Маршрут: Иркутск → Листвянка → пешком по тропе → Большие Коты → теплоход → Листвянка → Иркутск 🗓 Что вас ждёт: 🚐 Иркутск: сбор у гостиницы «Ангара». Трансфер на комфортабельном авто в Листвянку. 🗺 Листвянка: инструктаж и старт маршрут: подготовка и выход на тропу. Начинается путешествие вдоль берега Байкала по живописной эко-дороге! 🥾 Пеший переход до Больших Котов: протяжённость маршрута — 23 км. По пути:

панорамные смотровые точки • чистейший воздух и аромат лесных трав • оборудованные стоянки для отдыха • возможность искупаться и перекусить 📸 Идеальный маршрут для фото и перезагрузки от городской суеты ☕ Большие Коты: свободное время: можно посидеть на берегу, перекусить или зайти в местное кафе 🛥 Обратный путь по воде: теплоход до Листвянки. С борта открываются потрясающие виды на весь пройденный путь! 📍 Возвращение по месту проживания Важная информация: В пик сезона (июль) лучше бронировать за неделю — быстро разбирают билеты на теплоход.