Тажеранские степи – туры в Иркутске

Найдено 5 туров в категории «Тажеранские степи» в Иркутске, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Ольхон - зимнее сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 29 000 за человека
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    29 марта 2024
    Ольхон - зимнее сердце Байкала
    Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий! Очень рада, что выбрали путешествие через эту компанию, обязательно поеду летом❤️
    Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!Тур просто замечательный, гиды великолепные, Байкал потрясающий!
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Ольхон - зимнее сердце Байкала
    Тур насыщенный, интересный и запоминающийся. Зимний Байкал потряс своим величием. Местный колорит очень украсил это путешествие.
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Ольхон - зимнее сердце Байкала
    Очень понравилось! Впечатлений получили на весь год! Чудесный отдых и море эмоций! Хотим еще поехать! Очень замечательные гиды, места потрясающие! Сам Байкал ооочень красивый! Дочке 10 лет, понравилось очень и поедем обязательно на следующий год!
  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
    читать дальше

    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тажеранские степи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Нестандартные фотолокации Байкала
  2. Ольхон - зимнее сердце Байкала
  3. Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
  4. Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
  5. Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Тажеранские степи" можно забронировать 5 авторских туров от 29 000 до 109 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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