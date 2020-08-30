1 отзыв оставили туристы

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Золото Байкала

Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки

4
1 отзыв
Алёна
Алёна – Гид из Иркутска
К секретному «золотому поселку» не доехать на авто.

Пешком, на водной ракете или хивусе мы доберемся до небольшой деревушки, открывающей самый завораживающий вид на Байкал.

Я расскажу о золотоносных песках, стекольном заводе и биологической станции, а после прогулки мы пообедаем в домике местной жительницы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Золото Байкала
Золото Байкала

Что вас ожидает

Какие коты? Большие!
Поселок со смешным названием Большие Коты — чем он интересен? Я расскажу о золотодобывающей промышленности и приисках на Пади Сенной, покажу полуразрушенную драгу в глубине деревни, спрятанную меж деревьев и ручьев. Вы увидите музей 🖼 байкаловедения с аквариумом местного Института биологии и большой коллекцией насекомых, а также лучший вид на Байкал. За ним мы поднимемся на песчаную гору, внутри которой расположена древняя пещера со следами наскальной живописи.

Деревенский стиль
Мы прогуляемся вдоль берега великого озера и насладимся первозданной природой Прибайкалья. Время будто остановилось, здесь даже дышится иначе! После насыщенной экскурсии 🧭 мы зайдем на обед в один из местных домов. Вы услышите старинные предания о происхождении названия поселка и иркутских золотоискателях, пробуя таежные ягоды и грибы.

Организационные детали

  • На ракете мы можем добраться с 30 мая по 27 сентября, стоимость билета на ракету в одну сторону из Иркутска — 1200 руб.
  • На хивусе по льду мы можем добраться до посёлка с 15 января до середины апреля, пока не встанут торосы. Стоимость аренды хивуса зависит от времени.
  • Обед по желанию, стоимость одного обеда 350 руб.
Начало и место завершения
🚩 в микрорайоне Солнечный
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала
Золото Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Приветсвую путешественников! Меня зовут Алёна, мне 30 лет и все эти годы я живу в Иркутске. Очень люблю путешествовать и однажды, будучи в одном прекрасном городе на экскурсии, задумалась, а почему же в моем родном Иркутске нет таких гидов и нескучных прогулок? Наш край невероятно красив — об этом должны знать ВСЕ! И я вам его покажу;)
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1 отзыв оставили туристы

30 августа 2020
Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!

Алёна проводит ещё 3 экскурсии

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