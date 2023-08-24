Далее отправиться в поселок Листвянка, где есть музеи и другие достопримечательности, далее отправиться на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. Все это – в недельном туре на Байкал.
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Переезд на Ольхон, пос. Хужир
Встречаемся в 9 часов в аэропорту г. Иркутск (просьба прибывать заранее, т. к рейсы задерживают).
Посадка на автобус и едем на остров Ольхон (займет около 5-6 часов, переезд на микроавтобусе. Для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).
Обед в дороге (за свой счет).
Техническая остановка в дороге в кафе, обед (за свой счет).
Размещаемся на базе в п. Хужир в зависимости от выбранного варианта (например, турбазы: Ольхон, Ольхон Инн, Флагман, Тэнгэри и др).
Отдыхаем и небольшая экскурсия по поселку и до скалы Шаманки.
Поселок Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж Сарайский залив.
Издревле скала считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.
Ужинаем самостоятельно в кафе.
Питание: самостоятельно.
Поездка на мыс Хобой
Завтракаем на турбазе и отправляемся в поездку на автомобилях высокой проходимости УАЗ (дороги проселочные), на самую северную точку острова – мыс Хобой.
Остров считается сакральным местом.
Во время поездки увидите практически весь остров, природу, скалы, берег Малого моря и пр. Мыс Хобой (по-бурятски хобой - «клык, коренной зуб») это эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.
Делаем шикарные фотографии не только Малого моря, но и открытого Байкала, откуда можно увидеть самую глубокую точку, Святой Нос и восточный берег (при хорошей погоде).
Обедаем там же на Хобое и возвращаемся обратно к вечеру.
Ужин в кафе за свой счет.
Если Вы планируете в свободные дни заказывать экскурсии, то лучше сделать заранее.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин самостоятельно.
Отдых на берегу Байкала
Сегодня по программе свободный день и после завтрака можно походить около Байкала послушать музыку волн, съездить на экскурсии или позагорать в Сарайском заливе, по желанию можно посетить местный музей Ревякина, покататься на велосипедах, заказать рыбалку, экскурсии, прокат квадроциклов и мотороллеров, водную экскурсию на остров Огой или на Юг Байкала, прогуляться по экологической тропе и пр.
Бронировать экскурсии желательно или при покупке тура в офисе или в первый день приезда на остров, в самый пик сезона может не хватить мест.
Обедаем и ужинаем в кафе поселка (за свой счет).
Питание: Завтрак.
Переезд в г. Иркутск
Завтракаем, собираемся и выезжаем с острова Ольхон в город Иркутск.
Время отъезда сообщается накануне (ориентировочно с 8:30 до 10 часов. Переезд на микроавтобусе в сборной группе с других турбаз. Для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).
Во время переезда обедаем в придорожном кафе (оплачиваем самостоятельно).
В г. Иркутск размещаемся в гостиницах или в отелях согласно выбранных категориях номеров.
Отдыхаем и в свободное время можете совершить прогулки по городу, по набережной р. Ангара.
Советуем посетить 130 квартал, восстановленные и реставрированные по эскизам 65 построек.
Восемь из них настоящие памятники архитектуры, другие стилизация.
Это уникальный проект, на который ориентируются и другие города, восстанавливая историю ремеслянников и купечества.
Ужин самостоятельно.
Питание: Завтрак.
Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала
После завтрака, обзорная автобусная экскурсия по городу (продолжительность около 1,5 часа).
Обязательно посетите исторический центр и проедете около Иркутской ГЭС.
В обзорной экскурсии осмотр Крестовоздвиженской церкви, памятника Александру III, памятника адмиралу Колчаку, Дома Европы (дом Шастиных) – пример сибирского барокко.
Далее едем по Байкальскому тракту в поселок Листвянка.
В поселке посещаем Лимнологический музей Байкала, где работают ученые по изучению озера.
Обед и Ужин самостоятельно.
Поселок Листвянка – самый ближайший поселок от Иркутска на Байкале.
Возвращение в г. Иркутск.
Питание: Завтрак.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)
Сегодня совершите очень интересную экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.
Ранний завтрак, трансфер к месту начала экскурсии (железнодорожный вокзал или в центр Иркутска).
Предварительно сообщается.
Посадка в автобус и отправляемся на экскурсию, которая не имеет аналогов в мире.
Железная дорога, которая проходит вдоль Байкала (85 км).
Эта дорога в прошлом являлась частью Транссибирской магистрали, памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья.
До середины XX века по Кругобайкальской железной дороге проходил основной ход Транссиба, однако в дальнейшем был построен дублирующий участок от Иркутска до южной оконечности Байкала, и западный участок КБЖД потерял былое значение.
На ее протяжении сохранились памятники инженерного искусства (тоннели, галереи, водопропускные сооружения и др.).
Встречаемся после экскурсии в 21-22.00 часов, трансфер до гостиницы.
Питание: Завтрак.
Отъезд
Завершение программы.
После завтрака самостоятельный отъезд из гостиницы.
Питание: Завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и турбазах эконом-класса по пути следования:
- на острове Ольхон (3 ночи: 1-й, 2-й, 3-й дни);
- в г. Иркутске (3 ночи: 4-й, 5-й, 6-й дни)
Дополнительную информацию о местах размещения уточняйте при бронировании тура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|«Эконом»
(удобства на этаже)
|«Стандарт»
(удобства в номере)
|«ПолуЛюкс»
|«Люкс»
|Двухместное размещение
|83 750
|97 700
|110 700
|124 200
|Одноместное размещение
|90 200
|104 200
|133 300
|-
Конкретные объекты размещения уточняйте при бронировании тура.
Ниже указаны одни из предполагаемых объектов размещения.
