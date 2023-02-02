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Описание

О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно. Но зимой у него есть особенность, которую не встретишь больше нигде на земле, – прозрачный лед с бирюзовым оттенком. Байкал превращается в самый большой каток на планете, площадью с Бельгию. Замерзает он практически полностью, за исключением небольшого участка, где в него впадает Ангара. Лед Байкала настолько прочен, что по нему спокойно ездят внедорожники.