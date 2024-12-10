5 дней
От Листвянки до острова Огой: места силы и магия льда
Загадать желания в священных местах, зарядиться энергией Байкала и прокатиться в упряжке с хаски
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
«А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски»
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
68 000₽ за человека
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски»
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
6 дней
Царство льда: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям Байкала
Познакомиться с бурятской культурой, побывать в сердце Байкала и покататься в упряжке с хаски
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
«За 6 дней вы успеете побывать в бурятском этнопарке, погулять по льду Малого Моря, покататься на квадроциклах, хивусе и в упряжке с голубоглазыми хаски»
20 фев в 09:00
10 мар в 09:00
187 000₽ за человека
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