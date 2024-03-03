Выгода 7 620 рублей! Достаточно познавательный тур к сердцу озера – острову Ольхон, со сплавом в спокойную погоду и обзорной поездкой по острову. Во время сплава на байдарках Вы пройдете около 30 км. В остальное время на маршруте поездки с экскурсиями и отдых на туристической базе.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. Переезд на остров Ольхон
Встреча на ж/д вокзале города Иркутск (9:50 по местному времени. Справочная пригородных поездов. Будет выслан телефон гида).
Отъезд до острова Ольхон в составе сборной группы (остановка МРС).
Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути нам предстоит обед в кафе (оплата на месте).
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
В случае огромной пробки, после переезда на пароме уезжаем другим транспортом (как правило, на УАЗ).
Переход через паром каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха эконом класса (удобства на улице).
Сегодня нам нужно необходимые вещи уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.
Ужин на базе или кафе самостоятельно.
Питание: самостоятельно.
Поездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдарках
Ранний завтрак.
Обзорная поездка по острову Ольхон.
Завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой.
Вкусный обед на свежем воздухе!
Увидим — Урочище Песчаное, скала Три Брата, Лик Байкала, мыс Хобой.
Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Переезд на берег.
Сбор байдарок и техника безопасности.
При наличии времени и хорошей погоды купаемся, отдыхаем.
Размещение в палатках.
Ужин на берегу.
Внимание! Приготовление пищи из воды озера Байкал.
Рекомендуем с собой взять бутилированную воду, если Вам не подходит чай приготовленный с Байкала.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Сплав вдоль берега острова Ольхон
Завтрак ранний.
Сплав на байдарках по Малому Морю (во время сильного ветра или волны, сплав не проводится).
От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.
Посетим остров (зависит от погоды) на байдарках с гротами, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.
Обед на берегу.
Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе.
Сплав до Живописной бухты.
Сплав только в хорошую погоду!
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Продолжение сплава. Купание в Байкале
Завтрак - ранний.
На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон к скале Шаманка.
Причудливые песчаные берега и высокие скалы с разными оттенками.
Обед.
Купаемся в Байкале на песчаном берегу.
Отдых.
Ночевка в палатках или возможно на базе отдыха (при хорошем темпе группы).
Закат просто впечатляет!
Многие участники говорят, что именно на сплаве они ощутили Байкал, его красоту, мощь и уникальность.
Питание: Завтрак. Обед.
Завершение сплава. Осмотр скалы Шаманка
Завтрак (запасные полдня на случай непогоды).
Свободное время.
Обед самостоятельно в любом кафе (пробуем местную кухню или обедаем с видом на Байкал.
Опыт показывает, что походная еда немного надоедает… Можно устроить Пир в хорошей компании на базе с приготовлением шашлыка, но это уже все организуется самостоятельно).
Советуем посетить рано с утра и на закате скалу Шаманка.
Можно сходить в музей Ревякина.
После самостоятельного обеда, можно взять велосипеды.
Берем их на сутки.
Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее.
Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.
Катаемся без гида - самостоятельно!
Ужин самостоятельно в любом кафе поселка.
Есть достаточно модное место у причала.
Велопрогулка вдоль берегов Байкала
Завтрак.
До обеда еще можно покататься на велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.
Маршрут Вы выбираете самостоятельно в зависимости от Вашего умения кататься на велосипедах.
Кто то может прокатится на местный пляж, а кто то прокатится вдоль берега за поселок.
Есть маршрут и через лес к источнику или на обзорную точку.
Обязательно нужно взять телефон с хорошей камерой!
Обед самостоятельно в любом кафе поселка.
Для тех кто не любит велосипеды - отдых на пляже "Сарайского залива" или можно приобрести дополнительную экскурсию у администратора базы или покататься на конях, мопедах и т. п.
Достаточно написать гиду, и он постарается организовать вам новые приключения.
Ужин самостоятельно.
Ночуем на турбазе.
Питание: Завтрак.
Пещеры в Бухте АЯ (по желанию)
Ранний завтрак.
Экскурсии на выбор за дополнительную оплату.
Священный остров или Юг Ольхона, острова Малого моря или Золотой треугольник, прогулка на конях, а мы предлагаем для желающих экскурсия в Пещеры.
Группы сборные.
Приобрести их можно у гида в течение первых 5-ти дней.
Поездка в пещеры проводится с раннего утра до вечера.
Выдаются непромокаемые костюмы, каски.
Обязательно нужно взять теплые вещи.
Возвращение на базу отдыха поздно вечером.
Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает.
Обед самостоятельно.
Ужин самостоятельно.
Поужинать можно, в кафе или на базе заказав предварительно.
Питание: Завтрак.
Отъезд
Отъезд в Иркутск около 9-10 часов утра в сборной группе.
До свидания Байкал!
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути нас ждет остановка на обед, где Вы сможете выбрать и купить самостоятельно, то что Вам понравится.
Завершение программы в 18-20 часов.
Питание: Завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазе на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека.
По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.
Доплата за двухместное размещение в туре – 2 500 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 5 600 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения на Ольхоне или аналогичные.
Варианты проживания
База отдыха «Лада»
Находится на острове Ольхон, в лесной части пос. Хужир, в 20 мин ходьбы прогулочным шагом от мыса Бурхан (скала Шаманка).
