Исследуем легендарную Кругобайкальскую железную дорогу и погуляем по Большой Байкальской тропе
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся:
1. Удобная обувь, разношенная для трекинга. Не новая!
2. Головной убор: панама/кепка
3. Непродуваемая куртка
4. Рюкзак для личных вещей на время треккинга (небольшой)
5. Термос или бутылка для воды (0,5-1л)
6. Солнцезащитные очки
7. Солнцезащитный крем
8. Внешний аккумулятор для телефона/фотоаппарата
9. Купальные принадлежности
10. Необходимые лекарства
11. Треккинговые палки (по желанию)
12. Другие личные вещи и одежда на всё время отдыха
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, «Тальцы» и Музей Байкала, прогулка по Листвянке
Встретимся, позавтракаем и начнём знакомство с Иркутском. Увидим место основания острога Яковом Похабовым в 1661 году, Спасскую церковь, Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Побываем в Знаменском монастыре, рядом с которым установлена скульптура адмирала Колчака. Здесь находятся могила Екатерины Трубецкой, захоронения Григория Шелихова и Валентина Распутина, а в храме хранятся мощи святителя Иннокентия Кульчицкого. Пройдём по улице Карла Маркса, бывшему Большому проспекту, к бульвару Гагарина, увидим памятник Александру III, Мавританский замок и Белый дом.
После по Байкальскому тракту поедем в сторону Байкала. По дороге посетим «Тальцы» — музей под открытым небом, созданный для сохранения памятников архитектуры 17 века из зоны затопления. Осмотрим крестьянские усадьбы, Спасскую башню Илимского острога, Волостную управу, церковно-приходскую школу и храм Казанской иконы Божьей Матери.
Затем прибудем в Листвянку, где начинается Ангара и находится Шаман-камень. В Музее Байкала познакомимся с озёрной флорой и фауной: губками, бычками, хариусом, осётром, омулем и нерпой. Прогуляемся по посёлку и заглянем на рыбный рынок с сувенирными рядами.
Паромная переправа в порт Байкал, треккинг вдоль КБЖД
Утром на пароме отправимся в порт Байкал. Этот посёлок в прошлом был важным судоходным пунктом, откуда шли пути на восточный берег озера, в Китай и Монголию, а также ходили ледоколы. Железнодорожная станция Байкал связывала Кругобайкальскую железную дорогу с Иркутском, а вокзал до сих пор сохраняет атмосферу царской России.
Поднимемся на смотровую площадку с видом на порт, Листвянку и озеро, затем спустимся к берегу, где начинается КБЖД. Этот участок называют «золотой пряжкой Транссиба»: Forbes включил его в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира. Дорога построена в 1904 году, а постоянное движение здесь открыли в 1905-м. С одной её стороны — отвесные скалы, с другой тянется побережье Байкала.
Во время прогулки сделаем паузу на обед-пикник, можно искупаться и отдохнуть у воды. После прохождения маршрута длиной 15 км вернёмся в Листвянку.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
На катере отправимся в посёлок Большие Коты — старинное селение золотоискателей, основанное в середине 19 века. Драгоценную руду здесь начали добывать в 1842 году, а позже на приисках работали как каторжане, так и вольнонаёмные. Сейчас это тихое место на берегу Байкала, куда можно добраться только по воде или пешком, с видом на хребет Хамар-Дабан.
Отсюда начнём треккинг по Большой Байкальской тропе. Пройдём 24 км вдоль берега по оборудованному маршруту, через хвойный лес, мимо ручьёв, в верховьях которых когда-то тоже добывали золото. Будем устраивать привалы и пить чай на байкальских травах.
В конце пути поднимемся на перевал и спустимся обратно в Листвянку.
Переезд к Малому Морю, прогулка по побережью
Переедем к Малому Морю — проливу между Байкалом и островом Ольхон. Путь займёт 4–5 часов: по дороге город сменится тайгой и Тажеранскими степями. Во время остановок вы познакомитесь с бурятскими традициями, узнаете о шаманизме, повяжете ритуальную ленточку и «побурханите» на удачу. Увидите памятник Орлу — покровителю этих мест, а также бронзовую фигуру Бродяги на смотровой площадке с видом на Куркутский залив.
По прибытии — размещение в отеле, обед и прогулка по побережью. Здесь тянутся бухты и заливы с песчаными и галечными пляжами, а скалы напоминают очертания спящих драконов.
Долина каменных духов и гора Оргойтэ
Сегодня или на следующий день отправимся в Долину каменных духов и к горе Оргойтэ. Проедем через Тажеранские степи, возраст которых достигает 400 миллионов лет, между Приморским хребтом и Байкалом.
В Долине каменных духов вы увидите древние останцы из гранита, мрамора и базальта, услышите легенду о битве двух шаманов — Чёрного, связанного с горой Танхан, и Белого, связанного с горой Оргойтэ. Поднимемся на Оргойтэ, откуда нам откроется панорама Байкала.
После вернёмся в отель. В свободное время можно погулять по побережью, искупаться, отдохуть на пляже, сходить в баню или выбрать дополнительные экскурсии.
Поездки на выбор или отдых на озере
Если вчера экскурсия не состоялась, она пройдёт сегодня. Либо посвятим день отдыху на Байкале и дополнительным поездкам.
1. На Огой — самый крупный остров Малого Моря, где построена буддийская ступа Просветления.
2. По Тажеранам к Анге: вы увидите солёные озёра, бухту Ая, устье реки Анга, мраморную штольню, петроглифы, гору Хада Ёрд — место проведения ёрдынских игр — и древний сад камней с мегалитами.
3. На Ольхон до мыса Хобой. Вы посетите мыс Бурхан со скалой Шаманкой, урочище Песчаное с ходульными деревьями, сам мыс Хобой и скульптуру «Отец Байкала» работы Даши Намдакова.
4. В Сарминское ущелье — долину реки с воротами, дельтой реки, каменными валунами, лесной чащей, обрывами и порогами, где рождается знаменитый ветер Сарма.
Свободное утро, возвращение в Иркутск
Свободное утро у Байкала. К 12:00 освободим номера и около 14:00 поедем обратно в Иркутск. После размещения в отеле можно прогуляться по вечернему городу, пройтись по набережной Ангары и посмотреть на купеческие особняки.
Отъезд
К 12:00 — освобождение номеров. В аэропорт или на ж/д вокзал нужно доехать самостоятельно. При раннем выезде вместо завтрака будет выдан ланч-бокс. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|93 801 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Экскурсии и треккинги по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные услуги гостиниц
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание и дополнительные экскурсии
- Доплата за 1-местное размещение - 40 000 ₽
- Стоимость тура с заездом 5 сентября составляет 93 800 ₽