Познакомиться с достопримечательностями одного из самых популярных и красивых маршрутов в регионе
Приглашаем в один из наших любимых посёлков на западном берегу озера.
Он привлекает красотой природы: скалистыми утёсами и обрывами, невероятными смотровыми, реликтовыми деревьями, свежим воздухом, животными, которые пасутся вблизи и совсем не боятся людей. А ещё сохранённой самобытностью и уединенностью. Мы откроем вам лучшие места Большого Голоустного, а ещё можно заехать к маламутам!
Сухое озеро. Мы пройдём по экотропе через вековой лес к озеру, которое наполняется лишь раз в несколько лет подземными лечебными водами — настоящий геологический памятник природы! А по пути по желанию вы покормите белок, бурундуков и птиц.
Едем на Кудыкину гору! На вершине горы аж с тремя названиями (Кудыкина, Белая и гора Мудрости) находится смотровая площадка, которой, пожалуй, нет равных в окрестностях. Вам откроется чудесный вид на Байкал, долину, в которой находится посёлок, и устье реки.
Свято-Никольская церковь. Из рукотворных памятников это главная визитная карточка Большого Голоустного. Я расскажу историю храма, заложенного больше 300 лет назад в честь Николая Мирликийского, покровителя мореплавателей, и особой реликвии церкви.
Этнический колорит. Пообедать я предложу в местном заведении, где готовят блюда бурятской и сибирской кухни. А ещё вы заглянете в бурятскую юрту, где продают сувениры и монгольские товары.
🏞 Летом можно будет прогуляться по знаменитой Большой Байкальской Тропе до Ушканьей пади — дивному месту с альпийскими лугами, таёжными травами, кедрами и незабываемыми природными видами. ⛸ Зимой — покататься на коньках и на хивусах по льду со знаменитыми метановыми пузырьками, которых у берегов Большого Голоустного — в изобилии.
Дополнительные опции
В Малом Голоустном есть база аляскинских маламутов, там же живут козлята. В зимний сезон вы сможете прокатиться с собаками в нартах по тропам тайги и побыть в роли каюра. А в остальное время послушать увлекательную экскурсию и сфотографироваться в обнимку с пушистыми игривыми маламутами.
Кроме того, в самом Большом Голоустном открыто множество баз отдыха с русской баней — возможно, вам понравится идея остаться здесь на несколько дней. Здесь прекрасно в любой сезон и всегда можно найти развлечения по вкусу.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
Трансфер на легковом автомобиле включён в стоимость. Гид заберёт вас из любой точки Иркутска и после экскурсии привезёт обратно.
Дополнительно оплачивается билет в Прибайкальский национальный парк — 160 ₽ за чел. (нужен для прохода к Сухому озеру)
Можно организовать поездку для большего числа участников, для группы от 4 до 7 человек. Доплата — 8000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию): — питание — аренда бани или гостевых домов — сувениры — прокат оборудования — летом катание на катере для группы до 10 человек: 30 минут — 6000 ₽, 1 час — 12 000 ₽ — зимой поездка на хивусе по чистому льду к скале Слон для группы до 7 человек: 30 минут — 7000 ₽, 1 час — 13 000 ₽ — экскурсия на ферме маламутов — 500 ₽ за чел. — катания в упряжке — 1500 ₽ за чел. за 1 км, каждые следующий 500 м — 500 ₽ — квадроциклы/снегоходы — 3000 ₽ за 30 мин.
Подготовка к путешествию
Поездка в Большое Голоустное подойдёт для людей любой физической подготовки и любого возраста
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде, чтобы ваш отдых прошёл с максимальным комфортом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 200 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я и моя команда проводим автомобильные экскурсии по направлениям: Аршан, Бурятия (термальные источники, горы и водопады), Байкал (Листвянка, Большое Голоустное, Ольхон и Малое море). Также по читать дальшеуменьшить
запросу мы можем организовать путешествия по другим маршрутам региона. Я занимаюсь туризмом из интереса к новым местам, любви к людям и желания со всеми поделиться красотой мира. Знаю множество интересных локаций для активного и уединённого отдыха. Работаю в команде с такими же увлечёнными гидами. Будем рады стать для вас надёжными проводниками.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
От поездки остались исключительно положительные впечатления. Очень благодарна Веронике и Дмитрию за организацию и проведение тура. Для этих ребят клиентоориентированность - не просто слово. Было очень интересно, было очень красиво и было очень вкусно. Мои пожелания были учтены и выполнены полностью. От тура осталась в полнейшем восторге и однозначно рекомендую познакомиться с Большим Голоустным через этих людей:)
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А
Алексей
Хочу сказать Большое Спасибо Веронике и Дмитрию за проведение экскурсии. Брали тур 27.01.2024 На годовщину свадьбы. . Все прошло отлично. Получили массу впечатлений и отличных фотографий. Было все заранее спланированно, читать дальшеуменьшить
ездили на комфортном Nissan X-Trail. Запомнилось катание на маламутах и Хивусе. Так же рекомендую посмотреть на волка. Ну конечно же знаменитые байкальские пузырьки. Обедали в 7 Колодце. Ресторан с хорошей кухней и обслуживанием. Забрались на Кудыкину Гору. Построили фигурки из льда на берегу. На обратном пути посетили Байкальскую лавку сувениров. Так не заметно и пролетел наш день. Если меня спросят будете ли вы рекомендовать эту поездку друзьям? Я отвечу - Конечно же Да!!!
+1
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Н
Натали
Желание было увидеть лёд Байкала и те самые пузырьки), но плюс ко всему этому мы просто бомбически провели день вместе с Вероникой, спасибо ей огромное за тот мешок эмоций который читать дальшеуменьшить
мы получили. Если коротко: мы наслаждались красивейшей дорогой в посёлок, заезжали в питомник маламутов, ну и конечно же лицезрели тот самый лёд, лежали, гуляли, сидели, фотографировали его,катались на хивусе по льду, заезжали в шикарный ресторан, заходили в очень старый храм 1701 года, по пути встретили добрейших лошадок, ржали до слез от того как они вымогали морковку и много других мелочей чтобы эта поездка как праздник.
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С
Светлана
Понравилась экскурсия тем, что было мало других туристов, не надо было стоять в очередях, пробках и т. д. Очень уютное село Большое Голоустное, живописная природа и места, по которым водил читать дальшеуменьшить
гид. Ну и естественно сам Байкал, смотрели его с трех точек в экскурсии. Также понравился обед в ресторане, я заказала необычные блюда, такие как окрошка с копченым омулем и оливье с байкальской рыбкой, поверьте, это очень вкусно и сочетаемо. Грибной суп пюре с кедровыми орешками просто бомба! Обязательно сходите в церковь. Спасибо гиду!
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Л
Лариса
Очень красивое место, впечатляющие пейзажи Байкала. Комфортное путешествие с посещением нескольких разных по характеру объектов. Там стоит побывать!
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Е
Екатерина
Отличная поездка, в которой исполнилась небольшая мечта- увидеть Байкальский лед еще и в декабре. Вероника Отличный попутчик и рассказчик! Забрала из дома и отвезла обратно! Приятная компания и отличный день на берегу Байкала 🫶🏽
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