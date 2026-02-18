Большое Голоустное — небольшое село на берегу Байкала в южной котловине озера. Место живописное, очень просторное и более дикое, чем популярный поселок Листвянка. Большое Голоустное я подаю именно как дикую альтернативу Листвянке. Почему альтернатива? Дело в том, что эти два направления можно посетить за 7–8 часов, но они совершенно разные по смыслу и эта разница как раз заключается в более дикой местности в направлении Большого Голоустного. В Голоустном возможны прогулки по природным объектам: тропы, тайга, сопки, смотровые, длинное побережье озера доступное к прогулкам. Развлечений и туристической инфраструктуры здесь немного и это в том числе делает это направление более привлекательным для любителей природы и спокойного отдыха.

Дорога в Большое Голоустное ст

Оит отдельного внимания, на мой взгляд это самая живописная дорога на Байкал, подъехав к месту, мы прокатимся по дельте реки Голоустной, выйдем к берегу Байкала, сделаем фотографии на память и отправимся дальше изучать окрестности. Посетим с вами смотровую площадку Кудыкину гору, пообедаем в кафе, прогуляемся по таёжной тропе до Сухого озера, подышим свежим воздухом и увидим пару любопытных объектов по пути, таких, как женский и мужской камень. Для молодых и активных есть возможность усложнить маршрут посетив смотровую на горе Майл Гар, а для любителей созерцания и медитации можно устроить пикник на берегу озера. В зимний период это место славится огромным количеством метановых пузырьков во льду, это одна из фишек зимнего Байкала, также частенько встречаются огромные торосы с прозрачнейшим льдом. Приглашаю в Большое Голоустное. Важная информация: Важно! Перед поездкой в Большое Голоустное необходиомо ознакомиться с погодой на день экскурсии, уточните пожалуйста у меня (гида) по поводу прогноза погоды в личной переписке, если погода окажется неприемлемой для данного направления, то мы можем попробовать заменить Голоустное на другое направление. Метановые пузырьки: первые метановые пузырьки по этому направлению можно посмотреть в замерзших заводях у берегов Байкала уже во второй половине ноября, полноценный же лёд Байкала по этому напрвлению получится увидеть только с января. Также, могу предложить и альтернативные варианты с пузырьками в ноябре и декабре, об этом в переписке.