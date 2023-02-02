Зимний Байкал

Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал
Зимний Байкал

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала Три брата
  • Ледяные гроты
  • Наплески
  • Мыс Кобылья голова
  • Озеро Сердце
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно. Но зимой у него есть особенность, которую не встретишь больше нигде на земле, – прозрачный лед с бирюзовым оттенком. Байкал превращается в самый большой каток на планете, площадью с Бельгию. Замерзает он практически полностью, за исключением небольшого участка, где в него впадает Ангара. Лед Байкала настолько прочен, что по нему спокойно ездят внедорожники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в благоустроенных номерах
  • Питание по программе
  • Трансферы и экскурсии с входными билетами по программе
  • Рекреационные сборы и посещение национальных парков
Что не входит
  • Перелет в Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
664003, Иркутская обл. , Иркутск, ул. Чехова, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • В стоимость туров не включен проезд до Иркутска и обратно
  • Его нужно бронировать отдельно. Группа может выбрать проезд на рейсовом поезде или авиаперелет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

👥Групповые🚌На автобусе⚙️Необычные🏡Выездные🧳Многодневные туры6-дневные туры

Похожие туры в Иркутске

Байкал. Зимнее очарование
5 дней
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкал. Зимнее очарование
Зимний Байкал притягивает туристов своим знаменитым разнообразием льда
Россия, Иркутск
2 фев
4 фев
7 фев
9 фев
от 46 000 за 1 человека
Зимнее путешествие на Байкал
10 дней
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Зимнее путешествие на Байкал
Гармоничный экскурсионный тур по лучшим местам Байкала
Россия, Иркутск
31 янв
5 фев
12 фев
16 фев
от 75 000 за 1 человека
Зимние сокровища Байкала
8 дней
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимние сокровища Байкала
В этом туре у Вас есть уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера Байкал
г. Иркутск
26 дек
2 янв
9 янв
16 янв
от 62 600 за 1 человека
Классика зимнего Ольхона
5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Классика зимнего Ольхона
Зимнее путешествие к «сердцу Байкала» - острову Ольхон
г. Иркутск
2 янв
9 янв
16 янв
23 янв
от 37 400 за 1 человека
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
7 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Приглашаем вас на зимний Байкал
г. Иркутск
22 окт
5 ноя
26 ноя
14 янв
55 400 за 1 человека
Зимнее знакомство с озером Байкал
7 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимнее знакомство с озером Байкал
Первая и незабываемая встреча с легендарным озером Байкал
Россия, Иркутск
3 янв
8 янв
15 янв
22 янв
62 000 за 1 человека
Великолепие Байкала
7 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Великолепие Байкала
Байкал в зимнее время года особенно прекрасен
Россия, Иркутск
6 фев
13 фев
20 фев
27 фев
70 000 за 1 человека
Зимний лед Байкала
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимний лед Байкала
Конец зимы и начало весны
Россия, Иркутск
19 фев
26 фев
5 мар
12 мар
6700064 000 за 1 человека
Величие Саян и могущество Байкала
5 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала
Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием
Россия, Иркутск
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
от 29 000 за 1 человека
Ночь на льду Байкала
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь
место Вашего проживания в Иркутске
от 43 800 за 1 человека
Зимняя сказка Ольхона
4 дня
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимняя сказка Ольхона
Настоящая зимняя сказка, окутанная белоснежным занавесом и потрясающим льдом Байкала
Россия, Иркутск
13 янв
20 янв
27 янв
4 фев
от 35 000 за 1 человека
Путешествие по зимнему Ольхону
5 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Путешествие по зимнему Ольхону
Байкал впечатляет красотой своей природы круглый год
Россия, Иркутск
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
от 34 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