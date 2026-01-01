Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
400 000 ₽ за человека
Байкальск и окрестности: от заповедника и экопарка до Тункинской долины и Аршана
Послушать птиц, гуляя по тропам среди леса и гор, отдохнуть у Байкала и ещё 3 озёр и посетить дацан
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток с 9:00 до ...
«После завтрака поедем в экопарк «Тёплые озёра», расположенный на реке Снежной»
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
84 000 ₽ за человека
Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности
Посетить обсерваторию, покататься на хивусе и трэколах, поучаствовать в обрядах и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Иркутска, 12:00
13 фев в 12:00
19 фев в 12:00
182 800 ₽ за человека
По зимнему Ольхону в мини-группе: все виды льда и главные места
Увидеть основные достопримечательности сердца Байкала, полюбоваться гротами и попариться в баньке
Начало: Иркутск, аэропорт, 9:00
9 фев в 09:00
13 фев в 09:00
62 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас;
- Байкальск и окрестности: от заповедника и экопарка до Тункинской долины и Аршана;
- Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности;
- По зимнему Ольхону в мини-группе: все виды льда и главные места.
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Иркутске в январе 2026
Сейчас в Иркутске в категории "Развлечения" можно забронировать 4 тура от 62 000 до 400 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март