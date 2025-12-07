Тысячи ледяных пузырьков, невероятные гроты и пещеры, заснеженные скалы и свежий воздух уже ждут вас в новом байкальском путешествии.
За 5 дней успеем побывать на Малом Море, зарядиться энергией скалы Шаманки и познакомиться с «Сибирским Парижем» и Листвянкой.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Из Иркутска к Малому Морю
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Остановимся в одном священном месте, где узнаем, что значит «бурханить», и познакомимся с бурятскими традициями.
Добравшись до Малого Моря, разместимся в отеле и пообедаем. Вы сможете отдохнуть после дороги, а затем вас ждёт прогулка по льду Байкала. Желающие смогут взять в прокат коньки и покататься по зеркальной глади озера. Рассмотрим причудливые подлёдные узоры из трещин и пузырьков.
После этого вернёмся в отель.
Космос Байкала и достопримечательности Ольхона
Позавтракаем и поедем любоваться космической поверхностью Байкала: посетим место, где сможем увидеть тысячи пузырьков, застывших во льдах.
Далее доберёмся до ледяных гротов и пещеры острова Ольхона. После их осмотра направимся к мысу Бурхан (или скале Шаманке), который является одной из 9 святынь Азии.
Вернёмся в отель на обед, а после этого у вас будет свободное время, в которое желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию к Байкальским торосам.
Свободный день
После завтрака вы можете прогулять по льду Байкала самостоятельно или приобрести понравившуюся дополнительную экскурсию (на хивусе или по острову Огой).
Пообедав, поедем в Иркутск. К вечеру доберёмся до города и заселимся в гостиницу.
Знакомство с Иркутском и Листвянкой
Завтракаем и отправляемся на экскурсию по столице Восточной Сибири. Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Московские ворота и памятник первопроходцам. Увидим также в Знаменский монастырь.
Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни 17-19 вв.
Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.
Заселимся в гостиницу. Вечером вы сможете погулять по Листвянке и зайти на рыбный рынок, а также порадовать себя товарами сувенирных рядов.
Окончание тура
После завтрака у вас будет свободное время до 12:00. Затем мы выселимся из гостиницы. Предоставим трансфер к вашему рейсу.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|61 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта/ж. - д. вокзала
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в музей «Тальцы» и в Байкальский музей
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и активности
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 18 800 ₽ за тур