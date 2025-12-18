1 день

Встреча в Иркутске и трансфер в Листвянку

Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка.

Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме. Расселяемся в номера по 2 человека, проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу. Будем играть в зимние игры.

Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в тёплый, уютный дом. Ужинаем в доме, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся.

После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день.

Переезд максимум 1,5 часа (70 км)

Заселение в домик

Прогулка 2–2,5 км

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160