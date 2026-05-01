Байкальский калейдоскоп и лёгкие треккинги: Иркутск, Листвянка, Малое Море

Отдохнуть у озера, пройти по Большой Байкальской тропе, заглянуть в музеи и узнать историю КБЖД
Раскройте Байкал во всей его силе и красоте. Мы познакомимся со старинным Иркутском. Посетим музей «Тальцы» с воссозданными древними постройками.

Исследуем легендарную Кругобайкальскую железную дорогу и погуляем по Большой Байкальской тропе
через лес и скалы. Насладимся простором Малого Моря и Тажеранских степей, исследуем Долину каменных духов.

Полюбуемся живописными бухтами и рельефными берегами под освежающий ветер с озера и запах хвои и поговорим о местных историях и легендах.

Байкальский калейдоскоп и лёгкие треккинги: Иркутск, Листвянка, Малое Море

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:
1. Удобная обувь, разношенная для трекинга. Не новая!
2. Головной убор: панама/кепка
3. Непродуваемая куртка
4. Рюкзак для личных вещей на время треккинга (небольшой)
5. Термос или бутылка для воды (0,5-1л)
6. Солнцезащитные очки
7. Солнцезащитный крем
8. Внешний аккумулятор для телефона/фотоаппарата
9. Купальные принадлежности
10. Необходимые лекарства
11. Треккинговые палки (по желанию)
12. Другие личные вещи и одежда на всё время отдыха

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, «Тальцы» и Музей Байкала, прогулка по Листвянке

Встретимся, позавтракаем и начнём знакомство с Иркутском. Увидим место основания острога Яковом Похабовым в 1661 году, Спасскую церковь, Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Побываем в Знаменском монастыре, рядом с которым установлена скульптура адмирала Колчака. Здесь находятся могила Екатерины Трубецкой, захоронения Григория Шелихова и Валентина Распутина, а в храме хранятся мощи святителя Иннокентия Кульчицкого. Пройдём по улице Карла Маркса, бывшему Большому проспекту, к бульвару Гагарина, увидим памятник Александру III, Мавританский замок и Белый дом.

После по Байкальскому тракту поедем в сторону Байкала. По дороге посетим «Тальцы» — музей под открытым небом, созданный для сохранения памятников архитектуры 17 века из зоны затопления. Осмотрим крестьянские усадьбы, Спасскую башню Илимского острога, Волостную управу, церковно-приходскую школу и храм Казанской иконы Божьей Матери.

Затем прибудем в Листвянку, где начинается Ангара и находится Шаман-камень. В Музее Байкала познакомимся с озёрной флорой и фауной: губками, бычками, хариусом, осётром, омулем и нерпой. Прогуляемся по посёлку и заглянем на рыбный рынок с сувенирными рядами.

2 день

Паромная переправа в порт Байкал, треккинг вдоль КБЖД

Утром на пароме отправимся в порт Байкал. Этот посёлок в прошлом был важным судоходным пунктом, откуда шли пути на восточный берег озера, в Китай и Монголию, а также ходили ледоколы. Железнодорожная станция Байкал связывала Кругобайкальскую железную дорогу с Иркутском, а вокзал до сих пор сохраняет атмосферу царской России.

Поднимемся на смотровую площадку с видом на порт, Листвянку и озеро, затем спустимся к берегу, где начинается КБЖД. Этот участок называют «золотой пряжкой Транссиба»: Forbes включил его в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира. Дорога построена в 1904 году, а постоянное движение здесь открыли в 1905-м. С одной её стороны — отвесные скалы, с другой тянется побережье Байкала.

Во время прогулки сделаем паузу на обед-пикник, можно искупаться и отдохнуть у воды. После прохождения маршрута длиной 15 км вернёмся в Листвянку.

3 день

Треккинг по Большой Байкальской тропе

На катере отправимся в посёлок Большие Коты — старинное селение золотоискателей, основанное в середине 19 века. Драгоценную руду здесь начали добывать в 1842 году, а позже на приисках работали как каторжане, так и вольнонаёмные. Сейчас это тихое место на берегу Байкала, куда можно добраться только по воде или пешком, с видом на хребет Хамар-Дабан.

Отсюда начнём треккинг по Большой Байкальской тропе. Пройдём 24 км вдоль берега по оборудованному маршруту, через хвойный лес, мимо ручьёв, в верховьях которых когда-то тоже добывали золото. Будем устраивать привалы и пить чай на байкальских травах.

В конце пути поднимемся на перевал и спустимся обратно в Листвянку.

4 день

Переезд к Малому Морю, прогулка по побережью

Переедем к Малому Морю — проливу между Байкалом и островом Ольхон. Путь займёт 4–5 часов: по дороге город сменится тайгой и Тажеранскими степями. Во время остановок вы познакомитесь с бурятскими традициями, узнаете о шаманизме, повяжете ритуальную ленточку и «побурханите» на удачу. Увидите памятник Орлу — покровителю этих мест, а также бронзовую фигуру Бродяги на смотровой площадке с видом на Куркутский залив.

По прибытии — размещение в отеле, обед и прогулка по побережью. Здесь тянутся бухты и заливы с песчаными и галечными пляжами, а скалы напоминают очертания спящих драконов.

5 день

Долина каменных духов и гора Оргойтэ

Сегодня или на следующий день отправимся в Долину каменных духов и к горе Оргойтэ. Проедем через Тажеранские степи, возраст которых достигает 400 миллионов лет, между Приморским хребтом и Байкалом.

В Долине каменных духов вы увидите древние останцы из гранита, мрамора и базальта, услышите легенду о битве двух шаманов — Чёрного, связанного с горой Танхан, и Белого, связанного с горой Оргойтэ. Поднимемся на Оргойтэ, откуда нам откроется панорама Байкала.

После вернёмся в отель. В свободное время можно погулять по побережью, искупаться, отдохуть на пляже, сходить в баню или выбрать дополнительные экскурсии.

6 день

Поездки на выбор или отдых на озере

Если вчера экскурсия не состоялась, она пройдёт сегодня. Либо посвятим день отдыху на Байкале и дополнительным поездкам.
1. На Огой — самый крупный остров Малого Моря, где построена буддийская ступа Просветления.
2. По Тажеранам к Анге: вы увидите солёные озёра, бухту Ая, устье реки Анга, мраморную штольню, петроглифы, гору Хада Ёрд — место проведения ёрдынских игр — и древний сад камней с мегалитами.
3. На Ольхон до мыса Хобой. Вы посетите мыс Бурхан со скалой Шаманкой, урочище Песчаное с ходульными деревьями, сам мыс Хобой и скульптуру «Отец Байкала» работы Даши Намдакова.
4. В Сарминское ущелье — долину реки с воротами, дельтой реки, каменными валунами, лесной чащей, обрывами и порогами, где рождается знаменитый ветер Сарма.

7 день

Свободное утро, возвращение в Иркутск

Свободное утро у Байкала. К 12:00 освободим номера и около 14:00 поедем обратно в Иркутск. После размещения в отеле можно прогуляться по вечернему городу, пройтись по набережной Ангары и посмотреть на купеческие особняки.

8 день

Отъезд

К 12:00 — освобождение номеров. В аэропорт или на ж/д вокзал нужно доехать самостоятельно. При раннем выезде вместо завтрака будет выдан ланч-бокс. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник93 801 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Экскурсии и треккинги по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные услуги гостиниц
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание и дополнительные экскурсии
  • Доплата за 1-местное размещение - 40 000 ₽
  • Стоимость тура с заездом 5 сентября составляет 93 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту с 8:00 до 8:30, на ж/д вокзале с 9:00 до 9:30
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

