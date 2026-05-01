Встретимся, позавтракаем и начнём знакомство с Иркутском. Увидим место основания острога Яковом Похабовым в 1661 году, Спасскую церковь, Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Побываем в Знаменском монастыре, рядом с которым установлена скульптура адмирала Колчака. Здесь находятся могила Екатерины Трубецкой, захоронения Григория Шелихова и Валентина Распутина, а в храме хранятся мощи святителя Иннокентия Кульчицкого. Пройдём по улице Карла Маркса, бывшему Большому проспекту, к бульвару Гагарина, увидим памятник Александру III, Мавританский замок и Белый дом.

После по Байкальскому тракту поедем в сторону Байкала. По дороге посетим «Тальцы» — музей под открытым небом, созданный для сохранения памятников архитектуры 17 века из зоны затопления. Осмотрим крестьянские усадьбы, Спасскую башню Илимского острога, Волостную управу, церковно-приходскую школу и храм Казанской иконы Божьей Матери.

Затем прибудем в Листвянку, где начинается Ангара и находится Шаман-камень. В Музее Байкала познакомимся с озёрной флорой и фауной: губками, бычками, хариусом, осётром, омулем и нерпой. Прогуляемся по посёлку и заглянем на рыбный рынок с сувенирными рядами.