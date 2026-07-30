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Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска

Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Бурятия — «место силы», где можно порадовать глаз природной красотой, дух — буддистскими святынями, а тело — целебными источниками.

Вы побываете в поселке Аршан, прогуляетесь к водопаду и насладитесь окружающими завораживающими пейзажами.

А еще посетите Хойморский дацан и колоритный монгольский рынок, услышите о местных традициях, религии и культуре.
5
24 отзыва
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска

Описание экскурсии

Аршан и Тункинская долина

Мы прокатимся по Тункинской долине, любуясь альпийскими лугами, величественными горами и панорамами Байкала. В живописном поселке Аршан понаблюдаем за табунами лошадей, прогуляемся вдоль реки к водопаду, подышим чистейшим кедровым воздухом и заглянем на монгольский рынок с необычными сувенирами.

Священные места и термальные источники

Вы узнаете, как бурятские шаманы определяют «места силы» и зачем вешают на них цветные ленточки. Посетим Хойморский дацан и поговорим о буддизме: о том, как он развивался в России, каковы его особенности и как он пережил советскую власть. В завершение вы искупаетесь в горячих источниках и выпьете расслабляющий чай.

Организационные детали

  • Трансфер, сопровождение гида и вода включены в стоимость
  • Отдельно оплачиваются: входные билеты в национальный парк — 250 ₽/чел., термальные источники — 250 ₽/чел., обед (по желанию) — в среднем 500-800 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 223 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я живу в Иркутске. Меня вдохновляет наш регион: Байкал, Бурятия, долины и горы. Люблю путешествия в новые места, особенно природные. С нетерпением жду встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Olga
Замечательно провели день в поездке в Тункинскую долину и поселок Аршан, в чудесной компании с Мариной и Вячеславом! Как же красива наша Россиюшка! Рекомендую этих влюбленных в свой край гидов!
Замечательно провели день в поездке в Тункинскую долину и поселок Аршан, в чудесной компании с Мариной
Замечательно провели день в поездке в Тункинскую долину и поселок Аршан, в чудесной компании с Мариной
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О
Остались под большим впечатлением от экскурсии)). Потрясающие виды Саян, Тункинской долины. Чистейший воздух. Все очень продумано, чтобы не устать, вовремя поесть, погулять. И, конечно, все сопровождается интересными историями. 10 из 10
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Елена
Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от отеля. В дороге до Аршан Марина и Вячеслав рассказали много интересной информации о городе
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Иркутске, озере Байкал и республике Бурятии. За путешествий мы погрузились в культуру буддизма. Внучка, которой 13 лет с интернетом слушала рассказ и задавала вопросы, что меня очень удивило. А примерно через час была сказана фраза, что равноценно оценке всего дня:"вы первый экскурсовод, которого мне хочется слушать! Вы так интересно рассказываете!" Спасибо Марине и Вячеславу.

Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от
Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от
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Л
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день хотите окунуться в загадочный мир Аршана, то вы выбрали правильную команду и экскурсовода. Дорога
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предстоит дальняя и непростая: серпантин в горку. Но с опытным водителем Владиславом этот путь вам покажется маслом на корочке хлеба).
Экскурсия начнется с первых минут, как вы сядете в удобное кресло машины(для меня это немало важно)).
За время экскурсии мы успели познакомиться с буддизмом и прикоснуться к частичке этого загадочного учения(энергетика проникает в самое сердце), поднялись к водопаду и запечатлелись на фоне его перламутрового с голубым отливом шлейфе, пообщались с бурундуками и птицами(запаситесь, пожалуйста, орешками), насладились прохладой минеральной воды(бутылки можно взять с собой или приобрести на рынке), и поход по рыночку- отдельная сказка). Не без помощи Владислава вы приобретете все необходимое по довольно приятной для вас цене))) и из кожи тоже). Ну не буду раскрывать всех тонкостей и подробностей,но скажу не кривя душой: вы ТОЧНО не пожалеете! Владислав оказался не только компетентным, но и очень внимательным и заботливым экскурсоводом и приятным собеседником.
В машине для вас припасены бутылочки с байкальской водой), а сил и бодрости в пешем пути придаст аппетитный обед из местных деликатесов).
В общем, кроме слов благодарности мне нечего добавить 😍 Всем приятного путешествия!

Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
Всем доброго дня и приятного путешествия! И если вы не располагаете временем и за один день
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А
Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом расслабились в горячих источниках. Понравилось, что все включено, нет дополнительных забот о билетах в
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парк, обеде.

Что не понравилось и нужно доработать:
Вячеслав всё время нас торопил. Понимаю, что время ограниченно, но иногда это раздражало. На всех точках он нас фотографировал по своей инициативе, но рекомендую изучить какие-то основы в этом направлении, чтобы кадры были хорошими. Потому что по итогу у нас везде совместные фото, но не очень хорошие. А сами мы друг друга не успели сфотографировать, к большому сожалению.

Не понравилась ситуация с рынком, что нас Вячеслав привел по итогу к "своему" человеку за покупками.

Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом
Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом
Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом
Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом
Марина отличный рассказчик, хороший человек. Весь маршрут составлен продуманно: сначала вы находились, потом покушали вкусно, потом
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Елена
Марина и Вячеслав! Благодарю за незабываемое путешествие в фантастическую Бурятию! Оно было сказочное!
Экскурсия организована грамотно и прошла четко по заявленному плану. Нас забрали от подъезда в Иркутске и день мы
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провели в сказке.
Марина и Вячеслав очень интересные рассказчики и собеседники. Мы много узнали об Иркутске, его знаменитых жителях, о природе и животных. А сколько нового и познавательного мы узнали о Байкале!!
Дорога длинная, но нисколько не утомительная с такими рассказами.
Бурятия, буддизм и шаманы, Саяны, Аршан, водопад и горная река, источники и монгольский рынок - обо всем расскажут и поведают,и научат,и покажут!

Спасибо за незабываемый день и впечатления!

Марина и Вячеслав! Благодарю за незабываемое путешествие в фантастическую Бурятию! Оно было сказочное!
Марина и Вячеслав! Благодарю за незабываемое путешествие в фантастическую Бурятию! Оно было сказочное!
Марина и Вячеслав! Благодарю за незабываемое путешествие в фантастическую Бурятию! Оно было сказочное!
Марина и Вячеслав! Благодарю за незабываемое путешествие в фантастическую Бурятию! Оно было сказочное!
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