Предлагаю Вам съездить в однодневное путешествие на западное побережье озера Байкал в район Малого Моря. Малое Море находится между материковой частью Байкала и островом Ольхон. Дорога в это удивительное место пролегает через бескрайние живописные степи Иркутской области, колоритные луга и сибирскую тайгу. В проливе Малого Моря находится более десятка скалистых островов, многие из которых являются ценными памятниками природы и обладают природоохранным статусом. Отдых на побережье материковой части Малого Моря не менее популярен, чем на острове Ольхон. В этих местах на Байкале очень много солнца и крайне редко бывают дожди. А уж такого, чтобы ненастье зарядило на неделю, не бывает никогда.