Байкальский мультиактив

Добро пожаловать на самый большой в мире каток — зимний Байкал! Мы приглашаем в необычное путешествие — мультиактивный тур по льду озера.

За 5 дней путешествия в сопровождении гида мы пройдем
и проедем около 170 км, увидим остров Ольхон с востока и запада, скалу Шаманку и знаменитые ледяные пещеры, гроты и, конечно же, властелина зимних постов в соцсетях — байкальский лёд.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Иркутск - Сахюрт

Встреча в 07:45-08:00 в Иркутске у центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).

Трансфер на микроавтобусе до поселка Сахюрта (МРС) с остановкой по дороге на завтрак.

По приезду — размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.

После — прогулка в пролив Ольхонские Ворота для тренировки катания на коньках по льду Байкала.

Коньки — не обязательная часть программы: один инструктор будет вести коньковую часть группы, а второй — пешую.

Вечером — ужин и русская баня.

2 день

Переход из посёлка Сахюрт к острову Огой

Переход протяжённостью 15 км из посёлка Сахюрта к острову Огой.

По пути участники посетят мыс Шальнугай (красивые сокуи), полуостров Кобылья Голова (о-в Ольхон), увидят множество ледяных гротов и пещер, а самые активные смогут забраться на остров Огой, что расположен в Малом море.

От острова Огой до места ночёвки — посёлка Хужир — группу доставят микроавтобусы.

3 день

Автомобильная экскурсия к мысу Хобой

Автомобильная экскурсия к мысу Хобой.

Ночёвка в посёлке Хужир.

4 день

Маршрут на велосипедах

Катание на велосипедах.

Два уровня сложности маршрута на выбор: большой — 35 км и малый — 15 км.

5 день

Отъезд

Трансфер на микроавтобусе из п. Хужир в Иркутск.

Окончание тура в Иркутске с 17:00 до 19:00.

Не рекомендуем покупать обратные билеты на поезд/самолёт на этот же день: высок риск не успеть ввиду не зависящих от организатора причин.

Оптимально покинуть Иркутск на следующий день после окончания тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Стоимость тура на 1 человека 68 100 руб.

Варианты проживания

Турбазы по пути следования

4 ночи
2-, 4-местные отапливаемые номера с душем в номере, либо душем на этаже (с санузлом на этаже).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  Питание на маршруте: ужины в гостиницах с первого до предпоследнего (четвёртого) дня тураходовые перекусы (горячий чай/кофе, злаковые батончики) со второго по пятый день туразавтраки в гостиницах со второго по шестой день тура. Организацию завтраков и ужинов обеспечивают объекты размещения
  • Ужины в гостиницах с первого до предпоследнего (четвёртого) дня тура
  • Ходовые перекусы (горячий чай/кофе, злаковые батончики) со второго по пятый день тура
  • Завтраки в гостиницах со второго по шестой день тура. Организацию завтраков и ужинов обеспечивают объекты размещения
  • Трансфер на микроавтобусе Иркутск - Сахюрта и Хужир - Иркутск
  • Проживание на турбазах (2-местные отапливаемые номера, с душем в номере, либо душем на этаже)
  • Прокат профильной экипировки: каска, комплект защиты (наколенники и налокотники), групповые термосы, ледоступы «котята»
  • Прокат велосипедов в посёлке Хужир
  • Баня на турбазе поселка Сахюрта
  • Групповая аптечка расширенная
  • Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске до начала тура и после его завершения
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Аренда коньков (рекомендуем взять свои коньки, обкатанные на домашнем катке)
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Индивидуальное снаряжениеКол-воКомментарии
шапка утепленная1обязательно
шарф-труба/маска1обязательно
термобелье низ1обязательно
термобелье верх1обязательно
нижнее бельё3
носки (утеплённые)1обязательно
носки простые2
ботинки треккинговые1обязательно
обувь для гостиницы1по желанию
штаны утепленные влаго- и ветрозащитные1обязательно
штаны для гостиницы1по желанию
майка/рубашка3
толстовка (флис 200-300гр) или пуховик1обязательно
куртка утепленная ветро- и влагозащитная, мембрана1обязательно
перчатки флис + верхонки1обязательно
купальник/плавки/тапки/полотенце для бань1по желанию
часы наручные1по желанию
коньки прогулочные хоккейного типа1по желанию
накладки на обувь «Ледоходы»1обязательно
солнцезащитные очки ≥cat.3 или маска1обязательно
индивидуальный термос до 0,7 л1обязательно
кружка (если нет в термосе)1обязательно
рюкзак 70-80 л для перевозки вещей1обязательно
рюкзак ходовой 25-30 л для вещей оперативного доступа1обязательно
сидушка (пенопопа, пендаль, хоба)1по желанию
индивидуальная аптечка1рекомендуется
химические грелки10рекомендуется
личная гигиена1по желанию
фонарь налобный1рекомендуется
паспорт1обязательно
наличные10 000 руб. рекомендуется
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?
Возраст участников: младше 14 не допускаются, от 14 до 17 в сопровождении родителей или законных опекунов, от 18 до 59 свободно, от 60 по согласованию с организатором тура.
Где начало тура и окончание?

Время и место сбора группы: в 1й день тура в 07:45 г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.
Окончание тура: 5й день 16:00-18:00, г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Профессиональные инструкторы-проводники, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи. Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Может ли программа быть изменена?
В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) инструктор может принять решение об изменении маршрута.
Как организовано питание?

Завтраки и ужины обеспечивают объекты размещения, ходовые перекусы — инструктор-проводник. Перечисленное питание входит в стоимость тура.

Как организован трансфер в туре?

Организация трансферов в туре: микроавтобус из Иркутска до п. Сахюрта и обратно из п. Хужир в Иркутск включен в стоимость.

Почему лучше взять свои коньки?

Тем, кто хочет покататься по льду Байкала, мы настоятельно рекомендуем брать свои обкатанные коньки.

Да, обычные коньки с тёплым носком-вставкой, которые вы предварительно обкатаете на домашнем катке. Мы отказались от использования коньков-байсов — универсальные крепления плохо себя зарекомендовали в сравнении с обычными коньками. Единственное требования к конькам — они должны быть утепленные или одеваться на тёплый носок. Если есть сомнения, подходят ли конкретные коньки, свяжитесь с нами и мы вас проконсультируем по подбору этого элемента снаряжения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