Два больших благоустроенных двухэтажных гостевых дом принимают туристов круглый год и предлагают к размещению двух- и трехместные номера «Эконом» (удобства в отдельном строении на территории).
Общая вместимость – до 55 человек. Номера оснащены всем необходимым: две односпальные или одна двуспальная кровать, тумба, зеркало, ковры. Умывальник, туалет в отдельном строении на территории.
Помимо жилых зданий на территории базы располагается отдельная столовая, в которой гости могут попробовать настоящую сибирскую кухню от профессионального шеф-повара, русская баня, каминный зал и места для отдыха (беседки).
База отдыха «Шаманка»
Расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон. В пешей доступности находится пляж Сарайского залива и одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
К размещению предлагается 8 номеров вместимостью до 3 человек от «эконом» класса. В номерах: две раздельные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало.
На территории базы отдыха находится просторная столовая на 30 мест в панорамном зале, с видом на Байкал. Каждое утро гостям подают континентальный завтрак и завтрак по меню.
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Иркутске, трансфер и транспорт по программе
- Групповая аптечка и снаряжение
- Услуги гида
- Экскурсии по программе (кроме поездки в пещеры, Священного острова, островов Малого Моря и др.), входные билеты в музей (кроме музея минералов)
- Проживание по программе (турбазы и палатки) (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- Оплата за посещение национального парка
- Питание по программе:
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак
- 8 день - завтрак
- Закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Аренда велосипедов в 5 день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Баня от 2500 в час. Оплата на месте
- Поездка в пещеры 2500-3000 руб
- Ужины в 1,5,6,7,8 день, обеды 1,5,6,7,8 день
- Услуги повара (по запросу, а так готовят все по очереди). Стоимость от 5000 руб в день. Оплата при бронировании
- Услуги переводчика (для иностранных граждан). Стоимость от 8000 руб в день. Оплата при бронировании
- Музей Ревякина примерно 250 руб. Оплата на месте
- Дополнительная аренда велосипедов на сутки от 600 руб. Мопеды, сапы от 1000 руб. Оплата на месте
- Услуги рыбалки - от 8000 руб на сборную группу Оплата на месте
- Катание на лошадях - от 1500 в час (бронировать заранее). Оплата на месте
- Экскурсия по Малому Морю или Золотой треугольник - около 3500 руб. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
- Юг острова или Священный остров Огой - от 2500 руб с человека. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
- Коврик полиуретановый.
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия.
- Ложка, кружка, тарелка, нож.
- Накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля.
- Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных медикаментов, не более 200 гр.).
- Фотоаппарат.
- Термос или пластиковая бутылка.
- Защитные средства от укусов кровососущих насекомых (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).
- Нижнее белье – не менее 2-3 комплектов.
- Термобелье (комплект в зависимости от времени года, кофта + трико) – 1-2 шт.
- Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, соответствующие времени года.
- Кофта,"флиска" или т. п. – 1-2 шт. (желательно из современных синтетических материалов).
- Штормовой костюм – куртка и брюки. Наличие обязательно (летом – для защиты от ветра и дождя).
- Носки простые (или треккинговые) – 2-4 пары.
- Носки шерстяные (треккинговые, утепленные) – не менее 2-х пар.
- Обувь, 2 пары: треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам желательно иметь одежду из неопрена (можно взять в прокат).
- Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.).
- Треккинговые палки – рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Кепка с козырьком и шапочка;
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- Перчатки простые – 2 пары.
Каковы особенности тура?
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности – на это следует обратить внимание при покупке тура.
Опыт показывает, что большинство туристов проходят суточную норму расстояния при сравнительно небольших усилиях.
Во второй половине августа возможен лет мошкары. Рекомендуем взять репелленты и москитные сетки.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением еды на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Помогают гиду в создании благоприятной атмосферы в группе.
Гид ведет группу по маршруту, распределяет обязанности среди участников, его главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута группой от старта до финиша. Гид не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и др. Если Вы хотите узнать больше информации о Байкале, возможно, Вам больше подойдет экскурсионный тур, а не активный.
Наши гиды живут на Байкале и с удовольствием расскажут о быте местного населения, обычаях, местной кухне, посоветуют, что попробовать и какие гостинцы купить с собой или в подарок близким. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием проведут различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Что входит в групповое снаряжение?
- Общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе).
- Костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички).
- Снаряжение для лошади (кавалерийское седло, потник, уздечка, сумы для перевозки груза).
- Палатки (по предварительному запросу предоставляется место в палатке). Предоставление индивидуальных палаток - за доп. плату, о необходимости индивидуальной палатки нужно сообщить вашему менеджеру турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Какие правила должен соблюдать турист во время сплава?
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах по озеру или спокойной реке, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплавных средств индивидуально.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Каковы требования к подготовке участников?
Специальной подготовки не требуется, маршрут доступен, даже если Вы ни разу не пробовали сплавляться на байдарках.
Поскольку тур активный, то не стоит забывать, что небольшая физическая подготовка должна присутствовать. Достаточно за 3-4 месяца до тура (2-3 раза в неделю) посещать фитнес зал.
Общее время сплава 6-10 часов за все дни. Зависит от погоды.
Какие скидки есть в туре?
Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.
Детям до 5 лет скидка на тур 20%.
Как происходит расселение в палатках?
Ночевки в палатках по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).