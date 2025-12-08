2 день

Аршан: буддийский дацан, местный рынок, термальные источники

Завтрак в гостинице и отправление в Аршан (Республика Бурятия, предгорье Восточного Саяна).

По пути остановка на обзорной площадке, с которой открывается потрясающий вид на самую южную точку Байкала.

Обзорная экскурсия по Аршану: прогулка по парку и эко-тропе к водопаду, посещение питьевых минеральных источников, посещение буддийского дацана и рынка с местными и монгольскими сувенирами и чаями.

Самостоятельный обед в кафе (будет время в рамках экскурсии).

По желанию купание в термальных источниках (вход на источники оплачивается дополнительно).

Возвращение в Иркутск.

Включенное питание: завтрак. Гид: есть, англоязычный.

