Приглашаю вас отправиться в живописную поездку на Байкал в Большое Голоустное и совершить небольшой поход по лесу до Сухого озера. Поселок находится на западном берегу Байкала, в долине, окруженной горами и рекой Голоустной. Вас ждут живописные пейзажи и древняя история, идущая со времен Чингисхана. Название села происходит от мыса Голоустного в безлесной местности устья реки, которая раньше называлась Идин-Гол. Поселку уже более 340 лет. Поездка в Большое Голоустное - хорошая альтернатива более популярному, но менее живописному маршруту в посёлок Листвянка. Поездка подойдет тем, кто хочет увидеть Байкал без многочисленных туристов и побыть наедине со священным озером.