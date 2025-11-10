Программа тура по дням
Листвянка: ездовые собаки и деревянные шедевры
Приветствуем вас на сибирской земле!
После знакомства с гидом группа двигается в сторону Байкала – в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.
А по пути вас ждёт целый набор зимних развлечений!
Первая остановка на нашем пути – музей деревянного зодчества "Тальцы".
На территории архитектурно-этнографического комплекса восстановлено несколько исторических зон, которые приглашают посетителей погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с бытом и традициями коренных народов и совершить настоящее путешествие в прошлое.
Многие архитектурные объекты музея – это реальные исторические здания, вывезенные из разных уголков Сибири и восстановленные до первоначального вида.
Гордостью музея можно считать башню Илимского острога, возраст которой составляет 3,5 века.
Вас ждёт прогулка по территории "Тальцов" в сопровождении гида, который расскажет вам множество неожиданных исторических фактов.
Вы сможете оценить интерьеры крестьянской избы, приходской школы, дома сибирского воеводы и бурятской юрты.
Внутренняя обстановка музейных объектов подобрана настолько тщательно, что кажется, будто в старинных домах кипит жизнь, а их обитатели вот-вот появятся на пороге.
После экскурсии предлагаем вам отправиться на прогулку по центральной части музея, посетить ярмарку местных мастеров, где можно приобрести изделия из глины, бересты и байкальских камней, а также натуральную косметику из сибирских трав, целебные сборы и таёжные чаи, необычные сладости из мёда, орехов и ягод.
Самые активные смогут оценить традиционные сибирские развлечения: пройтись наперегонки на ходулях и лыжах, посоревноваться в перетягивании каната и покачаться на огромной деревянной качели.
А на обед мы остановимся в ресторане на берегу Ангары, где вы сможете попробовать блюда из сибирской рыбы.
Зарядившись положительными эмоциями и пополнив багаж исторических знаний, мы снова отправляемся в путь.
Ведь нас уже ждут в питомнике ездовых собак, расположенном в живописном сосновом лесу.
Вы познакомитесь с обитателями питомника, сделаете множество умилительных фотографий и отправитесь в головокружительную прогулку на собачьей упряжке.
Вековые сосны, пушистый снег, свежий байкальский воздух и дружелюбные хаски, которые просто не могут усидеть на месте – что ещё нужно для праздничного настроения?
Ближе к вечеру вы прибудете в посёлок Листвянка и заселитесь в гостиницу на берегу Байкала.
Оставшееся время вы можете посвятить изучению ассортимента рыбного рынка, местных сувенирных лавок, разнообразных кафе и ресторанов.
А если останутся силы, можно посетить Нерпинарий, где дают представления очаровательные байкальские нерпы, или отправиться на вечернюю экскурсию в Солнечную обсерваторию (за доп. плату).
Питание включено: обед.
Прогулка на снегоходах и сибирская баня
Настало время познакомиться с Байкалом поближе!
После завтрака вас ждёт экскурсия в Байкальский лимнологический музей, сотрудники которого знают о Байкале всё.
Вы узнаете, какие тайны скрывает самое глубокое озеро планеты, и почему его вода такая чистая, познакомитесь с его флорой и фауной и совершите путешествие в нано-мир Байкала с помощью микроскопа.
Самая приятная часть нашей экскурсии – посещение зала аквариумов, где можно увидеть байкальских рыб и любопытных нерп.
После экскурсии мы поднимемся на обзорную площадку "Камень Черского" с помощью кресельного подъёмника.
С её вершины открывается потрясающий вид на незамерзающий исток Ангары, Шаман-камень и маячащие на горизонте вершины хребта Хамар-Дабан.
Предлагаем вам принять участие в местном ритуале, повязать ленточку и загадать желание.
В этом волшебном месте осуществляются любые мечты!
Немного отдохнув за обедом, мы приступаем к активной части нашего путешествия.
Вас ждёт снегоходная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Проносясь по льду Байкала на железном коне, вы оставите позади Листвянку, старинный посёлок Порт Байкал, где начинается действующая ветка КБЖД, и отправитесь на осмотр величественного каменного тоннеля.
