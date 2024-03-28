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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Лунные пейзажи Тажеран. Панорамы Байкала и Величественное море. Джипы
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале (время встречи: 08:00-09:00).
После вкусного завтрака, приободрившись чашечкой кофе или чая, отправляемся на Байкал.
Мы едем в сторону острова Ольхон, в самую центральную часть Байкала – на Малое море.
Проезжаем Еланцы и въезжаем в “Ворота Тажеранских степей”.
Наша первая остановка у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Далее мы начинаем наше путешествие по Тажеранским степям.
Здесь множество пещер и соленых озер.
А еще великолепные виды, неземные пейзажи и места силы и мощной энергетики.
Движемся в сторону Байкала, к бухте Ая.
Едем вдоль Байкала, любуясь его красотой и величием.
В одной из уединенных бухт у нас будет обед.
Традиционная кухня, байкальский напиток и чай из самовара.
Прибытие и размещение в комфортном эко отеле “Мир Байкала” (полностью благоустроенные номера с видом на Байкал).
А за ужином будем пробовать Байкальские деликатесы в местном ресторане.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
На квадроциклах и трекинг: Малое море, Приморский Хребет и Сарма
Завтрак в отеле.
Сафари на квадроциклах по Тажеранской степи (2 человека на квадроцикле, управление по очереди).
Едем на Большой Байкал.
Дорога от отеля ведет нас в Тажеранские степи, воздух которых наполнен степным разнотравьем, пением птиц и ветрами.
Вокруг потрясающие красивые пейзажи – творение природы!
Посреди степи мы попадаем в сказочное место: перед нами Долина каменных духов.
Долина каменных духов – это место силы, которое необходимо посетить каждому, кто приезжает на Байкал.
Каменные духи — это каменные останцы.
Под действием ветра и воды они приняли интересные формы вызывающие различные ассоциации: сфинкс, страж, ящерица, лягушка… каждый увидит свое.
Возвращаемся в отель.
Далее пересаживаемся на УАЗ и отправляемся в Сарминское ущелье.
Мы проедем по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря, в его лесную часть, расстояние всего несколько десятков километров, а природа настолько отличается, как будто Вы уже в другой части Байкала.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма.
Проедем по мосту через Сарму и спустимся к реке.
Вашему взору откроется обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Долина Сармы – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
Это дорога, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
А еще здесь сохранились древние наскальные рисунки.
Отправляемся в небольшой трекинг на обзорную точку, с которой открывается потрясающий вид на Байкал.
Пока мы будем наслаждаться видами, нам приготовят вкуснейший таежный обед, и конечно же чай с чабрецом и шиповником, собранным в этих местах.
Подкрепившись, едем дальше.
Прокатимся по лесной дороге, сделаем остановки на смотровых площадках на Малое море и Ольхонские ворота.
Возвращаемся в отель.
После активного дня нужно обязательно расслабиться: нас ждет СПА по-сибирски!
Такого вы еще не пробовали.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и СИБИРСКИЙ БАННЫЙ ЧАН, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники — удовольствие и польза в концентрированном виде!
Вкусный ужин в отеле будет прекрасным завершением насыщенного экскурсионного дня.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Скоростной катер и УАЗ (буханка): Огой и Ольхон - две святыни Байкала
Завтрак в отеле.
Целодневная экскурсия «Две святыни Байкала».
Посадка на комфортный скоростной катер, который доставят нас на остров Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную энергетику этого места и конечно же загадаем желание.
Далее на этих же катерах едем на остров Ольхон – в Хужир.
И вот перед нами открывается чудесный вид на «визитную карточку Байкала», одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.
В ближайшей к берегу скале в сквозной пещере проходили шаманские обряды, а позже после ламаизации бурят, в ней находился алтарь Будды.
Здесь пересаживаемся на УАЗы и отправляемся на экскурсию по Байкальскому бездорожью.
Буханка – он же УАЗ-автомобиль уже стал одним из символов туристического Байкала, а поездка на нем обязательно стоит в списке путешественников.
На эту экскурсию мы отправляемся на нем – высокопроходимом и идеальном для поездок в этой местности автомобиле, предвосхищая Ваши вопросы: все авто современные, с отличной проходимостью.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой.
Урочище Песчаное – (миниатюра известной Бухты Песчаная).
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной.
Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский).
После пешеходной прогулки до мыса Хобой – у нас будет обед-пикник с ухой из Байкальской рыбы.
Переезд до отеля.
Окончание экскурсии.
Ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Спелео: самая красивая пещера и бескрайние просторы Байкала
Завтрак в отеле.
