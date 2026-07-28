Вы проведёте целый день в одном из самых живописных мест Сибири — на курорте Аршан.
Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых!
Красоты Тункинской долины, Саянов и Байкала, горная река с водопадом и горячие минеральные источники — вас ждёт незабываемый отдых!
Описание экскурсии
Что вас ждет:
пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
пос. Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
удобная обувь • одежда по погоде • купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце • перекус.
любой доступный день с 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тункинская долина
- Байкал
- Аршан
- Водопады
- Термальные и минеральные источники
- Кедровые рощи
- Будийский Дацан
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Вода на каждого участника
- Обед
- Термальные источники
- Входные билеты в нац парк
Что не входит в цену
- Дополнительные заезды по маршруту, сувениры и развлечения
Место начала и завершения?
Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: любой доступный день с 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Посетили экскурсию Невероятный Аршан. Нам понравилось абсолютно все: посетили много интересных мест. Наш гид Марина рассказала много познавательного,включая легенды! Вячеслав дополнял ее, показал интересные тропы и объекты на маршруте экскурсии.
Рекомендуем абсолютно всем! Будет интересно всей семье, даже подросткам)
Рекомендуем абсолютно всем! Будет интересно всей семье, даже подросткам)
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Е
Большое спасибо нашим гидам Марине и Вячеславу за интересную экскурсию. Очень понравилось!
Интересно рассказывают, комфортный автомобиль, посетили все заявленные локации, всё успели!
В конце нашего путешествия окунулись в минеральные источники.
Всё отлично!
Большое спасибо!
Интересно рассказывают, комфортный автомобиль, посетили все заявленные локации, всё успели!
В конце нашего путешествия окунулись в минеральные источники.
Всё отлично!
Большое спасибо!
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Е
ОТЛИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ! ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ БУРЯТСКАЯ КУХНЯ!
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О
Здравствуйте уважаемые гости, все те, кто сейчас читает этот отзыв.
Если вы ещё в раздумьях, я расскажу Вам нашу историю поездки.
Я с мамой прилетели из Москвы, чтобы посмотреть Байкал. Искали экскурсии
Если вы ещё в раздумьях, я расскажу Вам нашу историю поездки.
Я с мамой прилетели из Москвы, чтобы посмотреть Байкал. Искали экскурсии
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Ю
Экскурсия вышла потрясающая. Даже дождливая погода не испортила впечатление. С комфортом под рассказы душевного водителя от самого дома нас доставили в красивейшие места. Рассказали об обычаях и обрядах будизма. Загадали
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Л
10 июня 2023г Большое спасибо за интересно- познавательную экскурс на Аршан.
Гид Вячеслав так подробно поведал нам традиции и обычаи бурятского народа,провел по святым местам,показал красоты горных троп, мы попробовали национальное блюдо- базы,искупались термальном источнике.
Уставшие,но довольные мы вернулись домой Огромное спасибо за хорошо проведённый день. Друзья рекомендую вам выбрать экскурсию у этих гидов,вы не пожалеете.
Гид Вячеслав так подробно поведал нам традиции и обычаи бурятского народа,провел по святым местам,показал красоты горных троп, мы попробовали национальное блюдо- базы,искупались термальном источнике.
Уставшие,но довольные мы вернулись домой Огромное спасибо за хорошо проведённый день. Друзья рекомендую вам выбрать экскурсию у этих гидов,вы не пожалеете.
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