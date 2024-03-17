Большое путешествие по весеннему Байкалу

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Погрузитесь в волшебный мир Байкала и Бурятии во время нашего весеннего большого тура! Исследуйте красоту самого глубокого озера в мире и окунитесь в уникальную культуру бурятского народа. Вас ждут незабываемые приключения и захватывающие экскурсии. Увидим Западный, Восточный и Южный берега Байкала и захватим маленький кусочек Саян. Проедем по просторам чистого Байкальского льда и по торосам. Полюбуемся бескрайними просторами Баргузинской долины.
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Ближайшие даты:
14
мар

Что вас ожидает:

Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Отправимся в Тальцы - архитектурно-этнографический музей под открытым небом на берегу Ангары и погрузимся в историю Прибайкалья
Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Нас ждет увлекательная поездка в центр буддизма в России
Забайкальский национальный парк
Забайкальский национальный парк
Посетим самый длинный песчаный пляж на Байкале – «Мягкая Карга» и побываем на полуострове «Святой нос»
Священный остров Ольхон
Священный остров Ольхон
Сможем сами убедиться в особой энергетике этого места
Места силы
Места силы
Отправимся в Сувинскую Саксонию и к дацану богини Янжимы
Очарование байкальского льда
Очарование байкальского льда
Поищем замёрзшие пузырьки воздуха и прикоснёмся ко льду руками

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой. Тальцы

Встреча в Иркутске или в аэропорту до 10.00.

Трансфер в Тальцы (47 км).

Тальцы - это архитектурно-этнографический музей под открытым небом на берегу Ангары. Экскурсия и погружение в историю Прибайкалья 17-20 века.

Обед.

Переезд в п. Листвянка.

Заселение.

Встречаем закат на озере, выходим на лед, смотрим, гуляем, любуемся, фотографируем, катаемся на коньках.

Ужин.

Встреча с группой. ТальцыВстреча с группой. ТальцыВстреча с группой. ТальцыВстреча с группой. Тальцы
2 день

Экскурсия в лимнологический Музей Байкала

Завтрак.

Экскурсия в лимнологический Музей Байкала.

Подъем на смотровую площадку горы Черского и прогулка на слияние Ангары и к Шаман камню.

Вид на Байкал. Спуск.

Обед.

Прогулка по льду. Катание на коньках.

Горячий ужин.

Экскурсия в лимнологический Музей БайкалаЭкскурсия в лимнологический Музей Байкала
3 день

На Ольхон по льду Байкала

Завтрак.

Переезд на судне с воздушной подушкой на Ольхон по льду Байкала.

Практически весь день мы будем в пути, ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.

Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где знаменитые ходульные деревья, в Бугульдейке, где много подледных «пузырьков», у петроглифов, торосов, на Ольхонских воротах и у острова Огой.

Обед в пути сухой паек.

По прибытии горячий ужин.

Размещение в Хужире.

На Ольхон по льду БайкалаНа Ольхон по льду БайкалаНа Ольхон по льду БайкалаНа Ольхон по льду Байкала
4 день

День на Ольхоне

Завтрак.

Едем встречать рассвет на хивусе к Ольхонским воротам.

Катаемся на коньках или просто гуляем.

Возвращаемся в Хужир.

Пешая Прогулка по Ольхону и окрестностям.

На гору Обзорная, к скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.

Обед и ужин на базе.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
5 день

Переезд через Большое море в Усть-Баргузин

Завтракаем.

Прощаемся с Ольхоном.

Сегодня у нас запланирован переезд на хивусе через Большое море в Усть-Баргузин.

Обед.

Размещение в Усть-Баргузине.

Прогулка по окрестностям. Вечером ужин.

Переезд через Большое море в Усть-БаргузинПереезд через Большое море в Усть-БаргузинПереезд через Большое море в Усть-Баргузин
6 день

Забайкальский национальный парк. Термальные источники

Завтрак.

Едем на полуостров Святой нос в Забайкальский национальный парк.

Знакомство с Баргузинским и Чивыркуйским заливами. Посетим самый длинный песчаный пляж на Байкале – «Мягкая Карга».

Побываем на полуострове «Святой нос», при возможности прогуляемся по участку «Большой Байкальской тропы».

Обед и купание в целебных термальных источниках.

Искупавшись и хорошо отобедав, отправляемся обратно.

Ужин. Баня.

Забайкальский национальный парк. Термальные источникиЗабайкальский национальный парк. Термальные источникиЗабайкальский национальный парк. Термальные источники
7 день

День в Баргузинской долине

Сегодня едем на весь день в Баргузинскую долину, окруженную горами.

Ранний завтрак. Выезд.

Сегодня мы посетим Баргузинский дацан, прогуляемся к месту проявления "Лика Богини Янжимы" (считается покровительницей всех женщин и творческих натур), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребенке и поиске своей половинки.

Дальше едем до Ининского сада камней. На территории около 10 квадратных километров по степи в хаотичном порядке разбросаны гранитные валуны.

Далее, нас ожидает "хозяин" Баргузинской долины камень-бык "Буха Шулуун". Он не только оберегает долину, но и исполняет желания.

Совсем неподалеку расположена наверное самая впечатляющая точка в Баргузинской долине, это Сувинская саксония.

В хорошую погоду отсюда можно разглядеть всю Баргузинскую долину, почувствовать мощь и силу гор, охватить взором всю бескрайнюю красоту. Забраться на самую высокую точку, вдохнуть поглубже чистого воздуха, присесть, расслабиться и почувствовать себя невероятно счастливым.

Возвращение в Усть-Баргузин.

День в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долине
8 день

В путь по восточной стороне Байкала

Завтракаем и отправляемся в путь в сторону Улан-Удэ по восточной стороне Байкала.

Обязательно заедем в Иволгинский дацан на экскурсию и посмотрим все самое интересное по пути. Обед в дороге.

Завершение дня в красивом месте на берегу озера.

Размещение и ужин.

В путь по восточной стороне БайкалаВ путь по восточной стороне БайкалаВ путь по восточной стороне Байкала
9 день

Переезд в Аршан

Завтрак.

Переезд в Аршан: поселок у подножия Саян.

Обед.

Размещение на базе отдыха.

Прогулка по окрестностям.

Отдых в горячих источниках.

Ужин.

Переезд в Аршан
10 день

Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой

Завтрак.

Прогулка на смотровую площадку пика Любви (2 км в одну сторону), к водопаду реки Кынгарга и буддийскому дацану Бодхидхарма.

Обед.

Трансфер в Иркутск 210 км (ориентировочно 3,5- 4 часа).

19:00 Прибытие в Иркутск.

Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой

Проживание

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом

9 ночей

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере.

Возможно одноместное размещение по запросу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере
  • Услуги гида
  • Горячее питание
  • Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
  • Одноместное размещение в гостевом доме по запросу
  • Питание в кафе по маршруту
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Безопасность: аптечка первой помощи находится у инструкторов, при необходимости можете взять свою аптечку.

Необходимые документы: паспорт, путевка.

Одежда и снаряжение:

  • теплые зимние ботинки и бахилы;
  • гамаши для защиты от снега;
  • теплая зимняя обувь или сапоги эва с теплым вкладышем;
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • личная посуда (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
  • фонарик;
  • очки от солнца;
  • предметы гигиены;
  • коньки для желающих.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мар 2024
Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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