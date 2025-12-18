Каждый день мы будем устраивать веселые зарядки и совместные игры, пешие прогулки и переходы по льду Байкала. Посмотрим археологические и природные памятники, пообщаемся
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и трансфер в Листвянку
Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка.
Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме. Расселяемся в номера по 2 человека, проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу. Будем играть в зимние игры.
Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в тёплый, уютный дом. Ужинаем в доме, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся.
После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день.
- Переезд максимум 1,5 часа (70 км)
- Заселение в домик
- Прогулка 2–2,5 км
Прогулка на камень Черского и экскурсия в музей Байкала
Сегодня — первая продолжительная прогулка. Пойдем на камень Черского, самую высокую точку поселка Листвянка. Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень, места, крепко связанные с местным фольклором.
Поднимемся на вершину на кресельном подъёмнике, сделаем много красивых фотографий и полюбуемся захватывающими дух видами. Можно зайти согреться в кафе прямо на вершине.
После горячего чая и перекуса у нас запланированы игры на свежем воздухе и катание на ватрушках. Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем идем греться в музей Байкала. Здесь можно переодеться в сухие вещи и посмотреть живых нерпочек. Понаблюдаем за ними и увидим, какие они любознательные и дружелюбные.
Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала. Самые смелые посмотрят в микроскоп на жителей озера, обитающих в чистейшей воде.
После экскурсии едем домой, к ужину, вечерним посиделкам с песнями и древними бурятскими легендами. За окном — снег и темнота, а у нас весело, уютно и тепло, пора спать.
- Переход налегке 8 км
- Переезд 15 минут
- Горнолыжный курорт (ватрушки, лыжи, сноуборды)
Питомник хаски и обсерватория
Этот день посвятим знакомству с собачками, ура!
Утром запрыгиваем на трансфер и едем к дружелюбным хаски. Хозяева пёсиков познакомят нас с ездовым спортом, каждый ребёнок сможет покататься на собачей упряжке (это включено в стоимость), а после перекусим, поделимся впечатлениями.
За отдельную плату можно прокатиться на собачьей упряжке и почувствовать себя настоящим каюром (погонщиком) и взрослым.
На обратном пути поиграем в различные игры на льду Байкала, можно будет покататься на коньках или с ледяной горки (если её построят к моменту нашей поездки).
Вечером пойдем гулять в сторону Большой Астрофизической обсерватории, где и посетим экскурсию и посмотрим в настоящий телескоп на звезды.
После ужина в домике устроим творческий вечер. Будем сочинять песенки, рассказывать стихи или лепить из пластилина животных, которых мы увидели днем. Выпьем ароматного чая и отправимся по постелям, и пусть нам приснятся байкальские чудеса!
- Переезд 30 минут
- Пешком 4 км
- Катание на хаски и юрта
Поход налегке к пещере или на КБЖД
Сегодня будет самый длинный переход и самые космически красивые виды. Поэтому нужно как следует заправиться завтраком и одеться с расчётом на долгую прогулку.
Мы отправляемся в поход по льду Байкала. Куда именно — будем выбирать по силам участников, самых маленьких можно будет повезти на санках/ватрушках.
Основная цель на сегодня — увидеть максимум красот Байкала. Мы выйдем к открытому льду, чтобы восхищаться его глубиной, синевой и узорами разнообразных трещинок.
Под нашими ногами простирается огромный застывший космос, и только вмерзшие пузырьки воздуха и причудливый рисунок разломов в глубине и на поверхности напоминает, что мы все ещё на земле, на Байкале.
Прогуляемся по льду, полюбуемся небольшими гротами на скалах, увидим торосы. Будем облизывать сосульки (осторожно, чтобы не застудить горло!) и найдем самую красивую из них.
Перекусим прямо возле озера и отправимся домой. Вечером вместе с детками попробуем воспроизвести невероятные виды озера на бумаге. Из рисунков получатся красивые открытки, которые ребята смогут подарить бабушкам с дедушками или лучшим друзьям.
- Поход налегке 12–16 км
- Паром 20 минут
- Идем на другой берег Ангары
Посещение музея зодчества «Тальцы»
Вчера был насыщенный день, но этот будет не менее интересным приключением.
Мы отправляемся в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы». Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в искусно воссозданные деревянные дома и юрты местных жителей. Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья — бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках. Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена.
Поездка в «Тальцы» займет весь день, здесь же и пообедаем в чайной, где обязательно попробуем фирменный сбитень из меда и трав.
Нагулявшись, возвращаемся в дом и ещё немного побарахтаемся в снегу перед ужином.
Вечером вместе с детками устроим прощальный ужин и посиделки, скажем друг другу добрые пожелания в дорогу. Когда юные искатели приключений устанут и отправятся спать, родители могут собраться на «взрослые» посиделки и провести вечер за дружеским общением.
- Переезд 30 минут в один конец
- Прогулка на 4 км
- Музей под открытым небом
Свободная программа и выезд
Свободный день, самостоятельные прогулки. Можно поспать подольше, ведь сегодня нам никуда не надо ехать. Хотя мы очень рекомендуем посетить нерпинарий и посмотреть, на что способны эти удивительно умные создания.
Затем сходите на рынок и купите сувениры для друзей и родственников: копчёного омуля, кедровых орехов, чай, традиционные амулеты или поделки из местных полудрагоценных камней.
