Найдено 3 тура в категории « Встреча с хаски » в Иркутске, цены от 68 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности 5 дней От Листвянки до острова Огой: места силы и магия льда Загадать желания в священных местах, зарядиться энергией Байкала и прокатиться в упряжке с хаски Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00 «А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски» 68 000 ₽ за человека На машине 6 дней Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0... «Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски» 89 900 ₽ за человека 6 дней Царство льда: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям Байкала Познакомиться с бурятской культурой, побывать в сердце Байкала и покататься в упряжке с хаски Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00 «За 6 дней вы успеете побывать в бурятском этнопарке, погулять по льду Малого Моря, покататься на квадроциклах, хивусе и в упряжке с голубоглазыми хаски» 187 000 ₽ за человека Все туры Иркутска

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