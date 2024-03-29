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Авторский тур
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна29 марта 2024Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий! Очень рада, что выбрали путешествие через эту компанию, обязательно поеду летом❤️
- ТТатьяна28 марта 2024Тур насыщенный, интересный и запоминающийся. Зимний Байкал потряс своим величием. Местный колорит очень украсил это путешествие.
- ИИрина20 марта 2024Очень понравилось! Впечатлений получили на весь год! Чудесный отдых и море эмоций! Хотим еще поехать! Очень замечательные гиды, места потрясающие! Сам Байкал ооочень красивый! Дочке 10 лет, понравилось очень и поедем обязательно на следующий год!
- ММадина12 ноября 2023Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
- ЯЯна6 октября 2023Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тажеранские степи»
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