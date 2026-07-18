1 отзыв оставили туристы

Секретный поселок Большие Коты на берегу Байкала - это уникальная возможность узнать о золотодобыче и увидеть потрясающие виды на озеро. Деревня скрывает в себе полуразрушенную драгу и древнюю пещеру с наскальной живописью. Прогулка вдоль берега позволит насладиться первозданной природой Прибайкалья.
Завершит экскурсию обед в местном доме, где можно услышать старинные предания о золотоискателях и происхождении названия поселка
Завершит экскурсию обед в местном доме, где можно услышать старинные предания о золотоискателях и происхождении названия поселка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные виды на Байкал
- ⛏️ История золотодобычи
- 🏡 Обед в деревенском доме
- 🎨 Древняя наскальная живопись
- 🌿 Природа Прибайкалья
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда можно добраться на ракете и насладиться теплой погодой. В зимние месяцы, с января по апрель, доступен хивус, что позволяет увидеть Байкал в ледяной красоте. В межсезонье, когда лед еще не встал или уже растаял, прогулка может быть затруднена, но все же возможна для настоящих любителей приключений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большие Коты
- Драга
- Пещера с наскальной живописью
Описание экскурсии
Какие коты? Большие!
Поселок со смешным названием Большие Коты — чем он интересен? Я расскажу о золотодобывающей промышленности и приисках на Пади Сенной, покажу полуразрушенную драгу в глубине деревни, спрятанную меж деревьев и ручьев. А также лучший вид на Байкал. За ним мы поднимемся на песчаную гору, внутри которой расположена древняя пещера со следами наскальной живописи.
Деревенский стиль
Мы прогуляемся вдоль берега великого озера и насладимся первозданной природой Прибайкалья. Время будто остановилось, здесь даже дышится иначе! После насыщенной экскурсии мы зайдем на обед в один из местных домов. Вы услышите старинные предания о происхождении названия поселка и иркутских золотоискателях.
Организационные детали
- На ракете мы можем добраться с 30 мая по 27 сентября, стоимость билета на ракету в одну сторону из Иркутска — 1200 руб.
- На хивусе по льду мы можем добраться до посёлка с 15 января до середины апреля, пока не встанут торосы. Стоимость аренды хивуса зависит от времени.
- Обед по желанию, стоимость одного обеда 350 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Солнечный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 15 часов 50 минут
Провели экскурсии для 303 туристов
Мы — команда байкальских гидов, объединённых любовью к нашему прекрасному краю, путешествиям и приключениям. Большинство наших программ — это походы, ведь самые красивые места находятся там, куда не добраться на
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия! Однозначно рекомендую))
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У меня эта прогулка оставила неоднозначное впечатление. Наверное потому что она больше ориентирована на туристов, которые здесь вообще в первый раз. А я уже побывала на ББТ осенью, и хотела
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Экскурсию в Большие Коты провела с нами Алена. Было очень здорово. Подъем на Скрипер показался не очень тяжёлым благодаря тому, что Алёна внимательно следила за процессом. Но наши труды стоили
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Удивительная пешая и водная экскурсия. Гид Алёна изумительная девушка. Рекомендую кто любит гулять пешком и кататься по водной глади. Спасибо за увлекательно экскурсию.
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Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!
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