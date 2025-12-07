Мои заказы

Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка

Исследовать окрестности Байкала и полюбоваться космическими рисунками заледеневшей глади озера
Зимние Байкальские пейзажи особенно очаровывают: гуляя по поверхности озера, ощущаешь себя частью космоса.

Тысячи ледяных пузырьков, невероятные гроты и пещеры, заснеженные скалы и свежий воздух уже ждут вас в новом байкальском путешествии.

За 5 дней успеем побывать на Малом Море, зарядиться энергией скалы Шаманки и познакомиться с «Сибирским Парижем» и Листвянкой.
Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска к Малому Морю

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Остановимся в одном священном месте, где узнаем, что значит «бурханить», и познакомимся с бурятскими традициями.

Добравшись до Малого Моря, разместимся в отеле и пообедаем. Вы сможете отдохнуть после дороги, а затем вас ждёт прогулка по льду Байкала. Желающие смогут взять в прокат коньки и покататься по зеркальной глади озера. Рассмотрим причудливые подлёдные узоры из трещин и пузырьков.

После этого вернёмся в отель.

2 день

Космос Байкала и достопримечательности Ольхона

Позавтракаем и поедем любоваться космической поверхностью Байкала: посетим место, где сможем увидеть тысячи пузырьков, застывших во льдах.

Далее доберёмся до ледяных гротов и пещеры острова Ольхона. После их осмотра направимся к мысу Бурхан (или скале Шаманке), который является одной из 9 святынь Азии.

Вернёмся в отель на обед, а после этого у вас будет свободное время, в которое желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию к Байкальским торосам.

3 день

Свободный день

После завтрака вы можете прогулять по льду Байкала самостоятельно или приобрести понравившуюся дополнительную экскурсию (на хивусе или по острову Огой).

Пообедав, поедем в Иркутск. К вечеру доберёмся до города и заселимся в гостиницу.

4 день

Знакомство с Иркутском и Листвянкой

Завтракаем и отправляемся на экскурсию по столице Восточной Сибири. Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Московские ворота и памятник первопроходцам. Увидим также в Знаменский монастырь.

Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни 17-19 вв.

Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.

Заселимся в гостиницу. Вечером вы сможете погулять по Листвянке и зайти на рыбный рынок, а также порадовать себя товарами сувенирных рядов.

5 день

Окончание тура

После завтрака у вас будет свободное время до 12:00. Затем мы выселимся из гостиницы. Предоставим трансфер к вашему рейсу.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет61 200 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта/ж. - д. вокзала
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в музей «Тальцы» и в Байкальский музей
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 18 800 ₽ за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30. Ж/д вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, автовокзал/аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 117 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

