Шаманский утёс, или 33 Богатыря, — прекрасное место, чтобы провести время на природе.



Мы за час или чуть больше доберёмся до него из Иркутска, перейдём через реку по подвесному мосту и поднимемся на сам утёс. Погуляем поверху и насладимся открывающимися видами долины реки Иркут. Утёс прекрасен в любое время года — главное, соответствующе одеться!