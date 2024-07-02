Вы уже побывали на Байкале и хотите открыть новые места? Тункинская долина станет идеальным продолжением знакомства с природой края. Здесь она невыразимо прекрасна: заснеженные вершины, горные реки и леса, целебные источники, буддистские святыни и живописные деревни. Мы объедем долину от края до края, насладимся видами и поговорим о местной истории и культуре.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога до первой остановки займёт до 2 часов. Самый продолжительный переезд между точками маршрута — 2 часа. Это автомобильная поездка с небольшими пешими треками без подъёмов. Мы можем сделать остановку на обед в одном из посёлков.

Олхинское плато. Знаменитый перевал Култук

Знаменитый перевал Култук Край Байкала. Посёлок Култук

Посёлок Култук Тунхэнэй Гол — место Силы

— место Силы Камень Буха-Нойон — тайна старинной легенды

— тайна старинной легенды Аршаны Тунки — целебные источники долины

— целебные источники долины Тункинские дацаны — буддистские святыни

— буддистские святыни Нилова пустынь — целебные источники и красота природы долины

— целебные источники и красота природы долины Хойто-гол — самая красивая деревня России

— самая красивая деревня России Дацан Бурхан-Баабай, или как прийти к гармонии

или как прийти к гармонии Неукротимый Иркут — едем к верховьям

— едем к верховьям Мунку-Сардык и каньон Иркута. Суровая красота гор

Суровая красота гор Буузы: что это и как их едят

Я расскажу о том, что представляет из себя Тункинская долина, какие важные исторические события происходили в ней. Вы узнаете про буддизм и тункинских шаманов, про Великий чайный путь, вулканы и целебные источники. Про тайну золота Саян. Мы поговорим о культуре коренных народов, о взаимовлиянии культур, проживающих сейчас в долине народов.

Организационные детали