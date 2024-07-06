Туры от Ж/Д вокзала Иркутска

Найдено 11 туров в категории «От ж/д вокзала» в Иркутске, цены от 25 050 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
6 июля в 08:00
20 июля в 08:00
25 050 за человека
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
14 июля в 08:30
25 июля в 08:00
54 290 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
116 500 за человека
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
64 300 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
38 890 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
46 890 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
26 520 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
48 000 за человека
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
14 июля в 08:00
28 июля в 08:00
74 300 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
8 июля в 09:00
22 июля в 09:00
31 300 за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
6 июля в 09:00
14 июля в 09:00
41 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
  2. Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
  3. Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
  4. «Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
  5. Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Краеведческий музей
  10. Сад камней
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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