Мы отправляемся в путешествие по живописной тропе вдоль Байкала (23 км) с видами на скалы, бухты и тайгу. По пути нас ждут оборудованные стоянки, купание в прозрачной воде и отдых
Описание экскурсии
Маршрут: Иркутск → Листвянка → пешком по тропе → Большие Коты → теплоход → Листвянка → Иркутск 🗓 Что вас ждёт: 🚐 Иркутск: сбор у гостиницы «Ангара». Трансфер на комфортабельном авто в Листвянку. 🗺 Листвянка: инструктаж и старт маршрут: подготовка и выход на тропу. Начинается путешествие вдоль берега Байкала по живописной эко-дороге! 🥾 Пеший переход до Больших Котов: протяжённость маршрута — 23 км. По пути:
панорамные смотровые точки • чистейший воздух и аромат лесных трав • оборудованные стоянки для отдыха • возможность искупаться и перекусить 📸 Идеальный маршрут для фото и перезагрузки от городской суеты ☕ Большие Коты: свободное время: можно посидеть на берегу, перекусить или зайти в местное кафе 🛥 Обратный путь по воде: теплоход до Листвянки. С борта открываются потрясающие виды на весь пройденный путь! 📍 Возвращение по месту проживания Важная информация: В пик сезона (июль) лучше бронировать за неделю — быстро разбирают билеты на теплоход.
Сезон: с 1 июня по 30 сентября
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкал
- Листвянка
- Большие Коты
Что включено
- Трансфер Иркутск - Листвянка
- Сопровождение гида
- Перекус в дороге
- Теплоход Большие Коты - Листвянка
Что не входит в цену
- Билет в Прибайкальский нацпарк - 250 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Сезон: с 1 июня по 30 сентября
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В пик сезона (июль) лучше бронировать за неделю - быстро разбирают билеты на теплоход
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
