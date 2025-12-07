Зимние Байкальские пейзажи особенно очаровывают: гуляя по поверхности озера, ощущаешь себя частью космоса. Тысячи ледяных пузырьков, невероятные гроты и пещеры, заснеженные скалы и свежий воздух уже ждут вас в новом байкальском путешествии. За 5 дней успеем побывать на Малом Море, зарядиться энергией скалы Шаманки и познакомиться с «Сибирским Парижем» и Листвянкой.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплая обувь

Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)

Брюки

Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)

Тёплый двухслойный шарф

Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.

Термобельё

Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)

Флиска

Свитер, футболка

Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)

Термос (на свое усмотрение)

Личная аптечка

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.