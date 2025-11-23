1 день

Прибытие. Иркутск - Сахюрт

Встреча в 07:45-08:00 в Иркутске у центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).

Трансфер на микроавтобусе до поселка Сахюрта (МРС) с остановкой по дороге на завтрак.

По приезду — размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.

После — прогулка в пролив Ольхонские Ворота для тренировки катания на коньках по льду Байкала.

Коньки — не обязательная часть программы: один инструктор будет вести коньковую часть группы, а второй — пешую.

Вечером — ужин и русская баня.

