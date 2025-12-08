Тур включает посещение уникальных достопримечательностей и музеев, раскрывающих богатую историю и природу этого региона.
Мы познакомимся с
Программа тура по дням
Иркутск: стрелковый клуб, парк-музей Тальцы, Камень Черского, центр ездовых собак
Встреча в Иркутске (аэропорт или отель).
Посещение стрелкового клуба, пакет из трех видов оружия для стрельбы: автомат Калашникова (15 патронов), ППШ – Пистолет-пулемет Шпагина (15 патронов), ПМ – пистолет Макарова (8 пуль), инструктор и экипировка.
Экскурсия в музей под открытым небом Тальцы (парк-музей).
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы.
Обед в ресторане байкальской кухни.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень - исток реки Ангары.
Посещение байкальского центра ездовых собак и катание на собачьих упряжках или на тройке лошадей (выдаются настоящие овечьи тулупы, зимние сапоги, русская балалайка – для фото).
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице в самом центре города.
Деревянная гостиница в стиле особняка 19 века.
Включенное питание: обед. Гид: есть, англоязычный.
Аршан: буддийский дацан, местный рынок, термальные источники
Завтрак в гостинице и отправление в Аршан (Республика Бурятия, предгорье Восточного Саяна).
По пути остановка на обзорной площадке, с которой открывается потрясающий вид на самую южную точку Байкала.
Обзорная экскурсия по Аршану: прогулка по парку и эко-тропе к водопаду, посещение питьевых минеральных источников, посещение буддийского дацана и рынка с местными и монгольскими сувенирами и чаями.
Самостоятельный обед в кафе (будет время в рамках экскурсии).
По желанию купание в термальных источниках (вход на источники оплачивается дополнительно).
Возвращение в Иркутск.
Включенное питание: завтрак. Гид: есть, англоязычный.
Дорога на Ольхон
Завтрак в гостинице и выселение, и отправление к острову Ольхон в составе группы (микроавтобус 19 человек) с водителем.
По пути остановка у кафе, самостоятельный обед.
Паромная переправа, прибытие на остров (в пути с 09:00 до 15:00 с учетом остановок).
Размещение на турбазе, вечером ужин.
Турбаза вся из дерева, небольшие уютные здания, расположена среди настоящей деревни, до Байкала 5-7 минут пешком.
Включенное питание: завтрак, ужин. Гид: нет.
Ольхон: мыс Хобой, скалы Три Брата, горячий обед-пикник
Завтрак на турбазе.
Экскурсионная поездка в составе группы (9 человек) на внедорожнике УАЗ по северному Ольхону.
Поездка с остановками и пешими прогулками в сопровождении водителя- гида.
Посещение самых главных достопримечательностей острова: Мыса Хобой, скалы Три Брата и других.
Маршрут по территории заповедника и национального парка.
Горячий обед-пикник (уха из котелка на природе).
Возвращение на турбазу, ужин.
Включенное питание: завтрак, обед, ужин. Гид: водитель-гид, русский язык.
Свободный день: дополнительные экскурсии, коньки, велосипеды
Завтрак на турбазе.
Свободный день на Ольхоне.
Можно выбрать дополнительную экскурсию, взять напрокат коньки или велосипед, посетить музей Байкала (не входит в стоимость).
Вечером ужин на турбазе.
Включенное питание: завтрак, ужин. Гид: нет.
Дорога в Иркутск. Отъезд
Завтрак на турбазе и отправление в Иркутск.
Трансфер до Иркутска в составе группы на микроавтобусе (19 человек), по пути остановка у бурятского кафе и самостоятельный обед.
Прибытие в город вечером не раньше 19:00.
Рекомендовано приобретать билеты только на следующий день, возможны задержки в дороге по погодным условиям.
Включенное питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске и на Ольхоне (благоустроенные номера с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|при группе 8-10 человек
|94 000
|при группе 6 человек
|99 000
|при группе 4 человека
|110 000
|при группе 2 человека
|124 000
Доплата за одноместное размещение зависит от количества участников группы, если турист совсем один, то доплата 60 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
База отдыха «Набаймар»
База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским.
К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем в номере. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Иркутске и на Ольхоне (благоустроенные номера с удобствами)
- Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, ужин6 день - завтрак
- Трансферы и экскурсионные поездки по программе
- Рекреационные сборы и посещение национальных парков
- Входные билеты по программе, кроме купания в термальных источниках
- Сопровождение гидом или водителем-гидом
Что не входит в цену
- Авиа - м ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Прокат коньков (около 1000 руб. /пара в день)
- Купание в источниках (около 500 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.