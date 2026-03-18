Приглашаем в один из наших любимых посёлков на западном берегу озера. Он привлекает красотой природы: скалистыми утёсами и обрывами, невероятными смотровыми, реликтовыми деревьями, свежим воздухом, животными, которые пасутся вблизи и совсем не боятся людей. А ещё сохранённой самобытностью и уединенностью. Мы откроем вам лучшие места Большого Голоустного, а ещё можно заехать к маламутам!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сухое озеро . Мы пройдём по экотропе через вековой лес к озеру, которое наполняется лишь раз в несколько лет подземными лечебными водами — настоящий геологический памятник природы! А по пути по желанию вы покормите белок, бурундуков и птиц.

. Мы пройдём по экотропе через вековой лес к озеру, которое наполняется лишь раз в несколько лет подземными лечебными водами — настоящий геологический памятник природы! А по пути по желанию вы покормите белок, бурундуков и птиц. Едем на Кудыкину гору! На вершине горы аж с тремя названиями (Кудыкина, Белая и гора Мудрости) находится смотровая площадка, которой, пожалуй, нет равных в окрестностях. Вам откроется чудесный вид на Байкал, долину, в которой находится посёлок, и устье реки.

На вершине горы аж с тремя названиями (Кудыкина, Белая и гора Мудрости) находится смотровая площадка, которой, пожалуй, нет равных в окрестностях. Вам откроется чудесный вид на Байкал, долину, в которой находится посёлок, и устье реки. Свято-Никольская церковь . Из рукотворных памятников это главная визитная карточка Большого Голоустного. Я расскажу историю храма, заложенного больше 300 лет назад в честь Николая Мирликийского, покровителя мореплавателей, и особой реликвии церкви.

. Из рукотворных памятников это главная визитная карточка Большого Голоустного. Я расскажу историю храма, заложенного больше 300 лет назад в честь Николая Мирликийского, покровителя мореплавателей, и особой реликвии церкви. Этнический колорит. Пообедать я предложу в местном заведении, где готовят блюда бурятской и сибирской кухни. А ещё вы заглянете в бурятскую юрту, где продают сувениры и монгольские товары.

🏞 Летом можно будет прогуляться по знаменитой Большой Байкальской Тропе до Ушканьей пади — дивному месту с альпийскими лугами, таёжными травами, кедрами и незабываемыми природными видами.

⛸ Зимой — покататься на коньках и на хивусах по льду со знаменитыми метановыми пузырьками, которых у берегов Большого Голоустного — в изобилии.

Дополнительные опции

В Малом Голоустном есть база аляскинских маламутов , там же живут козлята. В зимний сезон вы сможете прокатиться с собаками в нартах по тропам тайги и побыть в роли каюра. А в остальное время послушать увлекательную экскурсию и сфотографироваться в обнимку с пушистыми игривыми маламутами.

, там же живут козлята. В зимний сезон вы сможете прокатиться с собаками в нартах по тропам тайги и побыть в роли каюра. А в остальное время послушать увлекательную экскурсию и сфотографироваться в обнимку с пушистыми игривыми маламутами. Кроме того, в самом Большом Голоустном открыто множество баз отдыха с русской баней — возможно, вам понравится идея остаться здесь на несколько дней. Здесь прекрасно в любой сезон и всегда можно найти развлечения по вкусу.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

Трансфер на легковом автомобиле включён в стоимость. Гид заберёт вас из любой точки Иркутска и после экскурсии привезёт обратно.

Дополнительно оплачивается билет в Прибайкальский национальный парк — 160 ₽ за чел. (нужен для прохода к Сухому озеру)

Можно организовать поездку для большего числа участников, для группы от 4 до 7 человек. Доплата — 8000 ₽

Дополнительные расходы (по желанию):

— питание

— аренда бани или гостевых домов

— сувениры

— прокат оборудования

— летом катание на катере для группы до 10 человек: 30 минут — 6000 ₽, 1 час — 12 000 ₽

— зимой поездка на хивусе по чистому льду к скале Слон для группы до 7 человек: 30 минут — 7000 ₽, 1 час — 13 000 ₽

— экскурсия на ферме маламутов — 500 ₽ за чел.

— катания в упряжке — 1500 ₽ за чел. за 1 км, каждые следующий 500 м — 500 ₽

— квадроциклы/снегоходы — 3000 ₽ за 30 мин.

Подготовка к путешествию