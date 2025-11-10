Наше путешествие начнется с завтрака в историческом месте, после чего мы отправимся по Култукскому серпантину с захватывающими видами на Байкал и посетим живописную Тункинскую долину.
Мы сделаем остановки для фотографий, приготовим буузы на природе и посетим дацан Бурхан Баабай, а также насладимся закатом на пути в Иркутск.
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсииПутешествие по Тункинской долине: от Байкала до дацана Наше путешествие начнется с завтрака в историческом месте, где вы насладитесь атмосферой истории и вкусной едой. Затем мы отправимся по Култукскому серпантину, открывающему захватывающие виды на Байкал, и сделаем остановку, чтобы поприветствовать великого Байкала и ощутить силу его водной стихии. Преодолев перевал, мы окунемся в живописную Тункинскую долину, окруженную величественными горами, и посетим место силы для почитания духов местности. Продолжим движение до села Хойто-Гол, останавливаясь для фотографий на фоне впечатляющих пейзажей. Обед пройдет на открытом воздухе (в случае подходящей погоды), где мы вместе приготовим буузы на природе. После обеда нас ждет визит в дацан Бурхан Баабай и прогулка по эко-тропе Саянай Зурхэн. Возвращаясь, полюбуемся горами с нового ракурса и заглянем в поселок Аршан или минеральные источники «Жемчуг». Закат будем встречать на пути в Иркутск. Важная информация:
- Экскурсия пройдет в комфортном кроссовере или минивэне в компании до 8 человек.
- С собой необходимо иметь документы, подтверждающие личность.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Глубокое
- Посёлок Култук
- Село Ниловка
- Култукский серпантин с видами на Байкал
- Тункинская долина
- Село Хойто-Гол
- Дацан Бурхан Баабай
- Эко-тропа Саянай Зурхэн
- Поселок Аршан
- Минеральные источники «Жемчуг»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Иркутск/посёлок Листвянка/Малое море
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
