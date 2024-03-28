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А с Байкалом познакомились отлично: пожили на острове Ольхон, на восточном берегу Байкала в Усть-Баргузине, много плавали по Байкалу, были в Забайкальском национальном парке. Повезло с погодой: много купались. Отличный тур. Очень сложный по логистике, но не было ни одной накладки. Нигде ничего не ждали, хотя поменяли 10 транспортных средств.