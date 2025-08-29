В программе экскурсии - знакомство с буддийскими дацанами, включая уединённый Хойморогский, прогулка по живописным тропам и посещение водопада Кынгарга. Минеральные источники и горный воздух сделают поездку незабываемой. В конце дня расслабьтесь в горячем минеральном бассейне под открытым небом. Путешествие станет настоящим погружением в культуру и природу региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды Восточных Саян
- 🕌 Посещение уникальных буддийских дацанов
- 💧 Минеральные источники и водопады
- 🌲 Прогулки по живописным тропам
- 🚌 Комфортное путешествие из Иркутска
Что можно увидеть
- Буддийский храм
- Хойморогский дацан
- Водопад Кынгарга
Описание экскурсии
6:00 — отправление из Листвянки
7:30 — присоединим участников в Иркутске и отправимся по живописному тракту через предгорья Восточного Саяна
11:30 — сделаем остановку у первого буддийского храма на границе Иркутской области и Бурятии. Вы познакомитесь с архитектурой дацана, его символикой и традициями
11:50 — мы пройдём по центральной части посёлка Аршан. Вы узнаете об истории курорта. При желании приобретёте сувениры на местном рынке и попробуете воду из природных источников. Мы прогуляемся по ущелью среди скал и лиственниц, полюбуемся пейзажами и вдохнём свежий горный воздух. Увидим водопад Кынгарга — одно из красивейших мест Аршана
13:00 — остановимся на обед в кафе (по желанию), и вы попробуем блюда домашней бурятской кухни
13:40 — посетим Хойморогский дацан, где царит тишина и сосредоточенность. Вы познакомитесь с внутренним убранством дацана и особенностями местной духовной практики
17:00 — завершим день в горячем минеральном бассейне под открытым небом
17:30–18:00 — отправимся в обратный путь. По желанию группы сделаем остановку в кафе по дороге
20:00 — возвращение в Иркутск
21:30 — возвращение в Листвянку
Вы узнаете:
- Об особенностях буддизма в регионе, значении дацанов и обычаях местных жителей
- Формировании ландшафта и о том, какие животные обитают в этих краях
- Истории возникновения курорта, его лечебных свойствах и уникальности минеральных вод
- Связанных с рекой Кынгарга и водопадом легендах
Экскурсия проходит в формате живого диалога — вы можете задавать любые вопросы и делиться впечатлениями. Мы будем останавливаться в тех местах, которые вам захочется осмотреть более подробно.
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Prius, Volkswagen Touareg, Subaru Tribeca, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Nissan Elgrand или Toyota Hiace. По запросу установим детское кресло. Мы также можем забрать вас в Листвянке и отвезти обратно туда после экскурсии за 1500 ₽ за чел.
- Дополнительно оплачивается проезд в национальный парк — 300 ₽ за чел. А также по желанию: обед — по меню и входные билеты к термальным источникам — 600 ₽ за чел. Если вы не захотите посещать отдельные локации (источники или водопад), у вас будет свободное время для прогулок или отдыха в машине
- В случае неблагоприятного прогноза погоды мы согласуем перенос поездки на другой день
- Рекомендованный возраст участников 5+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Отзывы и рейтинг
Подробно и очень интересно расказали про географию местности, про местные обычаи. Водопады, храмы, горячие источники и непередоваемой красоты виды, перечеслять что понравилось можно бесконечно… Большое спасибо за впечатления и эмоции.