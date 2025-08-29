Мои заказы

Из Иркутска в бурятский курортный посёлок Аршан

Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетив Аршан. Увидите дацаны, водопады и минеральные источники, вдохнёте свежий горный воздух
Посещение Аршана - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Бурятии.

В программе экскурсии - знакомство с буддийскими дацанами, включая уединённый Хойморогский, прогулка по живописным тропам и посещение водопада Кынгарга. Минеральные источники и горный воздух сделают поездку незабываемой. В конце дня расслабьтесь в горячем минеральном бассейне под открытым небом. Путешествие станет настоящим погружением в культуру и природу региона
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды Восточных Саян
  • 🕌 Посещение уникальных буддийских дацанов
  • 💧 Минеральные источники и водопады
  • 🌲 Прогулки по живописным тропам
  • 🚌 Комфортное путешествие из Иркутска
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Буддийский храм
  • Хойморогский дацан
  • Водопад Кынгарга

Описание экскурсии

6:00 — отправление из Листвянки
7:30 — присоединим участников в Иркутске и отправимся по живописному тракту через предгорья Восточного Саяна
11:30сделаем остановку у первого буддийского храма на границе Иркутской области и Бурятии. Вы познакомитесь с архитектурой дацана, его символикой и традициями
11:50мы пройдём по центральной части посёлка Аршан. Вы узнаете об истории курорта. При желании приобретёте сувениры на местном рынке и попробуете воду из природных источников. Мы прогуляемся по ущелью среди скал и лиственниц, полюбуемся пейзажами и вдохнём свежий горный воздух. Увидим водопад Кынгарга — одно из красивейших мест Аршана
13:00остановимся на обед в кафе (по желанию), и вы попробуем блюда домашней бурятской кухни
13:40посетим Хойморогский дацан, где царит тишина и сосредоточенность. Вы познакомитесь с внутренним убранством дацана и особенностями местной духовной практики
17:00завершим день в горячем минеральном бассейне под открытым небом
17:30–18:00 — отправимся в обратный путь. По желанию группы сделаем остановку в кафе по дороге
20:00 — возвращение в Иркутск
21:30 — возвращение в Листвянку

Вы узнаете:

  • Об особенностях буддизма в регионе, значении дацанов и обычаях местных жителей
  • Формировании ландшафта и о том, какие животные обитают в этих краях
  • Истории возникновения курорта, его лечебных свойствах и уникальности минеральных вод
  • Связанных с рекой Кынгарга и водопадом легендах

Экскурсия проходит в формате живого диалога — вы можете задавать любые вопросы и делиться впечатлениями. Мы будем останавливаться в тех местах, которые вам захочется осмотреть более подробно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Toyota Prius, Volkswagen Touareg, Subaru Tribeca, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Nissan Elgrand или Toyota Hiace. По запросу установим детское кресло. Мы также можем забрать вас в Листвянке и отвезти обратно туда после экскурсии за 1500 ₽ за чел.
  • Дополнительно оплачивается проезд в национальный парк — 300 ₽ за чел. А также по желанию: обед — по меню и входные билеты к термальным источникам — 600 ₽ за чел. Если вы не захотите посещать отдельные локации (источники или водопад), у вас будет свободное время для прогулок или отдыха в машине
  • В случае неблагоприятного прогноза погоды мы согласуем перенос поездки на другой день
  • Рекомендованный возраст участников 5+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 2661 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алфёрова
Алфёрова
29 авг 2025
Прекрасное путешествие по красотам в очень комфортном автомобиле с профессиональным гидом.
Подробно и очень интересно расказали про географию местности, про местные обычаи. Водопады, храмы, горячие источники и непередоваемой красоты виды, перечеслять что понравилось можно бесконечно… Большое спасибо за впечатления и эмоции.
Прекрасное путешествие по красотам в очень комфортном автомобиле с профессиональным гидом.
Подробно и очень интересно расказали про географию местности, про местные обычаи. Водопады, храмы, горячие источники и непередоваемой красоты виды, перечеслять что понравилось можно бесконечно… Большое спасибо за впечатления и эмоции.
Е
Елена
25 авг 2025
Посетили Интересные и необычные места в сопровождении увлекательных рассказов гида, благодарим за очень насыщенный позитивом день!

Входит в следующие категории Иркутска

