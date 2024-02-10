По вехам истории Иркутска

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Начнём наше знакомство с городом, в самом его сердце. От туда, где был основан Иркутский острог.

Проедем по всем значимым историческим местам города, ведь Иркутск с очень богатой историей и своей самобытной культурой.
По вехам истории Иркутска
По вехам истории Иркутска
По вехам истории Иркутска
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
17
фев
19
фев
20
фев
28
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь 3 церквей
  • Памятник казакам первопроходцам
  • Московские ворота
  • Женский Знаменский монастырь
  • Памятник А. В. Колчак
  • Кружевной дом Шастина
  • Ул. Карла Макса
  • Памятник Александр 3
  • Белый дом
  • Памятник Бабра

Описание

Что вас ожидает:

  • Увидим площадь трёх церквей — Спасская, Польский Костёл, Собор Богоявления, прогуляемся по набережной Ангары.
  • Доедем до Женского Знаменского Монастыряю • Следующий небольшой переезд до Кружевного дома Шастина.
  • Проезд по историческим улицам Декабрьских Событий и Карла Маркса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на автомобиле
Место начала и завершения?
Иркутск. Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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