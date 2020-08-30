1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Какие коты? Большие!

Поселок со смешным названием Большие Коты — чем он интересен? Я расскажу о золотодобывающей промышленности и приисках на Пади Сенной, покажу полуразрушенную драгу в глубине деревни, спрятанную меж деревьев и ручьев. Вы увидите музей 🖼 байкаловедения с аквариумом местного Института биологии и большой коллекцией насекомых, а также лучший вид на Байкал. За ним мы поднимемся на песчаную гору, внутри которой расположена древняя пещера со следами наскальной живописи.

Деревенский стиль

Мы прогуляемся вдоль берега великого озера и насладимся первозданной природой Прибайкалья. Время будто остановилось, здесь даже дышится иначе! После насыщенной экскурсии 🧭 мы зайдем на обед в один из местных домов. Вы услышите старинные предания о происхождении названия поселка и иркутских золотоискателях, пробуя таежные ягоды и грибы.

Организационные детали