Железнодорожное полотно проходит у самого берега Байкала, гладь замёрзшего озера радует глаз прозрачными льдинами и живописными торосами, подсвеченными лучами заходящего солнца.
Завершить насыщенный день предлагаем банными процедурами!
Отдых в сибирской бане – отличный подарок для тела и души.
Любите острые ощущения?
Тогда предлагаем остановить выбор на бане у истока Ангары, где можно окунуться в прорубь после жаркой парилки и почувствовать на себе чудодейственную силу байкальской воды.
Питание включено: завтрак, обед.
Ледовые приключения в бухте Песчаной
Сегодняшний день можно назвать самым волнительным и интересным.
Ведь мы отправляемся в экспедицию по байкальскому льду!
Нашим средством передвижения будет красавец-хивус – судно на воздушной подушке, которое без проблем передвигается как по льду, так и по воде.
Держим курс на бухту Песчаную.
Одна из самых живописных бухт Байкала зимой покрывается красивым прозрачным льдом.
Именно здесь можно сделать самые космические фотографии и прокатиться на коньках по самому большому катку в мире.
По пути мы также посетим пос. Большое Голоустное, где можно наблюдать уникальный "пузырьковый" лёд.
От этих завораживающих картин просто невозможно отвести взгляд!
И весь сегодняшний день мы посвятим изучению ледовых чудес, сотворённых Байкалом.
Вечером хивус доставит группу в Листвянку, где нас будет ждать автомобиль до Иркутска.
По прибытии – заселение в гостиницу в историческом центре города.
Предлагаем потратить последний вечер вашего тура на прогулку по колоритным иркутским улочкам и ужин в ресторане с панорамным видом на город.
Питание включено: завтрак, обед.
Отъезд
Сегодня закончится ваше необыкновенное приключение на Байкале, и вы попрощаетесь с Сибирью.
Мы проводим вас в аэропорт или на ж/д вокзал и будем ждать следующей встречи!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:
|2 человека
|177 000
|4 человека
|138 000
|6 человек
|120 000
|8 человек
|118 000
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Никола» или аналогичная
На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности.
Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Отель «Байкал» или аналогичный
Отель «Байкал» расположен в посёлке Листвянка.
Для комфортного проживания гостям предоставляют: гладильные принадлежности, выход на лоджию, набор полотенец и постельного белья, шкаф, телефон, сейф, фен, телевизор и Wi-Fi.
Также можно воспользоваться кофемашиной, холодильником и электрочайником. Рядом кафе и магазины.
Гостиница «Байкал Форест» или аналогичная
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Отель «Irkutsk City Center» или аналогичный
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Бутик-отель «Доходный дом Листратовой» или аналогичный
Бутик-отель «Доходный дом Листратовой» находится в Иркутске, в километре от исторического центра города. С бесплатной парковкой и платным трансфером гостям обеспечен лёгкий путь до места отдыха. Отель также предоставляет доступ к сети WI-FI.
Номерной фонд содержит 15 номеров в стиле деревянного зодчества. Каждый оснащён письменным столом и чайником. Отдельный санузел оснащен душевой. В наличии комплект полотенец и гигиенических принадлежностей.
Отель предоставляет кофеварку и тостер. Ежедневно здесь сервируют завтраки для постояльцев. В пешей доступности ближайшие кафе, а при отеле работает мини-бар на стойке ресепшен.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Экскурсия на обзорную площадку «Камень Черского»
- Экскурсия в Байкальский музей
- Экскурсия на СВП «Хивус» в бухту Песчаную
- Питание по программе
- Аренда снегоходов (3 часа, посадка по 2 чел.)
- Баня (3 часа)
- Катание на собачьих упряжках
- Трансферы по программе
- Услуги профессионального гида на все время заезда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Одноместное размещение (+ 16 000 руб. к стоимости тура)
- Алкогольная, табачная и сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и услуги, не включённые в программу
- Проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.