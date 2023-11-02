Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов
Вам предстоит настоящая перезагрузка среди живительной природы и одновременно — приобщение к богатой культуре бурятов.
Вы познакомитесь с их укладом жизни — религиозным и бытовым: посетите дацан, соорудите волшебную пирамиду «обо», попробуете буузы и оцените уникальные вещи на приграничном монгольском рынке. День будет долгим, насыщенным и незабываемым!
Вы познакомитесь с их укладом жизни — религиозным и бытовым: посетите дацан, соорудите волшебную пирамиду «обо», попробуете буузы и оцените уникальные вещи на приграничном монгольском рынке. День будет долгим, насыщенным и незабываемым!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите пейзажи, от которых захватывает дух: седые вершины Саянских гор, зелёные поля с пасущимися коровами, прозрачные воды горных рек. Услышите пение птиц и барабанный шум водопада на реке Кынгарга.
- Прикоснётесь к культуре и религии коренных жителей — бурят. Мы посетим дацан Бодхидхарма и ступу Даши Гомана, где сделаем подношение духам для благополучного путешествия. А на берегу реки соорудим «обо» — пирамидки из камней для исполнения желаний.
- Вы напитаетесь энергией этих невероятных мест, надышитесь воздухом кристальной свежести, искупаетесь в термальных источниках (38° и 55°С) и выпьете целебную минеральную воду.
- Где ещё попробовать национальную бурятскую кухню, как не в самой Бурятии? Вы оцените вкуснейшие буузы, гигантских размеров чебуреки, насыщенный бухлёр и другие традиционные блюда.
- Вы окунётесь в круговорот бурятских легенд и сказаний, а также поглубже познакомитесь с историей посещаемых мест.
- В конце поездки вы прогуляетесь по монгольскому рынку, где сможете приобрести товары из шерсти верблюда или яка, а также вкуснейшие сборы трав. При желании мы можем посетить мараловую ферму, где пасутся олени.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah. Вас заберут по любому адресу в Иркутске: в месте проживания, в аэропорту или на ж/д вокзале.
Дополнительные расходы
- Посещение Тункинского национального парка — 200 руб. /чел. (дети бесплатно)
- Горячие источники в п. Жемчуг — 250 руб. /взрослый, дети до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 10 лет — 150 руб.
- Мараловая ферма — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 341 туриста
Дорогие путешественники, меня зовут Ольга. Иркутск и Байкал стали для меня любовью с первого взгляда. Я с радостью готова поделиться своими знаниями и впечатлениями. Я организую вам интересную и познавательную поездку по незабываемым местам.
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