За 5 дней путешествия в сопровождении гида мы пройдем
Программа тура по дням
Прибытие. Иркутск - Сахюрт
Встреча в 07:45-08:00 в Иркутске у центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).
Трансфер на микроавтобусе до поселка Сахюрта (МРС) с остановкой по дороге на завтрак.
По приезду — размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.
После — прогулка в пролив Ольхонские Ворота для тренировки катания на коньках по льду Байкала.
Коньки — не обязательная часть программы: один инструктор будет вести коньковую часть группы, а второй — пешую.
Вечером — ужин и русская баня.
Переход из посёлка Сахюрт к острову Огой
Переход протяжённостью 15 км из посёлка Сахюрта к острову Огой.
По пути участники посетят мыс Шальнугай (красивые сокуи), полуостров Кобылья Голова (о-в Ольхон), увидят множество ледяных гротов и пещер, а самые активные смогут забраться на остров Огой, что расположен в Малом море.
От острова Огой до места ночёвки — посёлка Хужир — группу доставят микроавтобусы.
Автомобильная экскурсия к мысу Хобой
Автомобильная экскурсия к мысу Хобой.
Ночёвка в посёлке Хужир.
Маршрут на велосипедах
Катание на велосипедах.
Два уровня сложности маршрута на выбор: большой — 35 км и малый — 15 км.
Отъезд
Трансфер на микроавтобусе из п. Хужир в Иркутск.
Окончание тура в Иркутске с 17:00 до 19:00.
Не рекомендуем покупать обратные билеты на поезд/самолёт на этот же день: высок риск не успеть ввиду не зависящих от организатора причин.
Оптимально покинуть Иркутск на следующий день после окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека — 68 100 руб.
Варианты проживания
Турбазы по пути следования
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на маршруте: ужины в гостиницах с первого до предпоследнего (четвёртого) дня тураходовые перекусы (горячий чай/кофе, злаковые батончики) со второго по пятый день туразавтраки в гостиницах со второго по шестой день тура. Организацию завтраков и ужинов обеспечивают объекты размещения
- Трансфер на микроавтобусе Иркутск - Сахюрта и Хужир - Иркутск
- Проживание на турбазах (2-местные отапливаемые номера, с душем в номере, либо душем на этаже)
- Прокат профильной экипировки: каска, комплект защиты (наколенники и налокотники), групповые термосы, ледоступы «котята»
- Прокат велосипедов в посёлке Хужир
- Баня на турбазе поселка Сахюрта
- Групповая аптечка расширенная
- Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Размещение в Иркутске до начала тура и после его завершения
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Аренда коньков (рекомендуем взять свои коньки, обкатанные на домашнем катке)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Индивидуальное снаряжение
|Кол-во
|Комментарии
|шапка утепленная
|1
|обязательно
|шарф-труба/маска
|1
|обязательно
|термобелье низ
|1
|обязательно
|термобелье верх
|1
|обязательно
|нижнее бельё
|3
|носки (утеплённые)
|1
|обязательно
|носки простые
|2
|ботинки треккинговые
|1
|обязательно
|обувь для гостиницы
|1
|по желанию
|штаны утепленные влаго- и ветрозащитные
|1
|обязательно
|штаны для гостиницы
|1
|по желанию
|майка/рубашка
|3
|толстовка (флис 200-300гр) или пуховик
|1
|обязательно
|куртка утепленная ветро- и влагозащитная, мембрана
|1
|обязательно
|перчатки флис + верхонки
|1
|обязательно
|купальник/плавки/тапки/полотенце для бань
|1
|по желанию
|часы наручные
|1
|по желанию
|коньки прогулочные хоккейного типа
|1
|по желанию
|накладки на обувь «Ледоходы»
|1
|обязательно
|солнцезащитные очки ≥cat.3 или маска
|1
|обязательно
|индивидуальный термос до 0,7 л
|1
|обязательно
|кружка (если нет в термосе)
|1
|обязательно
|рюкзак 70-80 л для перевозки вещей
|1
|обязательно
|рюкзак ходовой 25-30 л для вещей оперативного доступа
|1
|обязательно
|сидушка (пенопопа, пендаль, хоба)
|1
|по желанию
|индивидуальная аптечка
|1
|рекомендуется
|химические грелки
|10
|рекомендуется
|личная гигиена
|1
|по желанию
|фонарь налобный
|1
|рекомендуется
|паспорт
|1
|обязательно
|наличные
|10 000 руб.
|рекомендуется
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Где начало тура и окончание?
Время и место сбора группы: в 1й день тура в 07:45 г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.
Окончание тура: 5й день 16:00-18:00, г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Может ли программа быть изменена?
Как организовано питание?
Завтраки и ужины обеспечивают объекты размещения, ходовые перекусы — инструктор-проводник. Перечисленное питание входит в стоимость тура.
Как организован трансфер в туре?
Организация трансферов в туре: микроавтобус из Иркутска до п. Сахюрта и обратно из п. Хужир в Иркутск включен в стоимость.
Почему лучше взять свои коньки?
Тем, кто хочет покататься по льду Байкала, мы настоятельно рекомендуем брать свои обкатанные коньки.
Да, обычные коньки с тёплым носком-вставкой, которые вы предварительно обкатаете на домашнем катке. Мы отказались от использования коньков-байсов — универсальные крепления плохо себя зарекомендовали в сравнении с обычными коньками. Единственное требования к конькам — они должны быть утепленные или одеваться на тёплый носок. Если есть сомнения, подходят ли конкретные коньки, свяжитесь с нами и мы вас проконсультируем по подбору этого элемента снаряжения.