Варианты проживания
Отель «7 Дорог» 2
Расположен в г. Иркутске, в 4 км от центра города. Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3,6 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.
К размещению предлагаются 20 номеров различной категории: одно-, двухместные номера и номера студио, оформленные в различных стилях.
В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания: две односпальные или одна двуспальная кровать с ортопедическим матрацем, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, стол, зеркало, телевизор с плоским экраном и спутниковым ТВ, холодильник с мини-баром, электрочайник, собственная ванная комната сдушевой кабиной, набором полотенец и туалетно-косметических принадлежностей.
В ресторане отеле ежедневно сервируется континентальный завтрак, а также подаются блюда русско-европейской кухни. Ресторан оборудован специально для проведения прямых трансляций спортивных матчей.
Отель «Фрегат»
Расположен в жилом районе Иркутска, на берегу реки Ангары. Удобное местоположение позволяет за 10 мин добраться центра города, за 5 минут до международного аэропорта и за 15 минут до ж/д вокзала.
К размещению предлагаются одно- и двухкомнатные номера – «Эконом», «Стандарт», «Комфорт», оформленные в классическом стиле. В номерах: одна двуспальная или две двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный столик с удобными креслами, телевизор. Санузел с душевой кабиной общий на этаже (при эконом-размещении) или в номере.
К услугам гостей ресторан русской и европейской кухни, бар, сауна и турецкая баня, а также небольшой бассейн.
Отель «Иркутск»
Расположен в центре г. Иркутстка, на берегу реки Ангары, в нескольких минутах ходьбы от основных исторических и деловых объектов. На территории обустроена бесплатная парковка и предоставляется Wi-Fi. К размещению предлагаются номера различной категории – от стандартных до номеров люкс –с видом на реку или город.
В каждом номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, телевизор с цифровым ТВ, телефон, бесплатный доступ к сети Интернет, холодильник, система отопления, кондиционер, на полу уложено ковровое покрытие. В собственной ванной комнате – ванна, фен, банные принадлежности. В прихожей – большой шкаф для одежды.
Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода, а на этаже имеется кулер с водой. По утрам в ресторане отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Гости могут посетить современный тренажерный зал и спа-салон с солярием, заказать массаж в оздоровительном клубе. Кроме того, в отеле работает бизнес-центр, предоставляющий почтовые услуги. Предоставляются услуги прачечной и химчистки.
Гостиница «Иркут»
Находится в центре Иркутска, в 5 мин ходьбы от площади им. Кирова. В пешей доступности исторические объекты города, набережная р. Ангары, а также несколько ресторанов и кафе. Расстояние до ж/д вокзала 3 км, до аэропорта 11 км, до автовокзала можно дойти за 20 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и снабженных всем необходимым: удобная мебель (кровать, шкаф, стол, тумба), холодильник, бесплатный Wi-Fi во, чайник, телевизор с кабельным ТВ. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.
Турбаза «Ольхон Инн»
Мини-гостиница «Ольхон» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположена в Хужире. В мини-гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. Организована доставка еды и напитков в номер.
В номерах есть собственная ванная комната, тапочки и постельное белье.
Гостевой дом «Флагман»
Гостевой дом «Флагман» расположен в Хужире. К услугам гостей семейные номера и терраса. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Доступен бесплатный Wi-Fi. Желающим предоставляются принадлежности для барбекю.
В числе удобств — шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются чайник, полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. В каждом номере гостевого дома «Флагман» обустроена гостиная зона.
Турбаза «Ольхон»
База отдыха «Одьхон», расположенная в поселке Хужир, предлагает своим гостям номера с собственным балконом.
На территории обустроена собственная бесплатная парковка и предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
В числе удобств каждого номера шкаф для одежды и чайник.
По утрам предлагается континентальный завтрак.
На базе отдыха «Ольхон» можно поиграть в настольный теннис и дартс.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и трансфер по программе (осуществляется в составе сборных групп)
- Посещение территории Прибайкальского национального парка (остров Ольхон)
- Услуги сопровождающего и гида
- Экскурсионное обслуживание по программе, в том числе по КБЖД (питание приобретается отдельно - комплекс, а также место со стороны Байкала)
- Питание по программе:1 день: не включено2 день: завтрак, обед3-7 день: завтрак
- 1 день: не включено
- 2 день: завтрак, обед
- 3-7 день: завтрак
- Размещение по программе в зависимости от выбранной категории
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Алкогольные напитки
- Посещение развлекательных учреждений
- Питание в дороге или не указанное в программе
- Баня (оплата на месте)
- Билет в музей Ревякина (оплата на месте)
- Аренда рыболовных снастей
- Видеосъемка в музеях
- Медицинская страховка
- Питание в экскурсии по КБЖД (комплекс, а также место со стороны Байкала)
- Аренда велосипедов
- Прогулка на конях 1 час (бронируется заранее, оплата гиду)
- Юг острова или Священный остров Огой (бронируется заранее, оплата гиду)
- Услуги рыбалки - цена договорная (оплата на месте)
- Доплата за места со стороны Байкала на КБЖД 1500 руб
- Комплексное питание на КБЖД 2000 руб
- Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
- полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
- косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
- одежда – количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
- практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
- удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега;
- для поездки летом: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка;
- средства личной гигиены, фен, кружка;
- обувь (летом – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.
Детям до 5 лет скидка на тур 20%.
Могут ли быть внесены изменения в программу тура?
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).
Какая погода на Байкале?
Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.
Какие правила нужно соблюдать во время тура?
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Какого класса будут гостиницы во время тура?
Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Как осуществляется безопасность во время тура?
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Какие сувениры следует приобрести во время тура?
Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отличный насыщенный тур!