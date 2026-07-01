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Байкальский калейдоскоп: лучшее за неделю. Зима-весна

Байкальский калейдоскоп
Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре! У Вас будет уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Увидеть и ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, Байкальска и Листвянки.
Байкальский калейдоскоп: лучшее за неделю. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкальский калейдоскоп: лучшее за неделю. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкальский калейдоскоп: лучшее за неделю. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Возможность прогуляться по набережной и загадать желание памятнику «Ухо Байкала».

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, посетить круглогодичный горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (подъемник к смотровой площадке), отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Байкальск - Листвянка

Отправление из Байкальска в Иркутск.

Пересадка и переезд в Листвянку.

Размещение в гостинице.

В свободное время можно посетить рынок с байкальскими сувенирами, нерпинарий и колесо обозрения.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Байкальск - ЛиствянкаБайкальск - ЛиствянкаБайкальск - Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Музей под открытым небом Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в гостиницу.

В свободное время можно посетить музей Байкала, смотровую площадку или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом Тальцы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Листвянка - Ольхон

Отправление из Листвянки в Иркутск.

Пересадка и переезд к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе, которая находится вблизи знаменитой скалы “Шаманки” (мыс Бурхан).

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Листвянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер102 500114 200104 800119 600
доплата за одноместное размещение16 00024 00017 50027 500

Размещение эконом:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение стандарт:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр или Маяк - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 10 января
  • 10 февраля – 10 марта

Варианты проживания

Гостевой дом «Маргобай»

2 ночи

Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.

Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..

Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.

Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.

Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.

Гостевой дом «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Мини-гостиница «Арабеска»

2 ночи

Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.

Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.

Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.

Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Усадьба Набаймар»

2 ночи

Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.

На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.

В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.

Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.

Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.

Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.

База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуемые вещи:

  1. Удобная обувь и теплые носки.
  2. Теплая куртка и брюки, свитер или толстовка.
  3. Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца.
  4. Купальные принадлежности (летом).
  5. Солнцезащитные очки, крем.
Примечание к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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