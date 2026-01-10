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Ольхонский экспресс: автотур по главным достопримечательностям сердца Байкала в мини-группе

Увидеть Шаманку, устроить пикник на льду и добраться до мыса Хобой
Путешествие к острову Ольхон станет встречей с суровой и чистой красотой Байкала.

Дорога пройдёт через Прибайкальский хребет и реликтовую степь, где за снежными просторами откроются первые виды на лёд озера. Будет
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возможность пересечь водоём по ледовой трассе или на хивусе. Нас ждут скала Шаманка и мыс Хобой, пейзажи Большого Байкала и Малого Моря.

Вокруг засияют гроты и сталактиты, а горячая уха на свежем воздухе подарит ощущение уюта, которое запомнится надолго.

5
1 отзыв
Ольхонский экспресс: автотур по главным достопримечательностям сердца Байкала в мини-группе
Ольхонский экспресс: автотур по главным достопримечательностям сердца Байкала в мини-группе
Ольхонский экспресс: автотур по главным достопримечательностям сердца Байкала в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой на Байкал зимой:
Одежда: термобельё, флисовая кофта, тёплая непродуваемая куртка или парка с капюшоном, ветро- и влагозащитные штаны.
Обувь и аксессуары: утеплённые непромокаемые ботинки с нескользящей подошвой, ледоступы, термоноски (3–4 пары), шапка, бафф или шарф, варежки и перчатки.
Для солнца: солнцезащитные очки с поляризацией, крем и гигиеническая помада.
Снаряжение: грелки для рук и ног, пауэрбанк, небольшой рюкзак, аптечка, купальник и шлепанцы для бани, дополнительные батареи и карта памяти для фотоаппарата.

Программа тура по дням

1 день

Дорога к острову Ольхон и скала Шаманка

Встреча с гидом запланирована у отеля или в аэропорту в 9:00. После знакомства выезжаем из города на комфортабельном транспорте. Дорога займёт около 5 часов, однако время пройдёт незаметно благодаря сменяющимся пейзажам — от Прибайкальского хребта до реликтовой степи и берегов Байкала. По пути предусмотрены остановки для проведения обряда поклонения духам, традиционного для этих мест.

В посёлке Баяндай запланирована остановка на обед. Здесь можно попробовать блюда бурятской кухни — бузы, хушууры, бухлёр, загудай и боовы (оплачивается дополнительно).

После обеда маршрут продолжится в сторону острова Ольхон. В посёлке Куркут начинается ледовая дорога через Байкал. При благоприятных условиях путешествие пройдёт по льду, а в случае закрытия ледовой трассы переправа будет организована на хивусе. Заселение в гостиницу запланировано на 14:00–15:00.

Во второй половине дня, в 16:00, состоится экскурсия к скале Шаманка — одному из самых известных мест Байкала. Это священная территория, где испокон веков бурятские шаманы проводили молитвенные обряды. Для ритуалов выбирались рощи сосен и берёз, а также живописные возвышенности и берега — места, считавшиеся чистыми и неприкосновенными. После поужинаем.

Дорога к острову Ольхон и скала ШаманкаДорога к острову Ольхон и скала ШаманкаДорога к острову Ольхон и скала ШаманкаДорога к острову Ольхон и скала ШаманкаДорога к острову Ольхон и скала ШаманкаДорога к острову Ольхон и скала Шаманка
2 день

Север Ольхона и мыс Хобой

После завтрака в гостиничном кафе в 10:00 начинается путешествие по северной части Ольхона на легендарных УАЗах «Буханках». Маршрут проходит по льду Байкала к мысу Хобой — священному месту, где встречаются Большой Байкал и Малое Море, а ширина озера достигает 81 километра.

Во время поездки запланированы остановки в живописных местах острова. Вы осмотрите ледяные гроты и пещеры, прозрачный наплесковый лёд, сталактиты и сокуи, а также сделаете множество фотографий и видео. На ровных участках льда можно покататься на коньках — ведь Байкал превращается в самый большой каток страны.

На мысе Хобой будет организован пикник прямо на льду. Вас ждёт ароматная байкальская уха из омуля, чай и возможность насладиться бескрайними просторами, узорами трещин и переливами льда.

Возвращение в Хужир планируется около 16:00. После экскурсии группа отправляется к переправе на материк, где предусмотрен ужин в придорожном кафе (за дополнительную плату). Прибытие в Иркутск ожидается примерно в 21:00.

Север Ольхона и мыс ХобойСевер Ольхона и мыс ХобойСевер Ольхона и мыс ХобойСевер Ольхона и мыс ХобойСевер Ольхона и мыс ХобойСевер Ольхона и мыс ХобойСевер Ольхона и мыс Хобой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 ужин, 1 завтрак и обед-пикник
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Разрешение на посещение нацпарка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Обед в кафе (дни 1-2) - примерно 600 ₽
  • Индивидуальный трансфер - доплата 22 000 ₽ за машину в обе стороны
  • 1-местное размещение - доплата 5 000 ₽
  • Аренда коньков - около 600 ₽ в день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или гостиница в Иркутске, 9:00
Завершение: Аэропорт или гостиница в Иркутске, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Наша дружная команда профессиональных организаторов, гидов и водителей приглашает вас в путешествие, которое запомнится на всю жизнь! Откройте для себя мистическую красоту Байкала — его бескрайние просторы, кристально чистые воды
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и древние легенды. Или отправляйтесь с нами в Монголию, чтобы почувствовать себя настоящим кочевником, промчаться по бескрайним степям и прикоснуться к величию империи Чингисхана. Мы не просто организуем туры — мы создаём приключения. С нами вы увидите самые живописные места, попробуете настоящую местную кухню и познакомитесь с удивительными людьми. Готовы к незабываемым впечатлениям? Ваше приключение начинается здесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Поездка на зимний Байкал с семьей оставила просто невероятные впечатления! Это была настоящая сказка с ледяными просторами и завораживающими видами. Отдельно хочется отметить уровень организации — транспорт, жильё, экскурсии, всё
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учли. Наш гид постоянно делилась интересными историями о Байкале и создавала очень дружелюбную атмосферу в группе. Огромное спасибо за такой чудесный отдых — тем, кто хочет увидеть зимний Байкал во всей красе, советую обязательно!

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