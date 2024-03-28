Иволгинский дацан – туры в Иркутске

Найдено 6 туров в категории «Иволгинский дацан» в Иркутске, цены от 93 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700 за человека
Байкальская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
147 490 за человека
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000 за человека
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
93 500 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Байкальская кругосветка
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Байкальская кругосветка
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Большое путешествие по весеннему Байкалу
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • A
    Andreas
    6 марта 2024
    Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
    One of the best places if not the best place I’ve visit in my life. Was a dream of mine
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    and it exceeded my expectations. The people in my tour didn’t knew English and I didn’t knew Russian but i never felt like i was in the guidelines and the people there made me feel very welcome and helped me where it needed and were very nice to me, i will remember them for a long time. Our tour guide Arina was amazing,such a happy person and as i was the only person in the group that didn’t understood the Russian language and it was understandable and I didn’t except to translate everything that she said in Russian to English but she was always helpful and tried to explain me in general what she was saying and where we were and answered all my questions what ever i asked her.

    One of the best places if not the best place I’ve visit in my life. Was
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по весеннему Байкалу
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • А
    Андрей
    17 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
  • М
    Маргарита
    17 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
    Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много
  • Н
    Наталья
    13 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Тур был очень интересен и насыщен. Мы побывали на обзорных экскурсиях в Иркутске и Улан-Уде, где были в Иволгинском дацане.
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    А с Байкалом познакомились отлично: пожили на острове Ольхон, на восточном берегу Байкала в Усть-Баргузине, много плавали по Байкалу, были в Забайкальском национальном парке. Повезло с погодой: много купались. Отличный тур. Очень сложный по логистике, но не было ни одной накладки. Нигде ничего не ждали, хотя поменяли 10 транспортных средств.

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2023
    Байкальская кругосветка
    Благодарю за насыщенный впечатлениями тур и хорошую организацию. За время тура удалось познакомиться с традициями жителей региона, историей края, насладиться
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    разнообразными живописными видами Байкала. Каждая экскурсия и место остановки было наполнено новыми впечатлениями. Благодаря программе тура получилось достаточно углубленно познакомиться с восточным и западным побережьем Байкала. Впечатления от поездки превысили мои ожидания. Могу порекомендовать данный тур для желающих за короткий срок максимально полно познакомиться с традициями и красивыми местами Байкала.

  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Большое путешествие по весеннему Байкалу
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Иволгинский дацан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Два берега Байкала. Экскурсионный тур
  2. Байкальская кругосветка
  3. Большое путешествие по весеннему Байкалу
  4. Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
  5. Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Иволгинский дацан" можно забронировать 6 авторских туров от 93 500 до 159 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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