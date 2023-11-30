Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Байкал — сердце Азии. Место силы. Неслучайно многие путешественники мира мечтают побывать именно здесь.
Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор.
На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.
Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор.
На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие для тех, кто кто хочет увидеть редкие локации с невероятными видами на Байкал. Вы побываете среди реликтовых горных останцев Тажеранских степей, полюбуетесь долиной реки Анга с наскальными рисунками людей прошлого. С высоких мысов насладитесь панорамами большого Байкала и потрясающей бухты Ая, которая в переводе означает «Хорошая, удобная». По пути я расскажу вам историю этих мест и самого Байкала, открою малоизвестные факты про местные обычаи и традиции.
Достопримечательности по маршруту
Наскальные рисунки первобытного человека на горе Сахюртэ — наскальные рисунки в долине реки Анга — устье реки Анга — смотровая площадка на долину реки Анга и большой Байкал — бухта Ая — смотровая площадка на бухту Ая.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
- Во всех интересных местах мы останавливаемся, смотрим достопримечательности, делаем фото
- Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию)
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Иркутске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие туры из Иркутска
Индивидуальная
7 часов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
в удобном для вас месте в центре города
30 ноя
3 дек
4 дек
5 дек
от 1299011 691₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
у вашего отеля в Иркутске
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
от 10 989₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Исследовать край бескрайних степей, соленых озер, бурятских мест силы и легенд Байкала
в центре Иркутска
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
18 850₽ за всё до 3 чел.