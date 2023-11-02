Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска

Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов

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Вам предстоит настоящая перезагрузка среди живительной природы и одновременно — приобщение к богатой культуре бурятов.

Вы познакомитесь с их укладом жизни — религиозным и бытовым: посетите дацан, соорудите волшебную пирамиду «обо», попробуете буузы и оцените уникальные вещи на приграничном монгольском рынке. День будет долгим, насыщенным и незабываемым!
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите пейзажи, от которых захватывает дух: седые вершины Саянских гор, зелёные поля с пасущимися коровами, прозрачные воды горных рек. Услышите пение птиц и барабанный шум водопада на реке Кынгарга.
  • Прикоснётесь к культуре и религии коренных жителей — бурят. Мы посетим дацан Бодхидхарма и ступу Даши Гомана, где сделаем подношение духам для благополучного путешествия. А на берегу реки соорудим «обо» — пирамидки из камней для исполнения желаний.
  • Вы напитаетесь энергией этих невероятных мест, надышитесь воздухом кристальной свежести, искупаетесь в термальных источниках (38° и 55°С) и выпьете целебную минеральную воду.
  • Где ещё попробовать национальную бурятскую кухню, как не в самой Бурятии? Вы оцените вкуснейшие буузы, гигантских размеров чебуреки, насыщенный бухлёр и другие традиционные блюда.
  • Вы окунётесь в круговорот бурятских легенд и сказаний, а также поглубже познакомитесь с историей посещаемых мест.
  • В конце поездки вы прогуляетесь по монгольскому рынку, где сможете приобрести товары из шерсти верблюда или яка, а также вкуснейшие сборы трав. При желании мы можем посетить мараловую ферму, где пасутся олени.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah. Вас заберут по любому адресу в Иркутске: в месте проживания, в аэропорту или на ж/д вокзале.

Дополнительные расходы

  • Посещение Тункинского национального парка — 200 руб. /чел. (дети бесплатно)
  • Горячие источники в п. Жемчуг — 250 руб. /взрослый, дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 10 лет — 150 руб.
  • Мараловая ферма — 300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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