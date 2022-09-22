Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала. В живописном поселке Аршан понаблюдаем за табунами лошадей, прогуляемся вдоль реки к водопаду, подышим чистейшим кедровым воздухом и заглянем на монгольский рынок с необычными сувенирами.
Вы узнаете, как бурятские шаманы определяют «места силы» и зачем вешают на них цветные ленточки. Посетим Хойморский дацан и поговорим о буддизме: о том, как он развивался в России, каковы его особенности и как он пережил советскую власть. В завершение вы искупаетесь в горячих источниках и выпьете расслабляющий чай.
В стоимость экскурсии все включено: транспорт, все входные билеты, термальные источники, травяной чай, вкусный обед.