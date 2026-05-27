Прикоснитесь к сердцу Байкала! За один день вы посетите самые живописные и мистические места острова Ольхон: скалу Шаманку, 13 столбов Сэргэ и мыс Бурхан. Пройдёте обряд задабривания духов и по желанию попробуете блюда местной кухни прямо на берегу озера. А также познакомитесь с культурой и шаманскими традициями местных жителей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Иркутска

9:30 — ферма маралов

Остановимся, чтобы покормить этих благородных животных.

10:00 — подношение духам на границе Ольхонского района

Проведём обряд, чтобы наше путешествие прошло благополучно.

12:30 — паромная переправа на остров Ольхон

По пути покормим чаек и насладимся первыми видами острова.

13:00 — Ольхон

Пересядем на УАЗы и отправимся на экскурсию по самым красивым местам острова. Посетим скалу Шаманку, увидим 13 столбов Сэргэ, Сарайский пляж и Сад камней. Поднимемся на мыс Бурхан, где можно загадать желание, повязав ленточку.

14:00 — обед на берегу Байкала

Уха из байкальского омуля и чай на свежем воздухе (за доплату).

16:00 — Хужир, столица Ольхона

Прогуляемся по самой известной деревне острова и насладимся атмосферой этого необычного места.

18:00 — паромная переправа на материк

Покидаем остров и возвращаемся обратно на пароме.

22:30 — прибытие в Иркутск

Организационные детали