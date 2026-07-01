Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Возможность прогуляться по набережной и загадать желание памятнику «Ухо Байкала».
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, посетить круглогодичный горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (подъемник к смотровой площадке), отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Байкальск - Листвянка
Отправление из Байкальска в Иркутск.
Пересадка и переезд в Листвянку.
Размещение в гостинице.
В свободное время можно посетить рынок с байкальскими сувенирами, нерпинарий и колесо обозрения.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Музей под открытым небом Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
В свободное время можно посетить музей Байкала, смотровую площадку или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Ольхон
Отправление из Листвянки в Иркутск.
Пересадка и переезд к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе, которая находится вблизи знаменитой скалы “Шаманки” (мыс Бурхан).
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|102 500
|114 200
|104 800
|119 600
|доплата за одноместное размещение
|16 000
|24 000
|17 500
|27 500
Размещение эконом:
- Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение стандарт:
- Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере);
- Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр или Маяк - 2-местный номер (удобства в номере);
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 10 января
- 10 февраля – 10 марта
Варианты проживания
Гостевой дом «Маргобай»
Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.
Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..
Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.
Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.
Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
Мини-гостиница «Арабеска»
Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.
Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.
База отдыха «Усадьба Набаймар»
Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.
На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.
В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.
Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.
Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.
Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и теплые носки.
- Теплая куртка и брюки, свитер или толстовка.
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца.
- Купальные принадлежности (летом).
- Солнцезащитные очки, крем.
Примечание к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.