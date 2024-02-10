Начнём наше знакомство с городом, в самом его сердце. От туда, где был основан Иркутский острог.
Проедем по всем значимым историческим местам города, ведь Иркутск с очень богатой историей и своей самобытной культурой.
Проедем по всем значимым историческим местам города, ведь Иркутск с очень богатой историей и своей самобытной культурой.
Ближайшие даты:
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
17
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
28
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь 3 церквей
- Памятник казакам первопроходцам
- Московские ворота
- Женский Знаменский монастырь
- Памятник А. В. Колчак
- Кружевной дом Шастина
- Ул. Карла Макса
- Памятник Александр 3
- Белый дом
- Памятник Бабра
Описание
Что вас ожидает:
- Увидим площадь трёх церквей — Спасская, Польский Костёл, Собор Богоявления, прогуляемся по набережной Ангары.
- Доедем до Женского Знаменского Монастыряю • Следующий небольшой переезд до Кружевного дома Шастина.
- Проезд по историческим улицам Декабрьских Событий и Карла Маркса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия на автомобиле
- Место начала и завершения?
- Иркутск. Центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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