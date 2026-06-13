Байкал — сердце Азии. Место силы. Неслучайно многие путешественники мира мечтают побывать именно здесь. Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор. На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наше путешествие для тех, кто хочет увидеть редкие локации с невероятными видами на Байкал. Вы побываете среди реликтовых горных останцев Тажеранского массива, полюбуетесь долиной реки Анга с наскальными рисунками людей прошлого. С высоких мысов насладитесь панорамами большого Байкала и потрясающей бухты Ая, название которой в переводе означает «Хорошая». Спуститесь к природной каменной арке и сможете загадать там желание. Проедете через Тажеранский геологических массив и сможете найти настоящий поделочный камень амазонит. А также посетите южный Ольхон.

По пути я расскажу вам историю этих мест и самого Байкала, открою малоизвестные факты про местные обычаи и традиции.

Достопримечательности по маршруту

Долина реки Анга

Наскальные рисунки

Бухта Ая

Смотровая Ая

Арка Желаний

Южная часть острова Ольхон

Организационные детали