума прибоя и ваших самых близких людей – такое не забывается. 

Отдыхайте и набирайтесь сил перед приключениями, которые ждут вас завтра.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Иркутск – Большое ГолоустноеИркутск – Большое ГолоустноеИркутск – Большое ГолоустноеИркутск – Большое Голоустное
2 день
Большое Голоустное – падь Большая Кадильная

Сегодня вас ждёт треккинг по живописной тропе вдоль побережья Байкала, по знаменитой ББТ – Большой Байкальской тропе.

Можно будет не беспокоиться о тяжелых рюкзаках и чемоданах, о распределении нагрузки, а просто наслаждаться прогулкой. 

Сегодня вас ждут альпийские луга, цветущее разнотравье, пещеры древнего человека и отличная погода.

Здесь почти не ловит мобильная связь, и вы сможете отдохнуть от коммуникаций.

Вечером, по прибытии на кордон Прибайкальского Национального парка в пади Большая Кадильная, состоится мастер-класс по установке палаточного лагеря и приготовлению еды на костре.

Гид расскажет множество историй у костра.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Большое Голоустное – падь Большая КадильнаяБольшое Голоустное – падь Большая КадильнаяБольшое Голоустное – падь Большая КадильнаяБольшое Голоустное – падь Большая Кадильная
3 день
Падь Большая Кадильная – п. Танхой (усадьба Байкальского заповедника)

Доброе утро!

Попрощайтесь с тримараном и его капитаном!

После вкусного походного завтрака, вас заберет катер и быстро и бережно доставит на противоположный берег Байкала, в посёлок Танхой. 

Здесь расположилась Центральная усадьба самого гостеприимного Байкальского заповедника.

Местность, в которой он находится, называют байкальскими тропиками, здесь выпадает больше всего осадков, растительный мир этих мест прекрасен и богат. 

В сопровождении егеря заповедника вам предстоит пройти по тропам к водопаду на реке Осиновка.

Дорога к нему изобилует реликтовыми деревьями, огромными папоротниками, различными ягодами и следами животных. 

Вы увидите, как сильно отличается природа двух берегов одного озера. 

Привал на обед состоится в лесном зимовье, где егерь с гидом сварят вам на костре настоящий лесной чай без заварки, из трав, собранных по дороге и поделятся историями и секретами таёжной походной жизни.

По возвращении обратно в посёлок, вас ждет посещение Визит-центра заповедника, с уникальной мультимедийной экспозицией и увлекательным эко-квестом!

Вечер вы встретите на уютной турбазе «Омулёвые домики», на реке Дулиха.

Она находится в стороне от посёлка, можно выйти на берег Байкала и проводить закат. 

Вы поужинаете и проведете вечер за настольными играми в уютной барбекю-беседке.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день
П. Танхой – с. Култук – д. Старая Ангасолка – д. Тёмная падь – Иркутск

Доброе утро!

Позавтракав и набрав воды из серебряного ключа, скорее грузимся в автобус и едем навстречу новым впечатлениям!

Сегодня вы обогнёте Байкал в самой южной его точке и прибудете в посёлок Култук

Сколько же здесь всего интересного! 

Ключевой достопримечательностью является КБЖД – Кругобайкальская железная дорога!

Легендарный транспортный путь, когда-то бывший важной частью Транссиба.

Его называли «Золотой пряжкой на стальном поясе России».

Множество туннелей, галерей, мостов, виадуков собрано на протяжении всего в 87 км пути.

Часть этого уникального маршрута (8 км) мы сегодня пройдем пешком.

Вас ждет прогулка в деревню Старая Ангасолка.

Вы узнаете историю КБЖД, прогуляетесь сквозь туннели и увидите, как расходились на этом узком пути поезда. 

По прибытии на станцию Ангасолка, вас ждет легкий пикник и мастер-класс по альпинизму!

Уже много лет альплагеря в Ангасолке принимают множество спортсменов, взрослых и детей.

Здесь проводятся сборы и соревнования в этом виде спорта. 

Попробуйте вместе походить в связке, покорить новые высоты и получить новый опыт.

Здесь же, в Ангасолке находится музей, каких больше нигде не встретишь. 

Здесь много лет была община последователей Николая Рериха и его жены, знаменитой Елены Блаватской. 

Можно посмотреть часть картин самого Николая Рериха, его сына и единомышленников.

После чего, вас ждет путь в местность Тёмная падь, где вас ожидает машина, которая отвезёт вас в Иркутск.

После заселения в гостиницу, наступает время прощаться с гидом.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

П. Танхой – с. Култук – д. Старая Ангасолка – д. Тёмная падь – ИркутскП. Танхой – с. Култук – д. Старая Ангасолка – д. Тёмная падь – ИркутскП. Танхой – с. Култук – д. Старая Ангасолка – д. Тёмная падь – ИркутскП. Танхой – с. Култук – д. Старая Ангасолка – д. Тёмная падь – Иркутск
5 день
Отъезд домой

После завтрака в гостинице автомобиль доставит вас в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в п. Большое Голоустное, в п. Танхой, в г. Иркутске и ночевку в палаточном кемпинге в пади Большая Кадильная.

Стоимость тура на 1 человека при в зависимости от размера группы:

  • при группе 3 человека – 129 900 руб.;
  • при группе 4 человека – 106 500 руб.;
  • при группе 5 человек – 91 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропортусопровождение профессиональным гидомпроживание в п. Большое Голоустное
  • Эко-отель «Улигер» благоустроенные юрты на 4 человек
  • 1 ночьночевка в палаточном кемпинге в пади Большая Кадильная
  • 1 ночьпроживание в п. Танхой
  • База Байкальского заповедника «Омулёвые домики на реке Дулиха
  • Домик на 4х
  • С/узел и душ в отдельном строении
  • 1 ночьпроживание в г. Иркутске в отеле «Иркутск»
  • 2-местные благоустроенные номера
  • 1 ночьпитание
  • Указанное в программетрансферы согласно программекемпинговое снаряжение (палатки, спальники, туристические коврики)сопровождение тримараном во время трекинга Большое Голоустное – Большая Кадильнаяобзорная экскурсия по г. Иркутску(2 часа)
  • Авто-пешаяэкскурсионная прогулка по достопримечательностям п. Большое Голоустноетрекинг Большое Голоустное – падь Большая Кадильная (12 км)экскурсия в Байкальский биосферный заповедник (водный переход 40 км + трекинг уровня «новичок»)посещение визит-центра Байкальского заповедника
  • Мультимедийной экскурсиитрекинг по Кругобайкальской железной дороге Култук-Старая Ангасолка (8 км)мастер-класс по скалолазанию в п. Старая Ангасолкапосещение музея Н. К. Рериха
  • В п. Старая Ангасолка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратнопитание
  • Не указанное в программедополнительные экскурсии и развлеченияалкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки на тур?

Для детей до 12 лет. предусматривается скидка – 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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