1 день

Таинственный Ольхон

Встреча с 9:00 до 10:00.

Сегодня вы встретитесь с одним из самых опытных гидов на Байкале, отправитесь на комфортном автотранспорте на легендарный и таинственный остров Ольхон!

Во время поездки вы узнаете много нового о жизни и традициях бурят, посетите гору Ёрд, священные бурятские места, пообедаете в юрт-кафе, где сможете познакомиться с национальной бурятской кухней.

Вас ждёт переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота и небольшой трансфер до турбазы.

После размещения в уютных номерах, вы отправитесь к знаменитой скале с загадочным названием "Шаманка" (мыс Бурхан), узнаете о шаманизме на Байкале, совершите благодарственный обряд для задабривания духов острова.

Шаманы всего Мира считают это месть священным.

Вечером вы сможете посетить “Бурятскую деревню” или музей Шаманизма (на выбор).

Интересные экскурсии, которые окунут вас в обычаи и традиции местного населения.

В "Бурятской деревне" вас встретят, как дорогих гостей по всем правилам, поведают особенности быта и культуры бурят, легенды здешних мест, конечно же, пригласят за стол и угостят (дегустация) традиционными алкогольным напитком (тарасун).

Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;

Питание включено: обед, ужин.