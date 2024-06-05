Водопад Грохотун

Экскурсия из Иркутска: Погрузитесь в первозданную природу водопада Грохотун
На экскурсии вы посетите довольно мощный водопад Грохотун. Он сразу же впечатляет своей стремительностью и первозданностью природы вокруг.

Здесь река падает в ущелье, распадаясь на веер струй и наполняя каньон мириадами брызг, переливающихся на солнце искрами и радугой. Самые отчаянные смогут встать прямо под струи — вы получите массу эмоций на всю жизнь.
Водопад Грохотун
Водопад Грохотун
Водопад Грохотун
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Хребет Хамар-Дабан
  • Река Снежная
  • Турбаза «Стрелка»
  • Водопад Грохотун

Описание экскурсии

Что вас ждет Водопад Грохотун является самым большим из пяти водопадов на реке Громотуха, притоке реки Селенгинка. Довольно мощный 15-метровый Грохотун прячется за поворотами ущелья в большом круглом каньоне. Водопад низвергается практически вертикально и падает вниз в глубокий котел, который вода старательно выдалбливала в течение многих лет. Живописность каньону придают падающие потоки воды в небольшое озеро с огромным серым валуном вблизи берега. Здесь можно получить массу эмоций на всю жизнь. Из Иркутска мы отправимся в поселок Выдрино, а уже оттуда на аэролодке доберемся по реке Снежной до турбазы «Стрелка», где сливаются две реки — Снежная и Селенгинка. После знакомства с местностью наше путешествие продолжится к точке назначения — водопаду Грохотун. По мере приближения к нему вы услышите нарастающий гул падающей воды. Самые отчаянные, пробираясь по пояс в воде, могут встать прямо под струи — это незабываемый опыт, ведь целительные и магические свойства водопадов хорошо известны. Важно знать Обязательно возьмите с собой:
  • треккинговую, нескользкую обувь;
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • шорты;
  • дождевик, в зависимости от погодных условий;
  • купальник, желающие могут искупаться в водопаде;
  • хоба, подпопник;
  • фотоаппарат;
  • воду;
  • орешки, шоколад, перекус во время пути;
  • наличные для оплаты в кафе.

Ежедневно по заявкам от 4-х человек.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хребет Хамар-Дабан
  • Река Снежная
  • Турбаза «Стрелка»
  • Водопад Грохотун
Что включено
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение гида-проводника
  • Трансфер на аэролодке в обе стороны
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание и напитки, не включённые в программу тура
  • Личное снаряжение
  • Прививка/страховка от энцефалита
Место начала и завершения?
Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Обязательно
  • 1. Треккинговая, нескользкая обувь
  • 2. солнцезащитные очки и крем от загара
  • 3. шорты
  • 4. дождевик, в зависимости от погодных условий
  • 5. купальник, желающие могут искупаться в водопаде
  • 6. хоба, подпопник
  • 5. фотоаппарат
  • 7. воду, пить по дороге
  • 8. орешки, шоколад, перекус во время пути
  • 9, наличные, для оплаты в кафе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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