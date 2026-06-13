Байкал — сердце Азии. Место силы. Неслучайно многие путешественники мира мечтают побывать именно здесь.
Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор.
На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.
Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, высокие скалы и глубокие бухты, песчаные и галечные пляжи, долины рек и вершины гор.
На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов.
Описание экскурсии
Наше путешествие для тех, кто хочет увидеть редкие локации с невероятными видами на Байкал. Вы побываете среди реликтовых горных останцев Тажеранского массива, полюбуетесь долиной реки Анга с наскальными рисунками людей прошлого. С высоких мысов насладитесь панорамами большого Байкала и потрясающей бухты Ая, название которой в переводе означает «Хорошая». Спуститесь к природной каменной арке и сможете загадать там желание. Проедете через Тажеранский геологических массив и сможете найти настоящий поделочный камень амазонит. А также посетите южный Ольхон.
По пути я расскажу вам историю этих мест и самого Байкала, открою малоизвестные факты про местные обычаи и традиции.
Достопримечательности по маршруту
- Долина реки Анга
- Наскальные рисунки
- Бухта Ая
- Смотровая Ая
- Арка Желаний
- Южная часть острова Ольхон
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
- Во всех интересных местах мы останавливаемся, смотрим достопримечательности, делаем фото
- Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию)
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2593 туристов
Я житель Иркутска, путешественник и организатор выездов на озеро Байкал и на Камчатку. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
Были на экскурсии 9-10 июня. Огромное спасибо гиду Семену. Все было прекрасно организовано. Гид интересно рассказывал и об истории Байкала,и о шаманских традициях, и о растениях Тажеранской степи,и о минералах … Впечатлений море. Надолго запомним эту поездку. Еще раз благодарим и рекомендуем.
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И
Экскурсия была заменена на экскурсию на Ольхон. Так как в бухту Ая и Тажеранское побережье, группы не собирают.
Я ничуть не пожалела этой замене. Все было хорошо организованно. Когда переправлялись на пароме, чайки, ели хлеб с рук. Возьмите с собой белый хлеб, не пожалеете.
Я ничуть не пожалела этой замене. Все было хорошо организованно. Когда переправлялись на пароме, чайки, ели хлеб с рук. Возьмите с собой белый хлеб, не пожалеете.
+2
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Н
В связи с погодными условиями нам вместо "Зимнего Ольхона" предложили экскурсию "Неизвестный Байкал" и мы точно не пожалели на изменения в программе. Экскурсия превзошла все наши ожидания! Тур прекрасно организован. С нами был гид Даниил-ему отдельное спасибо за комфортное, интересное, позновательное и незабываемое путешествие. Всем рекомендую. Столько всего увидеть интересного за такое короткое время. Большое спасибо всей команде.
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