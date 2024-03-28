1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Байкальская кругосветка
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
147 490₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
93 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- AAndreas6 марта 2024One of the best places if not the best place I’ve visit in my life. Was a dream of mine
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ААндрей17 августа 2023Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
- ММаргарита17 августа 2023Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
- ННаталья13 августа 2023Тур был очень интересен и насыщен. Мы побывали на обзорных экскурсиях в Иркутске и Улан-Уде, где были в Иволгинском дацане.
- ТТатьяна10 августа 2023Благодарю за насыщенный впечатлениями тур и хорошую организацию. За время тура удалось познакомиться с традициями жителей региона, историей края, насладиться
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Иволгинский дацан»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Иволгинский дацан" можно забронировать 6 авторских туров от 93 500 до 159 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Иркутске на 2024 год по теме «Иволгинский дацан», 12 ⭐ отзывов, цены от 93500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август