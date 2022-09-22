Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска

Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день

Бурятия — «место силы», где можно порадовать глаз природной красотой, дух — буддистскими святынями, а тело — целебными источниками.

Вы побываете в поселке Аршан, прогуляетесь к водопаду и насладитесь окружающими завораживающими пейзажами.

А еще посетите Хойморский дацан и колоритный монгольский рынок, услышите о местных традициях, религии и культуре.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
1
окт
2
окт
8
окт
9
окт
15
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аршан и Тункинская долина

Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала. В живописном поселке Аршан понаблюдаем за табунами лошадей, прогуляемся вдоль реки к водопаду, подышим чистейшим кедровым воздухом и заглянем на монгольский рынок с необычными сувенирами.

Священные места и термальные источники

Вы узнаете, как бурятские шаманы определяют «места силы» и зачем вешают на них цветные ленточки. Посетим Хойморский дацан и поговорим о буддизме: о том, как он развивался в России, каковы его особенности и как он пережил советскую власть. В завершение вы искупаетесь в горячих источниках и выпьете расслабляющий чай.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: транспорт, все входные билеты, термальные источники, травяной чай, вкусный обед.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньБайкалБурятияАршанТункинская долина🗽Популярные местаПерезагрузка🧖SPAТермальные источникиПанорамы

Похожие туры в Иркутске

Тункинская долина и Аршан
12 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
2 отзыва
Тункинская долина и Аршан
Увидеть просторы тункинской долины Бурятии
Иркутск, ул. Ленина, 1
от 18 000 за 1 человека
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
14 отзывов
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
Мы с вами побываем там, где до сих пор бережно хранятся традиции бурятского народа
Место вашего проживания в Иркутске
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 15 000 за всё до 2 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Макс
Макс
5
6 отзывов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Байкал, буддийские храмы, горячие источники, водопады и поселок Аршан на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 19 490 за всё до 3 чел.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Добро пожаловать в Бурятию - колоритную республику
По договоренности
16 240 за всё до 3 чел.
Тур на Аршан (Бурятия)
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Тур на Аршан (Бурятия)
Мы приглашаем вас на одну из лучших экскурсию по республике Бурятия
ул. Ленина
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
15 000 за всё до 3 чел.
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
7 отзывов
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Отправиться в загадочную Бурятию, насладиться горной природой и посетить буддийский дацан
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
16 900 за всё до 4 чел.
Целебные источники Тункинской долины
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.6
7 отзывов
Целебные источники Тункинской долины
Рядом с озером Байкал находится множество удивительных мест
Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 000 за 1 человека
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
7 часов
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.9
34 отзыва
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
23 сен
26 сен
27 сен
28 сен
9 750 за всё до 4 чел.
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
14 часов
🚗 На машине
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
4.8
11 отзывов
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Приглашаем вас в путешествие по сибирской Швейцарии
Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
5 000 за 1 человека
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
61 отзыв
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Познакомиться с обычаями буддизма, прогуляться к водопаду и насладиться пейзажами Восточных Саян
железнодорожный вокзал
26 сен
27 сен
19 окт
20 окт
16 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии
место Вашего проживания в Иркутске
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 18 500 за всё до 4 чел.
Классика Аршана
5 дней
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Классика Аршана
Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний
Россия, Иркутск
3 окт
10 окт
17 окт
24 окт
от 28 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