Бурятия — «место силы», где можно порадовать глаз природной красотой, дух — буддистскими святынями, а тело — целебными источниками. Вы побываете в поселке Аршан, прогуляетесь к водопаду и насладитесь окружающими завораживающими пейзажами. А еще посетите Хойморский дацан и колоритный монгольский рынок, услышите о местных традициях, религии и культуре.

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Описание

Что вас ожидает

Аршан и Тункинская долина

Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала. В живописном поселке Аршан понаблюдаем за табунами лошадей, прогуляемся вдоль реки к водопаду, подышим чистейшим кедровым воздухом и заглянем на монгольский рынок с необычными сувенирами.

Священные места и термальные источники

Вы узнаете, как бурятские шаманы определяют «места силы» и зачем вешают на них цветные ленточки. Посетим Хойморский дацан и поговорим о буддизме: о том, как он развивался в России, каковы его особенности и как он пережил советскую власть. В завершение вы искупаетесь в горячих источниках и выпьете расслабляющий чай.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: транспорт, все входные билеты, термальные источники, травяной чай, вкусный обед.