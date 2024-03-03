3 день

Сплав вдоль берега острова Ольхон

Завтрак ранний.

Сплав на байдарках по Малому Морю (во время сильного ветра или волны, сплав не проводится).

От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.

Посетим остров (зависит от погоды) на байдарках с гротами, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.

Обед на берегу.

Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе.

Сплав до Живописной бухты.

Сплав только в хорошую погоду!

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.