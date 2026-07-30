Бурятия — «место силы», где можно порадовать глаз природной красотой, дух — буддистскими святынями, а тело — целебными источниками.
Вы побываете в поселке Аршан, прогуляетесь к водопаду и насладитесь окружающими завораживающими пейзажами.
А еще посетите Хойморский дацан и колоритный монгольский рынок, услышите о местных традициях, религии и культуре.
Вы побываете в поселке Аршан, прогуляетесь к водопаду и насладитесь окружающими завораживающими пейзажами.
А еще посетите Хойморский дацан и колоритный монгольский рынок, услышите о местных традициях, религии и культуре.
Описание экскурсии
Аршан и Тункинская долина
Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала. В живописном поселке Аршан понаблюдаем за табунами лошадей, прогуляемся вдоль реки к водопаду, подышим чистейшим кедровым воздухом и заглянем на монгольский рынок с необычными сувенирами.
Священные места и термальные источники
Вы узнаете, как бурятские шаманы определяют «места силы» и зачем вешают на них цветные ленточки. Посетим Хойморский дацан и поговорим о буддизме: о том, как он развивался в России, каковы его особенности и как он пережил советскую власть. В завершение вы искупаетесь в горячих источниках и выпьете расслабляющий чай.
Организационные детали
- Трансфер, сопровождение гида и вода включены в стоимость
- Отдельно оплачиваются: входные билеты в национальный парк — 250 ₽/чел., термальные источники — 250 ₽/чел., обед (по желанию) — в среднем 500-800 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 223 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я живу в Иркутске. Меня вдохновляет наш регион: Байкал, Бурятия, долины и горы. Люблю путешествия в новые места, особенно природные. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательно провели день в поездке в Тункинскую долину и поселок Аршан, в чудесной компании с Мариной и Вячеславом! Как же красива наша Россиюшка! Рекомендую этих влюбленных в свой край гидов!
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О
Остались под большим впечатлением от экскурсии)). Потрясающие виды Саян, Тункинской долины. Чистейший воздух. Все очень продумано, чтобы не устать, вовремя поесть, погулять. И, конечно, все сопровождается интересными историями. 10 из 10
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Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от отеля. В дороге до Аршан Марина и Вячеслав рассказали много интересной информации о городе
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Л
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день хотите окунуться в загадочный мир Аршана, то вы выбрали правильную команду и экскурсовода. Дорога
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А
Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом расслабились в горячих источниках. Понравилось, что все включено, нет дополнительных забот о билетах в
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Марина и Вячеслав! Благодарю за незабываемое путешествие в фантастическую Бурятию! Оно было сказочное!
Экскурсия организована грамотно и прошла четко по заявленному плану. Нас забрали от подъезда в Иркутске и день мы
Экскурсия организована грамотно и прошла четко по заявленному плану. Нас забрали от подъезда в Иркутске и день мы
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