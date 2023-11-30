Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе

Групповая экскурсия в Иркутске

Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты

Байкал — сердце Азии. Место силы. Неслучайно многие путешественники мира мечтают побывать именно здесь.

Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор.

На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие для тех, кто кто хочет увидеть редкие локации с невероятными видами на Байкал. Вы побываете среди реликтовых горных останцев Тажеранских степей, полюбуетесь долиной реки Анга с наскальными рисунками людей прошлого. С высоких мысов насладитесь панорамами большого Байкала и потрясающей бухты Ая, которая в переводе означает «Хорошая, удобная». По пути я расскажу вам историю этих мест и самого Байкала, открою малоизвестные факты про местные обычаи и традиции.

Достопримечательности по маршруту

Наскальные рисунки первобытного человека на горе Сахюртэ — наскальные рисунки в долине реки Анга — устье реки Анга — смотровая площадка на долину реки Анга и большой Байкал — бухта Ая — смотровая площадка на бухту Ая.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
  • Во всех интересных местах мы останавливаемся, смотрим достопримечательности, делаем фото
  • Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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