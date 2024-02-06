Встретиться с шаманом, прокатиться на коньках по Байкалу и попариться в баньке
Прямо на льду устроим пикник с сибирскими угощениями и травяным чаем из самовара, с ветерком прокатимся на хивусе, услышим удивительные местные легенды и побурханим — задобрим духов вместе с настоящим шаманом.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Программа тура по дням
Прибытие, встреча с шаманом и закат на льду
Встретим вас в аэропорту в 08:30 и на ж. -д. вокзале в 09:30 и отправимся в путь. Ехать предстоит 250 км с остановками. По дороге гид расскажет историю Иркутска, коренного населения и Байкала.
Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Встретимся с настоящим шаманом, который расскажет нам о религии, обычаях и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на хорошую дорогу и побурханим — задобрим духов.
По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге. Приедем к Малому Морю, разместимся в отеле и пообедаем. Закат пойдём встречать на лёд, будем фотографироваться и рассматривать причудливые ледяные фигуры. Затем вернёмся в отель и поужинаем.
Мысы Хобой и Бурхан и обед у костра
Позавтракаем и отправимся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Побываем у мыса Кабанья Голова и расскажем вам удивительную легенду про это место, пробродим по ледяным гротам, а затем полюбуемся наплесками на скалах — это замёрзли на камне волны Байкала.
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Узнаем легенды мыса и прочувствуем импульсы энергии и силы на себе.
Следующая локация — мыс Хобой. В профиль он напоминает девушку, с которой связано местное поверье. Ещё по дороге побываем в живописных гротах и полюбуемся скалой Саган-Хушун, её ещё называют скалой Три брата.
Обедать будем у костра на свежем воздухе, пробовать местные блюда, пить горячий чай и любоваться искрящимся на солнце льдом. В отель вернёмся уже на закате и поужинаем.
Тажеранские степи, Большое Море Байкала и прогулки по льду
Малое Море мы уже видели, пришло время Большого! Начнём путешествие с Тажеранских степей или «Маленькой Монголии». Снега здесь обычно нет — ветра сдувают всё, что выпадает.
Со смотровой площадки полюбуемся Байкалом, обрывистыми скалами и бесконечным льдом. Всё из-за того же ветра ледовый покров здесь не засыпан снегом, поэтому предстаёт во всей красе. Спустимся к берегу озера по петляющему Змеиному ущелью.
Затем выезжаем на лёд. Здесь вы сможете погулять, покататься на коньках (брать их с собой не нужно — всё предоставим) и сделать миллион эффектных кадров. Отойдём подальше от берегу и пробурим лунку. Желающие смогут попробовать свои силы в этом нелёгком занятии. Затем продегустируем студёную воду!
Продолжим знакомство со льдом. На очереди — торосы, они появляются в конце февраля-марте. Вы увидите огромные нагромождения ледяных глыб. Пикник устроим на свежем воздухе: попробуем сибирские гощения, согреемся травяным чаем местного сбора и продегустируем ледовый коктейль.
Вернёмся в отель, пообедаем и попаримся в бане. Вечером поужинаем.
Обратите внимание, в зависимости от ледовой обстановки выезд на лёд может быть ограничен. Передвижение пешком на коньках возможно.
Поездка на хивусе на остров Огой к ступе Просветления, скала Дракон
Сегодня путешествовать по льду будем на хивусе — судне на воздушной подушке. Отправимся сразу после завтрака.
Побываем на необитаемом острове Огой — самом большом на Малом море. Здесь находится буддийская ступа Просветления, возведённая в 2005 году. Считается, чем больше раз обойти святыню, тем больше вероятность того, что загаданное желание сбудется.
Полюбуемся скалой Дракон, напоминающей огромное сказочное существо. Это одно из самых известных и узнаваемых мест на Байкале — обязательно отметимся здесь фотографией.
По возвращении в отель пообедаем, а затем у вас будет свободное время. Для желающих и за доплату можем организовать подлёдную рыбалку, баню на льду, прогулку на квадроциклах и встречу рассвета.
Возвращение в Иркутск
После завтрака соберёмся и к обеду поедем в Иркутск. Прибудем в город в 18:00-19:00 и отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
По запросу можем забронировать для вас дополнительные ночи в отелях 3-5* в Иркутске.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вокзале в 09:00-09:30Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.