1 отзыв оставили туристы

Какие коты? Большие! Поселок со смешным названием Большие Коты — чем он интересен? Я расскажу о золотодобывающей промышленности и приисках на Пади Сенной, покажу полуразрушенную драгу в глубине деревни, спрятанную меж деревьев и ручьев. Вы увидите музей 🖼 байкаловедения с аквариумом местного Института биологии и большой коллекцией насекомых, а также лучший вид на Байкал. За ним мы поднимемся на песчаную гору, внутри которой расположена древняя пещера со следами наскальной живописи.
Деревенский стиль Мы прогуляемся вдоль берега великого озера и насладимся первозданной природой Прибайкалья. Время будто остановилось, здесь даже дышится иначе! После насыщенной экскурсии 🧭 мы зайдем на обед в один из местных домов. Вы услышите старинные предания о происхождении названия поселка и иркутских золотоискателях, пробуя таежные ягоды и грибы.
Организационные детали
На ракете мы можем добраться с 30 мая по 27 сентября, стоимость билета на ракету в одну сторону из Иркутска — 1200 руб.
На хивусе по льду мы можем добраться до посёлка с 15 января до середины апреля, пока не встанут торосы. Стоимость аренды хивуса зависит от времени.
Обед по желанию, стоимость одного обеда 350 руб.
Начало и место завершения
🚩 в микрорайоне Солнечный
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветсвую путешественников! Меня зовут Алёна, мне 30 лет и все эти годы я живу в Иркутске. Очень люблю путешествовать и однажды, будучи в одном прекрасном городе на экскурсии, задумалась, а почему же в моем родном Иркутске нет таких гидов и нескучных прогулок? Наш край невероятно красив — об этом должны знать ВСЕ! И я вам его покажу;)