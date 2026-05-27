Прикоснитесь к сердцу Байкала! За один день вы посетите самые живописные и мистические места острова Ольхон: скалу Шаманку, 13 столбов Сэргэ и мыс Бурхан. Пройдёте обряд задабривания духов и по желанию попробуете блюда местной кухни прямо на берегу озера. А также познакомитесь с культурой и шаманскими традициями местных жителей.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Иркутска
9:30 — ферма маралов
Остановимся, чтобы покормить этих благородных животных.
10:00 — подношение духам на границе Ольхонского района
Проведём обряд, чтобы наше путешествие прошло благополучно.
12:30 — паромная переправа на остров Ольхон
По пути покормим чаек и насладимся первыми видами острова.
13:00 — Ольхон
Пересядем на УАЗы и отправимся на экскурсию по самым красивым местам острова. Посетим скалу Шаманку, увидим 13 столбов Сэргэ, Сарайский пляж и Сад камней. Поднимемся на мыс Бурхан, где можно загадать желание, повязав ленточку.
14:00 — обед на берегу Байкала
Уха из байкальского омуля и чай на свежем воздухе (за доплату).
16:00 — Хужир, столица Ольхона
Прогуляемся по самой известной деревне острова и насладимся атмосферой этого необычного места.
18:00 — паромная переправа на материк
Покидаем остров и возвращаемся обратно на пароме.
22:30 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Можно с детьми с 2 лет
- Отдельно оплачивается вход к маралам — 200 ₽ и обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 244 туристов
Вся моя жизнь связана с Байкалом: каждое лето в детстве я проводила в Листвянке на даче родителей. Недавно начала проводить и организовывать поездки по живописным уголкам края. Туры веду я
