На Байкал зимние – экскурсии в Иркутске

Найдено 12 экскурсий в категории «На Байкал зимние» в Иркутске, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800 за всё до 3 чел.
Космический лед Байкала
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000 за всё до 11 чел.
Ночь на льду Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
69 900 за всё до 4 чел.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за человека
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000 за человека
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
🛞 Багги
Мини-группа
2.5 часа
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: в районе Курмы
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
7 000 за человека
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и
  • З
    Зилола
    1 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
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    на три дня по Ольхону очень тонко передал любовь, красоту и историю Байкала. Мы в полном восторге! Благодарим вас и желаем благополучия в вашем прекрасном деле!

    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Голубой лед Байкала
    Впечатления от поездки остались замечательные. На экскурсию ездила с детьми 9 лет и 7 лет. Очень переживала. Оказалось, зря. Всё
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    организовано на высоком уровне, всё продумано, всё комфортно. Экскурсия содержательная и интересная. Узнали много нового о Байкале. Спасибо организатору и гиду за прекрасно проведённый день.

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Голубой лед Байкала
    Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что
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    мы приехали в гости к старинному другу:) Женя встретил нас прям с аэропорта, всю дорогу до Байкала он рассказывал кучу интересных фактов о Иркутске, Байкале и обо всем мимо чего бы не проезжали:) нам очень повезло с погодой, был ясный солнечный день и было очень тепло для февраля:) приехав на место сразу же пошли к волшебным пузырькам😍 опять же спасибо Жене за фотографии, он был не только гидом, но еще фотографом для нас:) нагулявшись, сходили в местное кафе, отведали национальные блюда. Все было очень вкусно:) на обратном пути заехали на пивной завод и на рыбный рынок (опять же спасибо Евгению) пока ехали по Иркутску, узнали еще много интересного об этом чудесным городе. Вообщем мы остались очень довольны. Байкал это чудо природы, очень красивое и необычное место. То как он дышит - это нечто 😅 ну и конечно большое спасибо нашему гиду.

    Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
  • С
    Сергей
    23 марта 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
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    вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.

  • Ю
    Юрий
    17 марта 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это былоОтличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было
  • А
    Анна
    22 февраля 2024
    Ночь на льду Байкала
    Захватывающее путешествие по укромным уголкам Байкала. Комфортная машина, замечательный гид который прислушивается к пожеланиям клиентов. Хотя из-за жуткого холода саму ночевку на льду пришлось отменить, нам хватило впечатлений! Это просто ВОСТОРГ!!! Спасибо!
  • В
    Вадим
    12 февраля 2024
    Зимняя рыбалка на острове Ольхон
    Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
  • И
    Илья
    6 февраля 2024
    Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
    Поездка - супер, Мария - отличный гид! Очень горит Байкалом, сильно разбирается в теме и, что ещё важнее, умеет красиво и
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    интересно подать информацию, добавляя необычные детали и используя дополнительные наглядные материалы (фотографии, камушки, карта). Отдельно хочется отметить душевность и внимательность к гостям! За день успели узнать много нового, посмотреть кучу красот, сделать много классных фоточек (прикреплю). В общем, великолепная экскурсия! Бугульдейка запомнилась на всю жизнь!

  • И
    Илья
    8 января 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
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    много нового о народах, населяющих эти места, их истории, традициях и культуре. Однако показалось, что сама программа экскурсии довольно короткая: почти все локации находятся практически в одном месте и мы всё осмотрели гораздо раньше обозначенного времени. Понимаю, что скорее всего сказался мороз, из-за которого не было возможности долго находиться на улице, но всё же, возможно, тут есть что доработать и добавить.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Байкал зимние»

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  1. Голубой лед Байкала
  2. К острову Ольхон - по льду Байкала
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  4. Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
  5. Космический лед Байкала
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
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  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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