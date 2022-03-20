В ритме современного мира часто сложно найти время для самого дорогого – для семьи и детей, чтобы качественно провести время вместе. Не отвлекаясь на соцсети, проблемы, работу. Наш тур составлен так, чтобы вы могли пообщаться с детьми и любимыми, получить новый опыт, отдохнуть от цивилизации и интернета, насладиться природой. Тур проводится для готовых групп от двух человек в любой день под запрос.

Проведем отлично время в кругу самых близких и дорогих в индивидуальном путешествии

Время с семьей

Одну ночь мы проведем в самой настоящей юрте эко-отеля

Не упустим возможность и прокатимся на удивительном судне

Встретим рассвет в уютном кемпинге на самом берегу великого озера

На мастер-классе по альпинизму попробуем походить в связке, покорить новые высоты и получить новый опыт

Совершим трекинг по живописной тропе вдоль побережья Байкала, по знаменитой ББТ – Большой Байкальской тропе

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Большое Голоустное

Добро пожаловать в Сибирь! В аэропорту вас встретит персональный гид. Вас ждет знакомство с Иркутском и обзорная экскурсия без скучных походов по церквям и музеям. Городские легенды, самые интересные и красивые места, набережные, достопримечательности и возможность посмотреть на город с высоты колеса обозрения. Вы отправляетесь в деревню Большое Голоустное. Ехать всего 120 км по живописному тракту. За время пути вы узнаете множество историй и легенд, связанных с этими местами. Большое Голоустное славится уникальным Сухим озером, чаша которого наполняется водой раз в 4 года, пещерами, в которых обитали древние люди, легендарными ветрами и лагерями кайтеров. Это отличное место чтобы запускать воздушных змеев всей семьей. После посещения самых знаковых достопримечательностей, машина доставит вас в гостиничный комплекс «Улигер». Вечер на берегу озера, в настоящей комфортной юрте, в окружении сосен, шума прибоя и ваших самых близких людей – такое не забывается. Отдыхайте и набирайтесь сил перед приключениями, которые ждут вас завтра. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

2 день Большое Голоустное – падь Большая Кадильная

Сегодня вас ждёт треккинг по живописной тропе вдоль побережья Байкала, по знаменитой ББТ – Большой Байкальской тропе. Можно будет не беспокоиться о тяжелых рюкзаках и чемоданах, о распределении нагрузки, а просто наслаждаться прогулкой. Сегодня вас ждут альпийские луга, цветущее разнотравье, пещеры древнего человека и отличная погода. Здесь почти не ловит мобильная связь, и вы сможете отдохнуть от коммуникаций. Вечером, по прибытии на кордон Прибайкальского Национального парка в пади Большая Кадильная, состоится мастер-класс по установке палаточного лагеря и приготовлению еды на костре. Гид расскажет множество историй у костра. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день Падь Большая Кадильная – п. Танхой (усадьба Байкальского заповедника)

Доброе утро! Попрощайтесь с тримараном и его капитаном! После вкусного походного завтрака, вас заберет катер и быстро и бережно доставит на противоположный берег Байкала, в посёлок Танхой. Здесь расположилась Центральная усадьба самого гостеприимного Байкальского заповедника. Местность, в которой он находится, называют байкальскими тропиками, здесь выпадает больше всего осадков, растительный мир этих мест прекрасен и богат. В сопровождении егеря заповедника вам предстоит пройти по тропам к водопаду на реке Осиновка. Дорога к нему изобилует реликтовыми деревьями, огромными папоротниками, различными ягодами и следами животных. Вы увидите, как сильно отличается природа двух берегов одного озера. Привал на обед состоится в лесном зимовье, где егерь с гидом сварят вам на костре настоящий лесной чай без заварки, из трав, собранных по дороге и поделятся историями и секретами таёжной походной жизни. По возвращении обратно в посёлок, вас ждет посещение Визит-центра заповедника, с уникальной мультимедийной экспозицией и увлекательным эко-квестом! Вечер вы встретите на уютной турбазе «Омулёвые домики», на реке Дулиха. Она находится в стороне от посёлка, можно выйти на берег Байкала и проводить закат. Вы поужинаете и проведете вечер за настольными играми в уютной барбекю-беседке. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день П. Танхой – с. Култук – д. Старая Ангасолка – д. Тёмная падь – Иркутск

Доброе утро! Позавтракав и набрав воды из серебряного ключа, скорее грузимся в автобус и едем навстречу новым впечатлениям! Сегодня вы обогнёте Байкал в самой южной его точке и прибудете в посёлок Култук! Сколько же здесь всего интересного! Ключевой достопримечательностью является КБЖД – Кругобайкальская железная дорога! Легендарный транспортный путь, когда-то бывший важной частью Транссиба. Его называли «Золотой пряжкой на стальном поясе России». Множество туннелей, галерей, мостов, виадуков собрано на протяжении всего в 87 км пути. Часть этого уникального маршрута (8 км) мы сегодня пройдем пешком. Вас ждет прогулка в деревню Старая Ангасолка. Вы узнаете историю КБЖД, прогуляетесь сквозь туннели и увидите, как расходились на этом узком пути поезда. По прибытии на станцию Ангасолка, вас ждет легкий пикник и мастер-класс по альпинизму! Уже много лет альплагеря в Ангасолке принимают множество спортсменов, взрослых и детей. Здесь проводятся сборы и соревнования в этом виде спорта. Попробуйте вместе походить в связке, покорить новые высоты и получить новый опыт. Здесь же, в Ангасолке находится музей, каких больше нигде не встретишь. Здесь много лет была община последователей Николая Рериха и его жены, знаменитой Елены Блаватской. Можно посмотреть часть картин самого Николая Рериха, его сына и единомышленников. После чего, вас ждет путь в местность Тёмная падь, где вас ожидает машина, которая отвезёт вас в Иркутск. После заселения в гостиницу, наступает время прощаться с гидом. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Отъезд домой