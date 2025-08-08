Путешествие по Южному Прибайкалью предлагает уникальную возможность увидеть Байкал с необычного ракурса.
Участники смогут пройти по следам Великого чайного пути, посетить мраморный вокзал в Слюдянке и отдохнуть у тёплого озера.
В программе - Култук с его исторической застройкой, Слюдянское озеро с водными лилиями и интерактивный музей Байкала. Это путешествие обещает комфорт и внимание к красотам Восточной Сибири, не оставляя места для суеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды Байкала
- 🚂 Исторический Транссиб
- 🏛️ Мраморный вокзал
- 🌸 Водные лилии Слюдянского озера
- 🗺️ Легенды шаманских троп
Что можно увидеть
- Култук
- Свято-Никольский храм
- Мыс Шаманский
- Слюдянское озеро
- Интерактивный музей Байкала
- Паровоз Лебедянка
- Водонапорная башня
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Култук — первая улица на юге Байкала с исторической застройкой и знаками «Байкальское оконце» и «Верстовой столб».
- Свято-Никольский храм — старинная церковь (по желанию, за дополнительную плату).
- Мыс Шаманский — природный памятник с магией и легендами (по запросу).
- Слюдянское озеро — царство водных лилий и редких растений.
- Интерактивный музей Байкала на мраморном вокзале в Слюдянке — настоящая «прогулка» по дну озера прямо в здании вокзала.
- Паровоз «Лебедянка» и водонапорная башня — индустриальный шарм эпохи паровозов.
Дополнительно и по желанию:
- Экскурсия на мараловую ферму и в посёлок Аршан (с более ранним выездом).
- Посещение Свято-Никольского храма.
Вы узнаете:
- Какие послания зашифрованы в деревянных фасадах старинных домов Култука и Слюдянки.
- Как Великий чайный путь и Транссиб не просто связывали города, а меняли судьбу всего края.
- Почему Байкал — это не просто озеро, а культурный код региона.
- Как Байкал отражает внутреннюю тишину и служит зеркалом «экологии души», которую ищут в путешествиях.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне.
- Обед и билеты в музеи — за свой счёт.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9600 ₽
|Дети до 7 лет
|8500 ₽
|Пенсионеры
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1885 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
8 авг 2025
Не могу сказать про группу, для 2-х 60-ти летних экскурсия великолепная.
