Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро

Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро

Что вы увидите 🤩

  • Живописную дорогу через сибирскую тайну
  • Колоритные посёлки вдоль дороги
  • Разнообразие завораживающих пейзажей
  • Скалы, сопки, луга
  • Западное побережье Байкала
  • Обрывистые берега
  • Село Малое Голоустное
  • Посёлок Большое Голоустное
Приглашаю вас отправиться в живописную поездку на Байкал в Большое Голоустное и совершить небольшой поход по лесу до Сухого озера. Поселок находится на западном берегу Байкала, в долине, окруженной горами и рекой Голоустной. Вас ждут живописные пейзажи и древняя история, идущая со времен Чингисхана. Название села происходит от мыса Голоустного в безлесной местности устья реки, которая раньше называлась Идин-Гол. Поселку уже более 340 лет. Поездка в Большое Голоустное - хорошая альтернатива более популярному, но менее живописному маршруту в посёлок Листвянка. Поездка подойдет тем, кто хочет увидеть Байкал без многочисленных туристов и побыть наедине со священным озером.
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
 Что входит
  • Трансфер Иркутск - Большое Голоустное - Иркутск
  • Услуги гида и проводника
  • Услуги сопровождающей фотосъемки
 Что не входит
  • Отклонения от маршрута
  • Обед
Важная информация
  • Часть маршрута проходит по грунтовой дороге, может быть пыльно.
  • На берегу Байкала в хорошую погоду можно устроить пикник, напишите гиду для обсуждения этого вопроса.
Время проведения: Любой день, выезд до обеда.
  • Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Иван М.
Иван М.
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