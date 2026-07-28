Что вас ждет:

пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.

пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.

удобная обувь • одежда по погоде • купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце • перекус.