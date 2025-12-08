Мои заказы

Байкал: Иркутск - Аршан - Ольхон. Тур для китайских туристов

Погрузитесь в волшебную зимнюю атмосферу Байкала — одного из самых красивых и загадочных мест России.

Тур включает посещение уникальных достопримечательностей и музеев, раскрывающих богатую историю и природу этого региона.

Мы познакомимся с
этнографической коллекцией, узнаем о культуре и быте народов Сибири в музее под открытым небом Тальцы. Затем отправимся в Аршан, где можно окунуться в целебные воды и насладиться зимней природой.

Следующим пунктом программы станет Ольхон — крупнейший остров Байкала, известный своими ледяными пейзажами, шаманскими святынями и уникальным ландшафтом.

Здесь наш отдых разнообразит поездка на живописный мыс Хобой с потрясающими видами и обедом-пикником, а также свободный день для приятных расслабляющих прогулок, медитаций, катания на льду или дополнительных экскурсий!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск: стрелковый клуб, парк-музей Тальцы, Камень Черского, центр ездовых собак

Встреча в Иркутске (аэропорт или отель).

Посещение стрелкового клуба, пакет из трех видов оружия для стрельбы: автомат Калашникова (15 патронов), ППШ – Пистолет-пулемет Шпагина (15 патронов), ПМ – пистолет Макарова (8 пуль), инструктор и экипировка.

Экскурсия в музей под открытым небом Тальцы (парк-музей).

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы.

Обед в ресторане байкальской кухни.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень - исток реки Ангары.

Посещение байкальского центра ездовых собак и катание на собачьих упряжках или на тройке лошадей (выдаются настоящие овечьи тулупы, зимние сапоги, русская балалайка – для фото).

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице в самом центре города.

Деревянная гостиница в стиле особняка 19 века.

Включенное питание: обед. Гид: есть, англоязычный.

2 день

Аршан: буддийский дацан, местный рынок, термальные источники

Завтрак в гостинице и отправление в Аршан (Республика Бурятия, предгорье Восточного Саяна).

По пути остановка на обзорной площадке, с которой открывается потрясающий вид на самую южную точку Байкала.

Обзорная экскурсия по Аршану: прогулка по парку и эко-тропе к водопаду, посещение питьевых минеральных источников, посещение буддийского дацана и рынка с местными и монгольскими сувенирами и чаями.

Самостоятельный обед в кафе (будет время в рамках экскурсии).

По желанию купание в термальных источниках (вход на источники оплачивается дополнительно).

Возвращение в Иркутск.

Включенное питание: завтрак. Гид: есть, англоязычный.

3 день

Дорога на Ольхон

Завтрак в гостинице и выселение, и отправление к острову Ольхон в составе группы (микроавтобус 19 человек) с водителем.

По пути остановка у кафе, самостоятельный обед.

Паромная переправа, прибытие на остров (в пути с 09:00 до 15:00 с учетом остановок).

Размещение на турбазе, вечером ужин.

Турбаза вся из дерева, небольшие уютные здания, расположена среди настоящей деревни, до Байкала 5-7 минут пешком.

Включенное питание: завтрак, ужин. Гид: нет.

4 день

Ольхон: мыс Хобой, скалы Три Брата, горячий обед-пикник

Завтрак на турбазе.

Экскурсионная поездка в составе группы (9 человек) на внедорожнике УАЗ по северному Ольхону.

Поездка с остановками и пешими прогулками в сопровождении водителя- гида.

Посещение самых главных достопримечательностей острова: Мыса Хобой, скалы Три Брата и других.

Маршрут по территории заповедника и национального парка.

Горячий обед-пикник (уха из котелка на природе).

Возвращение на турбазу, ужин.

Включенное питание: завтрак, обед, ужин. Гид: водитель-гид, русский язык.

5 день

Свободный день: дополнительные экскурсии, коньки, велосипеды

Завтрак на турбазе.

Свободный день на Ольхоне.

Можно выбрать дополнительную экскурсию, взять напрокат коньки или велосипед, посетить музей Байкала (не входит в стоимость).

Вечером ужин на турбазе.

Включенное питание: завтрак, ужин. Гид: нет.

6 день

Дорога в Иркутск. Отъезд

Завтрак на турбазе и отправление в Иркутск.

Трансфер до Иркутска в составе группы на микроавтобусе (19 человек), по пути остановка у бурятского кафе и самостоятельный обед.

Прибытие в город вечером не раньше 19:00.

Рекомендовано приобретать билеты только на следующий день, возможны задержки в дороге по погодным условиям.

Включенное питание: завтрак. Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске и на Ольхоне (благоустроенные номера с удобствами).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

при группе 8-10 человек94 000
при группе 6 человек99 000
при группе 4 человека110 000
при группе 2 человека124 000

Доплата за одноместное размещение зависит от количества участников группы, если турист совсем один, то доплата 60 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Яковлевъ»

2 ночи

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.

База отдыха «Набаймар»

3 ночи

База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским.

К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем в номере. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Иркутске и на Ольхоне (благоустроенные номера с удобствами)
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, ужин6 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, ужин
  • 4 день - завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак, ужин
  • 6 день - завтрак
  • Трансферы и экскурсионные поездки по программе
  • Рекреационные сборы и посещение национальных парков
  • Входные билеты по программе, кроме купания в термальных источниках
  • Сопровождение гидом или водителем-гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - м ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Прокат коньков (около 1000 руб. /пара в день)
  • Купание в источниках (около 500 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

