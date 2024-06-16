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Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька»
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Для бани — тапочки и купальник»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «SPA»
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- Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
- Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
- Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
- В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
- На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
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