Едем на экскурсию в самую удивительную и красивую пещеру Прибайкалья – в пещеру Мечта!
Располагается она на высоте около 270 метров над уровнем озера.
Ее глубина составляет 52 метра, а длинна ходов – около 830 метров.
Исследователи ее называют одной из интереснейших пещер на Западном Прибайкалье.
Пещера Мечта имеет три этажа, а также большое количество ходов, залов, гротов.
Необыкновенный облик ее залам придают многочисленные белоснежные натечные образования кальцита во множественных формах сталагмитов, сталактитов и корралитов.
Пещера Мечта также примечательна и своими потрясающими залами: Музыкальный, Тронный, ход Метрополитен и другие.
Главный вход пещеры ведет в огромный Тронный зал.
Такое название зал получил из-за своего монументального возвышения, образованного прекрасными натечными отложениями золотистого цвета, который напоминает трон.
Размеры зала очень внушительны: высота около 13 метров, ширина – 10 метров, длинна – 40 метров.
Из Тронного зала веером расходятся щелевидные узенькие ходы.
Немного дальше Тронного зала находится Музыкальный зал, в котором натечные образования при прикосновении руки издают мелодичный и мягкий звук.
Благодаря высоким ходам пещеры можно смело идти в полный рост.
Внутри пещера Мечта очень холодная, в летнее время температура не повышается +2 градуса.
Спуск в пещеру будет проходить под руководством и в сопровождении спелеологов.
После спуска у нас будет легкий фуршет с великолепным видом на Байкал.
Здесь потрясающие виды.
На обратном пути мы заедем к горе Танхан, это самая высокая точка Тажеранского массива, высота 970 метров, для местных жителей это священное место.
С одной стороны с нее открываются виды на просторы Тажеранских степей, с другой – на Байкал и остров Ольхон, здесь ощущение высоты – высоты птичьего полета.
Возвращение в отель.
Обед.
Заслуженный релакс.
Отдыхаем, купаемся в Байкале, загораем на пляже.
А для особо активных гостей – пешие прогулки и велосипеды, которые вы можете взять в отеле.
Ужин в отеле.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Прощание с Байкалом, шаманизм и Иркутск
Завтрак в отеле.
Отправляемся в Иркутск.
По пути мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения.
Проведем небольшой обряд на благую дорогу.
Обед в пути – традиционная бурятская кухня: позы, бухлер.
Итак, мы снова в Иркутске.
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов…
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
Вашему вниманию предстанут: Знаменский женский монастырь (на территории которого находятся могилы декабристов и Григория Шелихова), памятник адмиралу Колчаку. Спасская церковь, Собор Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор, Вечный огонь, Польский костел.
Улица Карла Маркса (исторически: Большая), особняки купцов, Драматический театр имени Охлопкова, Памятник Александру III, Белый дом, Университет, «мавританский замок».
Также мы прогуляемся по современному 130-му кварталу, восстановленному в стиле купеческих домов 19 века, наполненному духом старины.
Ужин.
После экскурсии заселение в отель Baikal Forest.
Новый современный отель 4* в центре города с просторными номерами и великолепным интерьером.
Отъезд
Завтрак.
Персональный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал, к времени Вашего отъезда.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|142 890
|27 000
Варианты проживания
Экоотель Мир Байкала
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Отель Baikal Forest 4
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.
Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: джипы, квадроциклы, катер, уаз, авто
- Дегустация местной кухни
- Сопровождение профессиональным гидом
- Баня и банный чан по программе
- Оплата за посещение нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- нижнее белье, не менее 2-3 комплекта;
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года. кофта + трико) – 1-2 комплекта;
- шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм (куртка + брюки) – наличие обязательно! Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги;
- носки простые (или треккинговые) – 2-4 пары;
- носки шерстяные (треккинговые, утепленные) – не менее 2 пары;
- обувь 2 пары (для лета – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки);
- купальный костюм.
Туристическое снаряжение:
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- рюкзак 30-40 л.;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- драйбэг для документов и фото-техники;
- фонарь;
- очки солнцезащитные;
- накидка от дождя;
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу);
- фотоаппарат;
- термос или пластиковая бутылка;
- иметь защитные репелленты от укусов кровососущих насекомых;
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде);
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована экскурсия на квадроциклах?
Экскурсии на квадроциклах проходят в сопровождении инструктора.
Перед экскурсией на квадроциклах туристы проходят инструктаж по техники безопасности и подписывают договор с условиями проведения экскурсии, управляют квадроциклом туристы (два человека на квадроцикле, управление по очереди).
Возможна замена экскурсий на квадроцикле на автомобильные, просим согласовывать замену заранее, при бронировании тура.