Также в этот день можно отправиться кататься на хивусах по предварительной договорённости. Или погрузиться под лед Байкала (правда, это развлечение только для взрослых). Если не хочется уже экстрима, то инструктор всегда подскажет, где находятся ещё ряд необычных мест для посещения: ретромузей или ледяное кафе, например, или плавучая баня.
После обеда собираем вещи, тепло прощаемся, обнимаемся и обещаем держать связь. За эту неделю мы стали по-настоящему дружной командой и пережили множество приключений.
На трансфере едем в аэропорт, желающих остаться высадим в городе и дадим советы по поиску жилья. Мы всегда советуем задержаться после поездки ещё на денёк или приехать до выезда, ведь в самом городе тоже много интересного.
Обязательно пройдитесь по набережной, посетите музеи декабристов с интерактивными экспозициями, посетите 130 квартал, куда привезли и отреставрировали ряд старинных домов, или, удивим вас, потрясающий музей мусора. Берите максимум от этого путешествия!
- Много вариантов отдыха
- Сборы, прощальный вечер
- Добрые пожелания
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
За нами забронирован уютный тёплый дом с огороженной территорией. Дом на всю группу, без посторонних, в очень тихом месте возле леса. До Байкала идти 15 минут с ребёнком.
Номера благоустроенные, двухместные, очень просторные, и 2 одноместных.
Электричество, интернет wi-fi, горячая вода. Душевые и туалеты в каждом номере. Оборудованная кухня на первом этаже.
На отдельной территории находится баня на дровах и сибирский чан — купель (за доплату).
Детям 4-12 лет цена 62 900 ₽. Не суммируется с другими скидками.
Скидка на первые 5 мест — 11 000 ₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Иркутска в посёлок Листвянка и обратно
- Весь внутренний трансфер по маршруту
- Проживание в домике (номера по 2 человека)
- Полноценное трёхразовое питание (завтраки и ужины - доставка в боксах, обеды и перекусы по пути)
- Экскурсия в музей Байкала
- Виртуальное погружение «Батискаф» на дно Байкала
- Изучении фауны Байкала в микроскоп
- Билеты на канатную дорогу на «Камень Черского»
- Проезд и посещение музейного комплекса Тальцы
- Экскурсия в питомник байкальских хаски
- Катание на собачьей упряжке детей (дети до 5 лет катаются вместе с родителями)
- Посещение большой астрофизической обсерватории с экскурсией и телескопом
- Групповая аптечка и страховка участников группы
- Канцелярия, игры, «дежурная ватрушка» и пр. групповое снаряжение
- Услуги инструктора: вечернее творчество, активные игры на улице и решение орг. вопросов в поездке
Что не входит в цену
- Билеты на самолёт до Иркутска с багажом
- Баня на выезде (по желанию)
- Посещение нерпинария и иных музеев, не включенных в программу выезда
- Заезд в парк деревянных скульптур «Лукоморье»
- Деньги на карманные расходы (сувениры и кафе)
- Катание на собачьей упряжке взрослых самостоятельно (по желанию, дополнительно около 3000 рублей)
- Услуги горнолыжного комплекса Истленд (по желанию)
- Катание на хивусах (по предварительной договорённости сможем организовать экскурсию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем жить в тёплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придётся. Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой.
В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего (!). И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные тёплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом.
Для маленьких детей рекомендуем подумать о «транспортном средстве»: ватрушке, складных санях. Но на выезде также будет «дежурная ватрушка». Везете только свои вещи, все общественное снаряжение мы довезем для вас сами.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- фонарики (гамаши, бахилы);
- балаклава;
- фотоаппарат;
- горнолыжная маска/очки;
- очки солнцезащитные.
Можно ли с ребенком младше 4 лет?
Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 4 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна.
Чаще всего днем мы находимся на прогулке по льду Байкала или по пути к какому-нибудь музею, или катаемся на собачьих упряжках.
Будут ли длительные переезды?
Максимальный переезд будет в первый и последний день выезда (и он не более полутора часов). Далее остальные переезды будут длиться менее часа.
Чем будем питаться?
Всё питание на маршруте входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что‑то дополнительно.
Завтраками и ужинами нас будут кормить — доставка в боксах готовых блюд, с учётом особенностей питания.
Днем обеды в кафе или попутные перекусы. Берите термосы для горячего вкусного чая с травами.
В доме есть оборудованная кухня, можно будет всегда согреваться тёплым чаем после прогулки.
Какая на маршруте связь? Есть ли интернет?
В гостинице есть бесплатный wi-fi, но на территории мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно.
Сколько денег брать с собой? Наличные или карта?
Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом.
В стоимость похода мы включили все переезды, питание, проживание, траты по программе.
Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, нерпинарий, сувениры/подарки, кафешки, банька, катание на собачьей упряжке для взрослого.
Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе:)
Какая обувь нужна?
Для зимнего похода подойдет любая удобная зимняя обувь с хорошим протектором.
Детям подойдут сапожки-дутики. Взрослым — сапоги ЭВА со вкладышем. Или хорошие треккиноговые ботинки.
Обязательно спланируйте взять с собой и обувь на смену.
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто-то сразу включается в общее веселье, а кому-то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день-два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм и мастер-классам.
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!