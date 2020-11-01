Маршрут: Малое Море (МРС) – бухта Песчаная – Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – п. Листвянка.
Преимущества этого путешествия:
Посадка на теплоход в 13:00 часов дня на причале поселка Сахюрта (МРС) на Малом Море.
Размещение в каютах новых членов круиза.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.
Выход в Большой Байкал через пролив «ворота».
Обед на борту теплохода.
Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал – его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны высоком уровне воды) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
По словам академика А.П. Окладникова, «петроглифы Саган-Забы – подлинная жемчужина древней культуры и искусства народов Восточной Сибири.
По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана».
Вечером прибытие в бухту Сенная – кордон Прибайкальского национального парка.
Вечером, по желанию, можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом берегу Байкала (оплачивается на месте).
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода.
Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Ранний выход с бухты Сенная.
Завтрак на борту теплохода.
Переход до пади Сенная.
По желанию прогулка по лесной тропе на мыс Скрипер.
Протяженность около 4 км.
После прогулки переход до посёлка Листвянка (2 часа), расположенного у истока реки Ангары.
Завершение круиза.
12:00 высадка в п. Листвянка на главном причале, напротив самого большого отеля на Байкале – отеля «Маяк».
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
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КАЮТЫ
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Двухместная каюта
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Двухместная каюта
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Трехместная каюта №5
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Улучшенные
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25 000
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40 000
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15 000
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Стандарт
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20 000
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38 000
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Есть возможность размещения в каюте с подселением в категории Стандарт.
1. Одежда:
2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;
5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
7. английскую булавку, иголку и нитки;
8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетаринцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Предоставляются скидки следующим категориям:
дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления места)
дети от 3-х до 7 лет – 10%
дети от 7 до 12 лет – 5%
*Скидки не суммируются
В стоимость тура включен трансфер Иркутск – Малое море в день начала тура. В Иркутске туристов забирают по адресу проживания. Сбор проводится с 8 до 9 утра. Пожалуйста сообщайте свои полетные данные и адрес гостиницы.
По завершению тура обратный трансфер Листвянка – Иркутск в стоимость не включен.