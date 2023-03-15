Приглашаю в один из моих любимых посёлков на западном берегу озера. Он привлекает красотой природы: скалистыми утёсами и обрывами, невероятными смотровыми, реликтовыми деревьями, свежим воздухом, животными, которые пасутся вблизи и совсем не боятся людей. А ещё сохранённой самобытностью и уединенностью. Я открою вам лучшие места Большого Голоустного, а также предложу заехать к маламутам, посетить красивейшую пещеру Прибайкалья и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Сухое озеро . Мы пройдём по эко-тропе, пролегающей через вековой лес к озеру, которое наполняется лишь раз в несколько лет подземными лечебными водами. Вы увидите геологический памятник природы. А по пути по желанию покормите белок, бурундуков и птиц.

. Мы пройдём по эко-тропе, пролегающей через вековой лес к озеру, которое наполняется лишь раз в несколько лет подземными лечебными водами. Вы увидите геологический памятник природы. А по пути по желанию покормите белок, бурундуков и птиц. Едем на Кудыкину гору! На вершине горы аж с тремя названиями (Кудыкина, Белая и гора Мудрости) находится смотровая площадка, которой, пожалуй, нет равных в окрестностях. Вам откроется чудесный вид на Байкал, долину, в которой лежит посёлок, и устье реки.

На вершине горы аж с тремя названиями (Кудыкина, Белая и гора Мудрости) находится смотровая площадка, которой, пожалуй, нет равных в окрестностях. Вам откроется чудесный вид на Байкал, долину, в которой лежит посёлок, и устье реки. Заброшенный аэропорт . Также в программе антуражное место, где снимали один российский фильм и который ещё недавно служил единственным связующим пунктом посёлка с цивилизацией.

. Также в программе антуражное место, где снимали один российский фильм и который ещё недавно служил единственным связующим пунктом посёлка с цивилизацией. Свято-Никольская церковь . Из рукотворных памятников это главная визитная карточка Большого Голоустного. Я расскажу историю храма, заложенного больше 300 лет назад в честь Николая Мирликийского, покровителя мореплавателей, и особой реликвии церкви.

. Из рукотворных памятников это главная визитная карточка Большого Голоустного. Я расскажу историю храма, заложенного больше 300 лет назад в честь Николая Мирликийского, покровителя мореплавателей, и особой реликвии церкви. Этнический колорит. Пообедать я предложу в местном заведении, где готовят блюда бурятской и сибирской кухни. А ещё вы заглянете в бурятскую юрту, где продают сувениры и монгольские товары.

🏞 Летом можно будет прогуляться до Ушканьей пади — дивному месту с альпийскими лугами, таёжными травами, кедрами и незабываемыми природными видами.

⛸ Зимой — покататься на коньках и на хивусах по льду со знаменитыми метановыми пузырьками, которых у берегов Большого Голоустного — в изобилии.

Дополнительные опции

Отдельного внимания заслуживает Охотничья пещера эпохи неолита с огромными залами, полостями и колодцами длиной почти 6 км. Она была открыта лишь 20 лет назад и считается самой красивой в Прибайкалье. Если захотите, добавим её в программу.

эпохи неолита с огромными залами, полостями и колодцами длиной почти 6 км. Она была открыта лишь 20 лет назад и считается самой красивой в Прибайкалье. Если захотите, добавим её в программу. В Малом Голоустном есть база аляскинских маламутов , там же живут козлята. В зимний сезон вы сможете прокатиться с собаками в нартах по тропам тайги и побыть в роли каюра. А в остальное время послушать увлекательную экскурсию, остановиться на сытный фермерский обед в старинной избушке с гостеприимными хозяевами и сфотографироваться в обнимку с пушистыми игривыми маламутами.

, там же живут козлята. В зимний сезон вы сможете прокатиться с собаками в нартах по тропам тайги и побыть в роли каюра. А в остальное время послушать увлекательную экскурсию, остановиться на сытный фермерский обед в старинной избушке с гостеприимными хозяевами и сфотографироваться в обнимку с пушистыми игривыми маламутами. Кроме того, в самом Большом Голоустном открыто множество баз отдыха с русской баней — возможно, вам понравится идея остаться здесь на несколько дней. Здесь прекрасно в любой сезон и всегда можно найти развлечения по вкусу.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

Трансфер на легковом автомобиле включён в стоимость. Я заберу вас из любой точки Иркутска и после экскурсии привезу обратно.

Можно организовать поездку для большего числа участников, для группы от 4 до 7 человек стоимость составит 18000 руб. Экскурсию в этом случае проведёт один из гидов-водителей нашей команды.

Обязательные дополнительные расходы: билет в Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (нужен для прохода к Сухому озеру)

Опциональные дополнительные расходы: питание, аренда бани или гостевых домов, сувениры, прокат оборудования и другие развлечения

— экскурсия на ферме маламутов — 300 руб. /чел., катания в упряжке — 1500 руб. /чел.

— аренда хивуса для группы до 6 человек — 8000 руб. /час

— квадроциклы/снегоходы — 3000 руб. /30 мин.

— Охотничья пещера (только в сопровождении местного гида) — 2500 руб. /чел.

— дегустации от 600 руб. /чел. (омуль, традиционная бурятская закуска — арбин и местные настойки), обед — 600 руб. /чел.

Подготовка к путешествию