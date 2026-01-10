Дорога пройдёт через Прибайкальский хребет и реликтовую степь, где за снежными просторами откроются первые виды на лёд озера. Будет
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой на Байкал зимой:
Одежда: термобельё, флисовая кофта, тёплая непродуваемая куртка или парка с капюшоном, ветро- и влагозащитные штаны.
Обувь и аксессуары: утеплённые непромокаемые ботинки с нескользящей подошвой, ледоступы, термоноски (3–4 пары), шапка, бафф или шарф, варежки и перчатки.
Для солнца: солнцезащитные очки с поляризацией, крем и гигиеническая помада.
Снаряжение: грелки для рук и ног, пауэрбанк, небольшой рюкзак, аптечка, купальник и шлепанцы для бани, дополнительные батареи и карта памяти для фотоаппарата.
Программа тура по дням
Дорога к острову Ольхон и скала Шаманка
Встреча с гидом запланирована у отеля или в аэропорту в 9:00. После знакомства выезжаем из города на комфортабельном транспорте. Дорога займёт около 5 часов, однако время пройдёт незаметно благодаря сменяющимся пейзажам — от Прибайкальского хребта до реликтовой степи и берегов Байкала. По пути предусмотрены остановки для проведения обряда поклонения духам, традиционного для этих мест.
В посёлке Баяндай запланирована остановка на обед. Здесь можно попробовать блюда бурятской кухни — бузы, хушууры, бухлёр, загудай и боовы (оплачивается дополнительно).
После обеда маршрут продолжится в сторону острова Ольхон. В посёлке Куркут начинается ледовая дорога через Байкал. При благоприятных условиях путешествие пройдёт по льду, а в случае закрытия ледовой трассы переправа будет организована на хивусе. Заселение в гостиницу запланировано на 14:00–15:00.
Во второй половине дня, в 16:00, состоится экскурсия к скале Шаманка — одному из самых известных мест Байкала. Это священная территория, где испокон веков бурятские шаманы проводили молитвенные обряды. Для ритуалов выбирались рощи сосен и берёз, а также живописные возвышенности и берега — места, считавшиеся чистыми и неприкосновенными. После поужинаем.
Север Ольхона и мыс Хобой
После завтрака в гостиничном кафе в 10:00 начинается путешествие по северной части Ольхона на легендарных УАЗах «Буханках». Маршрут проходит по льду Байкала к мысу Хобой — священному месту, где встречаются Большой Байкал и Малое Море, а ширина озера достигает 81 километра.
Во время поездки запланированы остановки в живописных местах острова. Вы осмотрите ледяные гроты и пещеры, прозрачный наплесковый лёд, сталактиты и сокуи, а также сделаете множество фотографий и видео. На ровных участках льда можно покататься на коньках — ведь Байкал превращается в самый большой каток страны.
На мысе Хобой будет организован пикник прямо на льду. Вас ждёт ароматная байкальская уха из омуля, чай и возможность насладиться бескрайними просторами, узорами трещин и переливами льда.
Возвращение в Хужир планируется около 16:00. После экскурсии группа отправляется к переправе на материк, где предусмотрен ужин в придорожном кафе (за дополнительную плату). Прибытие в Иркутск ожидается примерно в 21:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 ужин, 1 завтрак и обед-пикник
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Разрешение на посещение нацпарка
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Обед в кафе (дни 1-2) - примерно 600 ₽
- Индивидуальный трансфер - доплата 22 000 ₽ за машину в обе стороны
- 1-местное размещение - доплата 5 000 ₽
- Аренда коньков - около 600 ₽ в день