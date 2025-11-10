Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Наше путешествие начнется с завтрака в историческом месте, после чего мы отправимся по Култукскому серпантину с захватывающими видами на Байкал и посетим живописную Тункинскую долину.



Мы сделаем остановки для фотографий, приготовим буузы на природе и посетим дацан Бурхан Баабай, а также насладимся закатом на пути в Иркутск.