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мы приехали в гости к старинному другу:) Женя встретил нас прям с аэропорта, всю дорогу до Байкала он рассказывал кучу интересных фактов о Иркутске, Байкале и обо всем мимо чего бы не проезжали:) нам очень повезло с погодой, был ясный солнечный день и было очень тепло для февраля:) приехав на место сразу же пошли к волшебным пузырькам😍 опять же спасибо Жене за фотографии, он был не только гидом, но еще фотографом для нас:) нагулявшись, сходили в местное кафе, отведали национальные блюда. Все было очень вкусно:) на обратном пути заехали на пивной завод и на рыбный рынок (опять же спасибо Евгению) пока ехали по Иркутску, узнали еще много интересного об этом чудесным городе. Вообщем мы остались очень довольны. Байкал это чудо природы, очень красивое и необычное место. То как он дышит - это нечто 😅 ну и конечно большое спасибо нашему гиду.