Байкал — сердце Азии. Место силы. Неслучайно многие путешественники мира мечтают побывать именно здесь. Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор. На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие для тех, кто кто хочет увидеть редкие локации с невероятными видами на Байкал. Вы побываете среди реликтовых горных останцев Тажеранских степей, полюбуетесь долиной реки Анга с наскальными рисунками людей прошлого. С высоких мысов насладитесь панорамами большого Байкала и потрясающей бухты Ая, которая в переводе означает «Хорошая, удобная». По пути я расскажу вам историю этих мест и самого Байкала, открою малоизвестные факты про местные обычаи и традиции.

Достопримечательности по маршруту

Наскальные рисунки первобытного человека на горе Сахюртэ — наскальные рисунки в долине реки Анга — устье реки Анга — смотровая площадка на долину реки Анга и большой Байкал — бухта Ая — смотровая площадка на бухту Ая.

Организационные детали