треккинговую, нескользкую обувь;

солнцезащитные очки и крем от загара;

шорты;

дождевик, в зависимости от погодных условий;

купальник, желающие могут искупаться в водопаде;

хоба, подпопник;

фотоаппарат;

воду;

орешки, шоколад, перекус во время пути;

наличные для оплаты в кафе.

Что вас ждет Водопад Грохотун является самым большим из пяти водопадов на реке Громотуха, притоке реки Селенгинка. Довольно мощный 15-метровый Грохотун прячется за поворотами ущелья в большом круглом каньоне. Водопад низвергается практически вертикально и падает вниз в глубокий котел, который вода старательно выдалбливала в течение многих лет. Живописность каньону придают падающие потоки воды в небольшое озеро с огромным серым валуном вблизи берега. Здесь можно получить массу эмоций на всю жизнь. Из Иркутска мы отправимся в поселок Выдрино, а уже оттуда на аэролодке доберемся по реке Снежной до турбазы «Стрелка», где сливаются две реки — Снежная и Селенгинка. После знакомства с местностью наше путешествие продолжится к точке назначения — водопаду Грохотун. По мере приближения к нему вы услышите нарастающий гул падающей воды. Самые отчаянные, пробираясь по пояс в воде, могут встать прямо под струи — это незабываемый опыт, ведь целительные и магические свойства водопадов хорошо известны. Важно знать Обязательно возьмите с собой: