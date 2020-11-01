Посадка на теплоход в 13:00 часов дня на причале поселка Сахюрта (МРС) на Малом Море.

Размещение в каютах новых членов круиза.

Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.

Выход в Большой Байкал через пролив «ворота».

Обед на борту теплохода.

Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал – его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны высоком уровне воды) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.

По словам академика А.П. Окладникова, «петроглифы Саган-Забы – подлинная жемчужина древней культуры и искусства народов Восточной Сибири.

По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана».

Вечером прибытие в бухту Сенная – кордон Прибайкальского национального парка.

Вечером, по желанию, можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом берегу Байкала (оплачивается на месте).

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода.

Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.