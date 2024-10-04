14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
23 мая в 08:00
159 000₽ за человека
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
29 мая в 08:00
13 июн в 08:00
35 000₽ за человека
3 дня
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:0...
9 мая в 08:00
31 июл в 08:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛеонид4 октября 2024Всё отлично. Тур оправдал мои ожидания. С Монголией познакомился.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В мае»
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