Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 5 туров в категории «SPA» в Иркутске, цены от 39 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька»
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Для бани — тапочки и купальник»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «SPA»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
  2. Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
  3. Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
  4. В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
  5. На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "SPA" можно забронировать 5 авторских туров от 39 500 до 89 900.
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