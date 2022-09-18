Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур

Любоваться Байкалом лучше всего с воды

5
3 отзыва
Любоваться Байкалом лучше всего с воды.

Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу незабываемых впечатлений, сможете побывать в самых укромных уголках и в полной мере почувствовать единение с уникальным природным миром Байкала!
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Ближайшие даты:
25
июн
10
июл
24
июл
7
авг
21
авг

Что вас ожидает 🤩

Таинственный Ольхон
Таинственный Ольхон
Узнаете о шаманизме на Байкале и совершим благодарственный обряд для задабривания духов острова
Вкусные бурятские блюда
Вкусные бурятские блюда
Пообедаем в юрт-кафе и познакомимся с национальной бурятской кухней
Байдарочное путешествие по Байкалу
Байдарочное путешествие по Байкалу
Будем учимся управлять байдаркой, работать в экипаже, и любоваться красотами Байкала
Живописная бухта Песчаная
Живописная бухта Песчаная
Нас ждет замечательный песчаный пляж со знаменитыми "ходульными" деревьями
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Отправимся в увлекательную поездку на самый северный мыс острова Ольхон

Программа тура по дням

1 день

Таинственный Ольхон

Встреча с 9:00 до 10:00.

Сегодня вы встретитесь с одним из самых опытных гидов на Байкале, отправитесь на комфортном автотранспорте на легендарный и таинственный остров Ольхон!

Во время поездки вы узнаете много нового о жизни и традициях бурят, посетите гору Ёрд, священные бурятские места, пообедаете в юрт-кафе, где сможете познакомиться с национальной бурятской кухней.

Вас ждёт переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота и небольшой трансфер до турбазы.

После размещения в уютных номерах, вы отправитесь к знаменитой скале с загадочным названием "Шаманка" (мыс Бурхан), узнаете о шаманизме на Байкале, совершите благодарственный обряд для задабривания духов острова.

Шаманы всего Мира считают это месть священным.

Вечером вы сможете посетить “Бурятскую деревню” или музей Шаманизма (на выбор).

Интересные экскурсии, которые окунут вас в обычаи и традиции местного населения.

В "Бурятской деревне" вас встретят, как дорогих гостей по всем правилам, поведают особенности быта и культуры бурят, легенды здешних мест, конечно же, пригласят за стол и угостят (дегустация) традиционными алкогольным напитком (тарасун).

Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;

Питание включено: обед, ужин.

Таинственный ОльхонТаинственный ОльхонТаинственный ОльхонТаинственный Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Экскурсия “Путешествие на край Земли! ” (рассчитана на весь день, обед включён).

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Ольхон - Бугульдейка

Трансфер Ольхон – Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье одноимённой реки Бугульдейка).

Переезд занимает около 3-4 часов.

Обед.

Сегодня нам предстоит собрать байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию.

Размещение: кемпинг на берегу Байкала;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Ольхон - БугульдейкаОльхон - БугульдейкаОльхон - Бугульдейка
4 день

Сплав на байдарках

Инструктаж по технике безопасности.

Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже, и не забываем любоваться красотами Байкала.

Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет.

Во время путешествия он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.

Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).

Размещение: кемпинг на берегу Байкала;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Сплав на байдаркахСплав на байдаркахСплав на байдарках
5 день

Мыс Дыроватый

Продолжаем путешествие.

Мы увидим мыс Дыроватый, известный причудливой аркой, под которой можно пройти на байдарке.

Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!

Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.

Размещение: кемпинг на берегу Байкала;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Мыс ДыроватыйМыс ДыроватыйМыс Дыроватый
6 день

Подъём на Скалу обзора

Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!

Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.

В бухте Песчаной ещё остались знаменитые"ходульные" деревья, но, к сожалению, уже не самые большие экземпляры.

Размещение: кемпинг на берегу Байкала;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Подъём на Скалу обзораПодъём на Скалу обзораПодъём на Скалу обзора
7 день

Прибытие в Большое Голоустное

Продолжаем наше путешествие по Байкалу.

В 4 км. от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню, на которой несут свой пост гордые птицы не так давно вернувшиеся на Байкал – бакланы.

Наш путь проходит мимо неё.

