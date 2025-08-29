Посещение Аршана - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Бурятии. В программе экскурсии - знакомство с буддийскими дацанами, включая уединённый Хойморогский, прогулка по живописным тропам и посещение водопада Кынгарга. Минеральные источники и горный воздух сделают поездку незабываемой. В конце дня расслабьтесь в горячем минеральном бассейне под открытым небом. Путешествие станет настоящим погружением в культуру и природу региона

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

6:00 — отправление из Листвянки

7:30 — присоединим участников в Иркутске и отправимся по живописному тракту через предгорья Восточного Саяна

11:30 — сделаем остановку у первого буддийского храма на границе Иркутской области и Бурятии. Вы познакомитесь с архитектурой дацана, его символикой и традициями

11:50 — мы пройдём по центральной части посёлка Аршан. Вы узнаете об истории курорта. При желании приобретёте сувениры на местном рынке и попробуете воду из природных источников. Мы прогуляемся по ущелью среди скал и лиственниц, полюбуемся пейзажами и вдохнём свежий горный воздух. Увидим водопад Кынгарга — одно из красивейших мест Аршана

13:00 — остановимся на обед в кафе (по желанию), и вы попробуем блюда домашней бурятской кухни

13:40 — посетим Хойморогский дацан, где царит тишина и сосредоточенность. Вы познакомитесь с внутренним убранством дацана и особенностями местной духовной практики

17:00 — завершим день в горячем минеральном бассейне под открытым небом

17:30–18:00 — отправимся в обратный путь. По желанию группы сделаем остановку в кафе по дороге

20:00 — возвращение в Иркутск

21:30 — возвращение в Листвянку

Вы узнаете:

Об особенностях буддизма в регионе, значении дацанов и обычаях местных жителей

Формировании ландшафта и о том, какие животные обитают в этих краях

Истории возникновения курорта, его лечебных свойствах и уникальности минеральных вод

Связанных с рекой Кынгарга и водопадом легендах

Экскурсия проходит в формате живого диалога — вы можете задавать любые вопросы и делиться впечатлениями. Мы будем останавливаться в тех местах, которые вам захочется осмотреть более подробно.

Организационные детали