Вы уже побывали на Байкале и хотите открыть новые места? Тункинская долина станет идеальным продолжением знакомства с природой края.
Здесь она невыразимо прекрасна: заснеженные вершины, горные реки и леса, целебные источники, буддистские святыни и живописные деревни. Мы объедем долину от края до края, насладимся видами и поговорим о местной истории и культуре.
Здесь она невыразимо прекрасна: заснеженные вершины, горные реки и леса, целебные источники, буддистские святыни и живописные деревни. Мы объедем долину от края до края, насладимся видами и поговорим о местной истории и культуре.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога до первой остановки займёт до 2 часов. Самый продолжительный переезд между точками маршрута — 2 часа. Это автомобильная поездка с небольшими пешими треками без подъёмов. Мы можем сделать остановку на обед в одном из посёлков.
- Олхинское плато. Знаменитый перевал Култук
- Край Байкала. Посёлок Култук
- Тунхэнэй Гол — место Силы
- Камень Буха-Нойон — тайна старинной легенды
- Аршаны Тунки — целебные источники долины
- Тункинские дацаны — буддистские святыни
- Нилова пустынь — целебные источники и красота природы долины
- Хойто-гол — самая красивая деревня России
- Дацан Бурхан-Баабай, или как прийти к гармонии
- Неукротимый Иркут — едем к верховьям
- Мунку-Сардык и каньон Иркута. Суровая красота гор
- Буузы: что это и как их едят
Я расскажу о том, что представляет из себя Тункинская долина, какие важные исторические события происходили в ней. Вы узнаете про буддизм и тункинских шаманов, про Великий чайный путь, вулканы и целебные источники. Про тайну золота Саян. Мы поговорим о культуре коренных народов, о взаимовлиянии культур, проживающих сейчас в долине народов.
Организационные детали
- Путешествуем на экспедиционном внедорожнике Isuzu Bighorn
- Эту экскурсию провожу именно я
- Если планируете путешествие с детьми до 12 лет — предупредите меня заранее
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Иркутске
Гид по Байкалу, Прибайкалью, Монголии. Профессиональный фотограф. Организую и провожу индивидуальные туры. Возможна работа с группами. Основной транспорт — подготовленные внедорожники. Работаю с 2012 года вместе с командой опытных гидов. Красота природы, самые интересные локации, места Силы, национальные традиции, обычаи и кухня. Сказки, предания, легенды. Шаманская тематика. Аутентичная музыка. Комфорт и безопасность. Всё перечисленное составляет рецепт моих путешествий.Задать вопрос
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