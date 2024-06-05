На Байкал однодневные – экскурсии в Иркутске

Найдено 65 экскурсий в категории «На Байкал однодневные» в Иркутске, цены от 6 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
102 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400 за всё до 16 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Путешествие на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989 за всё до 3 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
22 отзыва
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
17 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800 за человека
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Байкал известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800 за всё до 3 чел.
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Золото Байкала
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000 за всё до 8 чел.
Космический лед Байкала
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000 за всё до 11 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990 за всё до 7 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000 за всё до 4 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка
Начало: В вашем отеле в Иркутске
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: у вашей гостиницы в Иркутске
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
27 340 за всё до 7 чел.
Сибирское гостеприимство на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
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    более удачный день для поездки, как результат идеально спланированный маршрут. Локации, от которых захватывает дух, интересные истории, местная кухня, паром без очередей, только чайки), в какой-то момент казалось, что мы одни на острове… Если зимний Байкал случится в моей жизни - только с вами!!! Благодарю за перезагрузку!

    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • А
    Арсений
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
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    красивым точкам, и удавалось прогуляться, чтобы больше посмотреть. И хотя вся экскурсия продлилась весь день, время пролетело незаметно. Спасибо большое за эту поездку на Ольхон!

    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Д
    Дина
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят местные жители, я считаю,
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    что они могут рассказать с большей любовью и интересом о родных местах, они ими живут, дышат и с лёгкостью могут передать эту атмосферу туристу, в отличие от экскурсоводов с заученным материалом! Можно было задавать любые вопросы и они не оставались без ответа! Гид много рассказывал про местность, про историю, возил по труднодоступным местам острова Ольхон, 12 ч с лишним в общей сложности обошлось всё, но зато как насыщенно! Не помню как звали гида, но парень молодец!:) Обязательно воспользуюсь данным сайтом ещё раз!:)

    Случайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводятСлучайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводятСлучайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводятСлучайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводятСлучайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводятСлучайно обнаружила в прошлом году такой сайт, где можно заказать экскурсию. Заинтересовало то, что её проводят
  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Отличная экскурсия. Спасибо.
    Отличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. СпасибоОтличная экскурсия. Спасибо
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
    Это незабываемые эмоции!!! Если совместить науку(максимально интересно с Еленой и комфортно на трансфере с Максимом), фото в инсте, покупку вкусной
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    рыбы, интересные истории (в том числе коренным иркутянам) для!трёх поколений!, умывание)) в Байкале и ещё много ярчайших мелочей в один день - Максим!!! Подстился под наши возможности максимально!! и добавил нам незабываемый бонус! С уважением и благодарностью за семейную тусовку, Ирина.

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
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    своему краю! Прекрасно организованная экскурсия. Всю дорогу экскурсовод рассказывал о традициях, населённых пунктах, истории. Все очень содержательно, интересно. Нам всем понравилось. Организация на отлично. Замечательная экскурсия, спасибо большое за организацию!! Всем рекомендую!! А через день поехали с Александром еще и на о. Ольхон. И эта экскурсия супер!!! Все время,а это более 12 часов,нам рассказывали о местах,которые мы видели. Сам остров тоже очень понравился. Потрясающие виды,красивая природа Байкала просто поразительна!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Байкал однодневные»

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