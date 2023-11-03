Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами
Шаманский утёс, или 33 Богатыря, — прекрасное место, чтобы провести время на природе.
Мы за час или чуть больше доберёмся до него из Иркутска, перейдём через реку по подвесному мосту и поднимемся на сам утёс. Погуляем поверху и насладимся открывающимися видами долины реки Иркут. Утёс прекрасен в любое время года — главное, соответствующе одеться!
Мы за час или чуть больше доберёмся до него из Иркутска, перейдём через реку по подвесному мосту и поднимемся на сам утёс. Погуляем поверху и насладимся открывающимися видами долины реки Иркут. Утёс прекрасен в любое время года — главное, соответствующе одеться!
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Шаманский утёс, или 33 Богатыря, расположен в 70 км от Иркутска в посёлке Шаманка, до которого мы доедем примерно за 1–1,5 часа
- Пройдём по подвесному мосту через речку Иркут длиной 244 м, потом — по лесной дорожке к началу маршрута
- Поднимемся на сам утёс (набор высоты — 687 м) и будем не спеша идти поверху, любуясь видами с высоты и делая фотографии
Кому подойдёт этот маршрут
Путешественникам с любым уровнем физической подготовки. Можно с детьми от 8 лет. Будет только один резкий набор высоты вначале, но не затяжной. Далее путь будет лёгким, т. к. тропинка постепенно уходит вниз. Финальный спуск уже не такой резкий, как подъём. Тропинка не оборудована ни канатами, ни ступенями.
Организационные детали
- Расстояние от начала подъёма на утёс и до спуска c него — 3,5 км
- Общее время путешествия — 6–7 часов и дольше, по времени вы не ограничены. Всё будет зависеть от того, как много вы будете любоваться и фотографироваться.
- Поездка проходит на автомобиле Honda Fit Hybrid
- Надевайте удобную одежда и обувь, берите с собой воду и перекус. Термос с горячим чаем с местными травами с меня!
- Я заберу вас в любой точке Иркутска и туда же привезу по окончании
- Начало экскурсии возможно передвинуть на час или два позже по договорённости
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Елена. Люблю путешествовать, открывать для себя интересные локации, делиться с ними со своими друзьями и знакомыми, а теперь и с вами!
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