Сегодня прибываем в Большое Голоустное.

Размещение на турбазе.

Вечером можно заказать баню (оплачивается отдельно).

Размещение: турбаза в Б. Голоустном;

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Прибытие в Большое ГолоустноеПрибытие в Большое ГолоустноеПрибытие в Большое Голоустное
8 день

Прогулка по окрестностям

Подъём на обзорную вершину.

Осмотр местных достопримечательностей.

Посещение Свято-Никольского храма с удивительной историей возрождения.

Особенно поражает драматическая история спасения иконы Николая Мирликийского, бережно хранящейся под сводами священных куполов.

Прогулка (пешая, по запросу туристов – конная) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства.

В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.

Трансфер Голоустное – Иркутск.

Размещение: гостиница Ангара, номер стандарт, двухместное размещение;

Питание включено: завтрак, обед.

Прогулка по окрестностямПрогулка по окрестностямПрогулка по окрестностям
9 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на туристической базе на Ольхоне – 2 ночи;
  • в палаточном лагере на активной части – 4 ночи;
  • на турбазе в Б. Голоустном – 1 ночь;
  • в гостинице в Иркутске – 1 ночь.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

Палаточный лагерь

5 ночей

На активной части маршрута ночуем в палатках на берегу озера Байкал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (на активной части туристы готовят самостоятельно! Услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы. Для групп от 10 человек, повар включён)
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида-проводника, инструктора по водному туризму
  • Аренда сплавного снаряжения: байдарки (2,3-х местные), спасательные жилеты, вёсла, гермомешки
  • Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, тент, костровое оборудование, газовое оборудование
  • Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Экскурсии по программе, в том числе входные билеты
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске до начала путешествия
  • Аренда спальника, рюкзака, коврика
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
  • Услуги повара – 3 000 руб. /день
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Гермомешок – используется вместо рюкзака;
  2. Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5;
  3. Пенка (пенополиуретановый коврик);
  4. Пенка (для сидения);
  5. Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) – каждому обязательно!
  6. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара;
  7. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
  8. Фонарик (с запасным набором батареек);
  9. Фотоаппарат;
  10. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка и т. д.);
  11. Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки – будут мокрыми!
  12. Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии;
  13. Носки шерстяные или полартековые (для ночевки) – 2 п.;
  14. Носки х/б– 2 п.;
  15. Сменное белье;
  16. Купальник;
  17. Штаны и куртка ветро-влагозащитные – для сплава;
  18. Термобельё (рейтузы и кофта вниз);
  19. Штаны спортивные (для ночевки и суши);
  20. Футболки – 2 шт.;
  21. Шапочка шерстяная или ушки;
  22. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  23. Тёплая куртка или жилетка;
  24. Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой);
  25. Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана;
  26. Очки солнцезащитные;
  27. Перчатки рабочие (для работы у костра);
  28. Спички в герметичной упаковке – каждому обязательно! Любые средства розжига!
  29. Надувная подушка-сидушка для байдарки;
  30. Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности тура

Очень важный бонус этого тура в том, что в активной байдарочной части тура группу сопровождает катамаран с мотором (только для групп от 10 человек), на который грузятся ваши вещи, общественное снаряжение и продукты. Катамаран будет обеспечивать безопасность путешествия, а также выполнять грузовые функции. Наслаждайтесь отдыхом на Байкале!

Даты заездов для групп от 5 человек – по Вашему запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 сен 2022
Принимающая сторона отлично организовала тур, всё было предусмотрено, всё по графику, замены были лучше плана. Комфортный транспорт, интересные локации.
Е
21 авг 2022
Все было продумано и состыковано до мелочей. Любые возникающие вопросы решались четко и быстро. Организаторы - люди неравнодушные, они любят свой край и им удалось передать эту любовь нам!
Спасибо Елизавете, Ирине, Сергею! Вы - лучшие!
Особая благодарность - виртуозному водителю УАЗа на Ольхоне Василию:)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
10 авг 2022
Нам тур очень понравился. Все было отлично, чётко, хорошо. Все по плану. Гид и куратор отработали на 5+. Смело рекомендуйте их своим клиентам

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