1 день

Полет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парением

Приветствуем вас в городе Иркутск!

Сбор группы в аэропорту в 9:00 (если вы приехали накануне – просим сообщить нам. Заберем из вашего отеля).

Знакомимся и отправляемся навстречу приключениям!

Вертолет легко поднимет над заснеженной тайгой и унесет туда, где вода скрыта под кристальным покрывалом, где могучая река Ангара берет свое начало, где Шаман-камень манит таинственностью, где в горах всегда светит яркое солнце, а воздух свеж и прозрачен, где с высоты птичьего полета открываются потрясающие взор бескрайние берега Байкала.

Вы на Байкале!

После полета над Листвянкой вертолет доставит в уединенный ресторан Долина Мечтателей.

Мы позавтракаем в ресторане с видом на заснеженный лес.

Листвянка – небольшой курортный поселок на берегу Байкала.

Здесь всегда людно, расположено множество ресторанчиков.

Прогуляемся по сувенирным рядам и продегустируем байкальскую рыбу разного приготовления.

Заглянем в гости к нерпам.

Байкальская нерпа – удивительное животное, обитающее по всей акватории озера.

Очень любопытные и веселые.

После нас уже ждут в гости байкальские хаски, которые с удовольствием прокатят на упряжках.

Размещение в отеле Анастасия.

Вечером вас ждет русская баня с парением.

Отдых и расслабление после насыщенного дня.

Гид: да. Транспорт: автобус + вертолет. Питание: завтрак, обед. Размещение: отель Анастасия.