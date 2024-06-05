На экскурсии вы посетите довольно мощный водопад Грохотун. Он сразу же впечатляет своей стремительностью и первозданностью природы вокруг.
Здесь река падает в ущелье, распадаясь на веер струй и наполняя каньон мириадами брызг, переливающихся на солнце искрами и радугой. Самые отчаянные смогут встать прямо под струи — вы получите массу эмоций на всю жизнь.
Здесь река падает в ущелье, распадаясь на веер струй и наполняя каньон мириадами брызг, переливающихся на солнце искрами и радугой. Самые отчаянные смогут встать прямо под струи — вы получите массу эмоций на всю жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Хребет Хамар-Дабан
- Река Снежная
- Турбаза «Стрелка»
- Водопад Грохотун
Описание экскурсии
Что вас ждет Водопад Грохотун является самым большим из пяти водопадов на реке Громотуха, притоке реки Селенгинка. Довольно мощный 15-метровый Грохотун прячется за поворотами ущелья в большом круглом каньоне. Водопад низвергается практически вертикально и падает вниз в глубокий котел, который вода старательно выдалбливала в течение многих лет. Живописность каньону придают падающие потоки воды в небольшое озеро с огромным серым валуном вблизи берега. Здесь можно получить массу эмоций на всю жизнь. Из Иркутска мы отправимся в поселок Выдрино, а уже оттуда на аэролодке доберемся по реке Снежной до турбазы «Стрелка», где сливаются две реки — Снежная и Селенгинка. После знакомства с местностью наше путешествие продолжится к точке назначения — водопаду Грохотун. По мере приближения к нему вы услышите нарастающий гул падающей воды. Самые отчаянные, пробираясь по пояс в воде, могут встать прямо под струи — это незабываемый опыт, ведь целительные и магические свойства водопадов хорошо известны. Важно знать Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- шорты;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- купальник, желающие могут искупаться в водопаде;
- хоба, подпопник;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути;
- наличные для оплаты в кафе.
Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хребет Хамар-Дабан
- Река Снежная
- Турбаза «Стрелка»
- Водопад Грохотун
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида-проводника
- Трансфер на аэролодке в обе стороны
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки, не включённые в программу тура
- Личное снаряжение
- Прививка/страховка от энцефалита
Место начала и завершения?
Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Обязательно
- 1. Треккинговая, нескользкая обувь
- 2. солнцезащитные очки и крем от загара
- 3. шорты
- 4. дождевик, в зависимости от погодных условий
- 5. купальник, желающие могут искупаться в водопаде
- 6. хоба, подпопник
- 5. фотоаппарат
- 7. воду, пить по дороге
- 8. орешки, шоколад, перекус во время пути
- 9, наличные, для оплаты в кафе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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