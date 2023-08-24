1 день

Переезд на Ольхон, пос. Хужир

Встречаемся в 9 часов в аэропорту г. Иркутск (просьба прибывать заранее, т. к рейсы задерживают).

Посадка на автобус и едем на остров Ольхон (займет около 5-6 часов, переезд на микроавтобусе. Для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).

Обед в дороге (за свой счет).

Техническая остановка в дороге в кафе, обед (за свой счет).

Размещаемся на базе в п. Хужир в зависимости от выбранного варианта (например, турбазы: Ольхон, Ольхон Инн, Флагман, Тэнгэри и др).

Отдыхаем и небольшая экскурсия по поселку и до скалы Шаманки.

Поселок Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж Сарайский залив.

Издревле скала считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.

Ужинаем самостоятельно в кафе.

Питание: самостоятельно.