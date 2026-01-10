Встреча с гидом запланирована у отеля или в аэропорту в 9:00. После знакомства выезжаем из города на комфортабельном транспорте. Дорога займёт около 5 часов, однако время пройдёт незаметно благодаря сменяющимся пейзажам — от Прибайкальского хребта до реликтовой степи и берегов Байкала. По пути предусмотрены остановки для проведения обряда поклонения духам, традиционного для этих мест.

В посёлке Баяндай запланирована остановка на обед. Здесь можно попробовать блюда бурятской кухни — бузы, хушууры, бухлёр, загудай и боовы (оплачивается дополнительно).

После обеда маршрут продолжится в сторону острова Ольхон. В посёлке Куркут начинается ледовая дорога через Байкал. При благоприятных условиях путешествие пройдёт по льду, а в случае закрытия ледовой трассы переправа будет организована на хивусе. Заселение в гостиницу запланировано на 14:00–15:00.

Во второй половине дня, в 16:00, состоится экскурсия к скале Шаманка — одному из самых известных мест Байкала. Это священная территория, где испокон веков бурятские шаманы проводили молитвенные обряды. Для ритуалов выбирались рощи сосен и берёз, а также живописные возвышенности и берега — места, считавшиеся чистыми и неприкосновенными. После поужинаем.