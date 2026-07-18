1 отзыв оставили туристы

Секретный поселок Большие Коты на берегу Байкала - это уникальная возможность узнать о золотодобыче и увидеть потрясающие виды на озеро. Деревня скрывает в себе полуразрушенную драгу и древнюю пещеру с наскальной живописью. Прогулка вдоль берега позволит насладиться первозданной природой Прибайкалья.



Завершит экскурсию обед в местном доме, где можно услышать старинные предания о золотоискателях и происхождении названия поселка

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда можно добраться на ракете и насладиться теплой погодой. В зимние месяцы, с января по апрель, доступен хивус, что позволяет увидеть Байкал в ледяной красоте. В межсезонье, когда лед еще не встал или уже растаял, прогулка может быть затруднена, но все же возможна для настоящих любителей приключений.

Сейчас август — это идеальное время.