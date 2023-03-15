🏞 Летом можно будет прогуляться до Ушканьей пади — дивному месту с альпийскими лугами, таёжными травами, кедрами и незабываемыми природными видами.
⛸ Зимой — покататься на коньках и на хивусах по льду со знаменитыми метановыми пузырьками, которых у берегов Большого Голоустного — в изобилии.
— экскурсия на ферме маламутов — 300 руб. /чел., катания в упряжке — 1500 руб. /чел.
— аренда хивуса для группы до 6 человек — 8000 руб. /час
— квадроциклы/снегоходы — 3000 руб. /30 мин.
— Охотничья пещера (только в сопровождении местного гида) — 2500 руб. /чел.
— дегустации от 600 руб. /чел. (омуль, традиционная бурятская закуска — арбин и местные настойки), обед — 600 руб. /чел.