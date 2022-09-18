Встреча с 9:00 до 10:00.
Сегодня вы встретитесь с одним из самых опытных гидов на Байкале, отправитесь на комфортном автотранспорте на легендарный и таинственный остров Ольхон!
Во время поездки вы узнаете много нового о жизни и традициях бурят, посетите гору Ёрд, священные бурятские места, пообедаете в юрт-кафе, где сможете познакомиться с национальной бурятской кухней.
Вас ждёт переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота и небольшой трансфер до турбазы.
После размещения в уютных номерах, вы отправитесь к знаменитой скале с загадочным названием "Шаманка" (мыс Бурхан), узнаете о шаманизме на Байкале, совершите благодарственный обряд для задабривания духов острова.
Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Вечером вы сможете посетить “Бурятскую деревню” или музей Шаманизма (на выбор).
Интересные экскурсии, которые окунут вас в обычаи и традиции местного населения.
В "Бурятской деревне" вас встретят, как дорогих гостей по всем правилам, поведают особенности быта и культуры бурят, легенды здешних мест, конечно же, пригласят за стол и угостят (дегустация) традиционными алкогольным напитком (тарасун).
Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;
Питание включено: обед, ужин.
Экскурсия “Путешествие на край Земли! ” (рассчитана на весь день, обед включён).
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Размещение: Усадьба Бенчарова, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Трансфер Ольхон – Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье одноимённой реки Бугульдейка).
Переезд занимает около 3-4 часов.
Обед.
Сегодня нам предстоит собрать байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию.
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Инструктаж по технике безопасности.
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже, и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет.
Во время путешествия он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжаем путешествие.
Мы увидим мыс Дыроватый, известный причудливой аркой, под которой можно пройти на байдарке.
Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!
Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые"ходульные" деревья, но, к сожалению, уже не самые большие экземпляры.
Размещение: кемпинг на берегу Байкала;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжаем наше путешествие по Байкалу.
В 4 км. от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню, на которой несут свой пост гордые птицы не так давно вернувшиеся на Байкал – бакланы.
Наш путь проходит мимо неё.
Сегодня прибываем в Большое Голоустное.
Размещение на турбазе.
Вечером можно заказать баню (оплачивается отдельно).
Размещение: турбаза в Б. Голоустном;
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Подъём на обзорную вершину.
Осмотр местных достопримечательностей.
Посещение Свято-Никольского храма с удивительной историей возрождения.
Особенно поражает драматическая история спасения иконы Николая Мирликийского, бережно хранящейся под сводами священных куполов.
Прогулка (пешая, по запросу туристов – конная) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства.
В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.
Трансфер Голоустное – Иркутск.
Размещение: гостиница Ангара, номер стандарт, двухместное размещение;
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание:
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
На активной части маршрута ночуем в палатках на берегу озера Байкал.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Очень важный бонус этого тура в том, что в активной байдарочной части тура группу сопровождает катамаран с мотором (только для групп от 10 человек), на который грузятся ваши вещи, общественное снаряжение и продукты. Катамаран будет обеспечивать безопасность путешествия, а также выполнять грузовые функции. Наслаждайтесь отдыхом на Байкале!
Даты заездов для групп от 5 человек – по Вашему запросу.