Путешествие на Малое Море

5
2 отзыва
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море
Путешествие на Малое Море

Что вы увидите 🤩

  • Байкал
  • Посёлок Еланцы
  • Пролив Малое Море
  • Памятник Орлу
  • Памятник Бродяге
  • Остров Ольхон
  • Ольхонские ворота
  • Тажеранские степи
  • Скалы
  • Заливы, бухты
  • Солёные озёра
  • Живописную дорогу через сибирскую тайгу
  • Разнообразие завораживающих пейзажей
Предлагаю Вам съездить в однодневное путешествие на западное побережье озера Байкал в район Малого Моря. Малое Море находится между материковой частью Байкала и островом Ольхон. Дорога в это удивительное место пролегает через бескрайние живописные степи Иркутской области, колоритные луга и сибирскую тайгу. В проливе Малого Моря находится более десятка скалистых островов, многие из которых являются ценными памятниками природы и обладают природоохранным статусом. Отдых на побережье материковой части Малого Моря не менее популярен, чем на острове Ольхон. В этих местах на Байкале очень много солнца и крайне редко бывают дожди. А уж такого, чтобы ненастье зарядило на неделю, не бывает никогда.
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
 Что входит
  • Встреча туриста в любой точке города Иркутска.
  • Трансфер Иркутск - Сахюрта - Иркутск
  • Сопровождающая фото/видеосъёмка (айфон 11 + з/ф кенон 70-200мм/85 мм)
  • Пассажирская переправа на пароме на остров Ольхон (обзорная)
  • Остановки по маршруту для фотографирования, обзора и обеда в кафе.
  • Услуги гида по пути следования до посёлка Сахюрта (Малое Море)
  • Заезд в Куркутский залив (по требованию/необходимости)
  • Свободное времяпрепровождение по желанию туриста до 2 часов по маршруту следования.
 Что не входит
  • Экскурсия по острову Ольхон
  • Отклонения от маршрута
  • Посещение мыса Уюга - 7000 рублей
  • Посещение Змеиной бухты - 3000 рублей + билет в нац парк.
  • Посещение мраморного карьера, деревни Бугульдейка и выезд на берег Байкала 5000 рублей
  • Посещение Бухты Ая (тажераны) - 3000 рублей (обсуждаем возможность)
  • Художественная фотосъемка - от 5000 рублей
  • Оплата за посещение национального парка
  • Обед
  • Водные экскурсии
Важная информация
  • Уважаемый путешественник, экскурсия "Путешествие на Байкал к Ольхону/Малое море" не является путешествием по острову Ольхон. Но, вы побываете на Ольхоне в районе паромной переправы в рамках этой экскурсии и обязательно увидите красоту прилегающих мест!
  • Общая продолжительность пути за день составляет в районе 520 км.
  • Если вас интересуют еще какие-либо экскурсии днём раньше или днем позже, свяжитесь со мной заранее и мы обсудим маршрут!
  • Одевайтесь по погоде, на Байкале может быть значительно прохладнее, чем в Иркутске.
  • Распитие алкогольных напитков, кофе, курение и приём пищи в салоне автомобиля запрещен! Для этих целей по пути будут выполнены остановки.
  • Открытие окон в авто на пыльных дорогах блокируется. Для фотографирования/обзора местности необходимо попросить остановить авто.
  • Спасибо за понимание!
Время проведения: Любой день
  • Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Иван М.
Иван М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные☀️На целый день🚘Трансфер🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Путешествие из Иркутска на Малое море
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1-3 чел.
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
День у "славного моря" Байкал в поселке Листвянка
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
День у "славного моря" Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь,...
По договоренности
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
5
3
14ч
6 000
за 1 чел.
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
ежедневно с 6.00
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Индивидуальная экскурсия
5
5
13ч
29880
23 904
за 1-7 чел.
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Путешествие на Байкал
Индивидуальная экскурсия
4.9
80
6 990
за 1-3 чел.
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Зимнее путешествие в Большое Голоустное
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
12 000
за 1-14 чел.
Зимнее путешествие в Большое Голоустное
Посёлок Большое Голоустное расположен в двух часах езды от Иркутска
Ежедневно в 10:00
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Индивидуальная экскурсия
5
3
8 500
за 1-4 чел.
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-7 чел.
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
Путешествие на остров Ольхон
Индивидуальная экскурсия
12ч
25 000
за 1-4 чел.
Путешествие на остров Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон
ежедневно
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Индивидуальная экскурсия
4.9
20
13ч
12990
11 691
за 1-7 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Индивидуальная экскурсия
5
4
8000
7 200
за 1-4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Индивидуальная экскурсия
5
12
14 500
за 1-9 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой

Иван М. проводит ещё 10 экскурсий

Экскурсия на Байкал в Листвянку
Индивидуальная экскурсия
5
6
6 900
за 1-4 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха
Любой день
Восхождение на утёс 33 богатыря
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 900
за 1-4 чел.
Восхождение на утёс 33 богатыря
Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-5 чел.
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Неспешная экскурсия по Иркутску в компании гида-местного жителя
Любой день
Путешествие к подножию Саян в Аршан
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
15 700
за 1-4 чел.
Путешествие к подножию Саян в Аршан
В Прибайкалье между двух горных хребтов протягивается Тункинская долина, привлекающая своей...
Любой день, выезд рано утром
Вечерний Иркутск на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
3 990
за 1-3 чел.
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления
Любой вечер
Поездка в музей Тальцы
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 900
за 1-4 чел.
Поездка в музей Тальцы
Предлагаю вам посетить архитектурно-этнографический музей Тальцы, который находится приблизительно в...
Любой день
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Индивидуальный трансфер
11 900
за 1-4 чел.
Тур в Большое Голоустное на Байкал и Сухое озеро
Любой день, выезд до обеда.
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
Индивидуальный трансфер
12ч
16 900
за 1-4 чел.
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
Любой день
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Индивидуальный трансфер
5 000
за 1-4 чел.
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска в посёлок Листвянка и обратно
Любой день
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Индивидуальный трансфер
11 900
за 1-4 чел.
Трансфер Иркутск - Сахюрта, поездка на Малое море
Любой день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