Комфортабельный транспорт, камерная группа, нетуристические локации и уникальное разнообразие льда! Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 2 до 8 человек в период с января по март.
Программа тура по дням
Иркутск - Малое море
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Джип-экспедиция на комфортабельном автомобиле, адаптированном под местное бездорожье, с остановками и пешими прогулками по Тажеранским степям.
Посещение уникального Мраморного карьера и небольшой пикник на природе.
Переезд к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон), прогулка по льду Байкала.
Размещение на турбазе, ужин.
Включенное питание: обед-перекус, ужин.
Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущелью
Завтрак на турбазе.
Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущелью, где расположены останки древнейшей каменной стены, которую создали шаманы как оберег.
Поездка с остановками и прогулками по заповедным территориям и красивым локациям, посещение нескольких бухт Байкала в акватории острова Ольхон (Малое море), катание на коньках, прогулки.
Обед на природе.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Джип-экспедиция по заповедным местам
Завтрак на турбазе.
Джип-экспедиция по уникальным заповедным местам Байкала, где нет множества туристов.
Посещение Тутайского залива и священной горы Тан Хан, смотровая площадка.
Посещение Мухорского залива (различные живописные бухты), прогулки по льду, обед на природе.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Поездка на Хивусе по льду Байкала
Завтрак на турбазе.
Поездка на Хивусе по льду Байкала вблизи острова Ольхон, остановки в самых живописных местах.
Отправление на джипе по красивейшим бухтам и заливам Малого моря вблизи острова Ольхон, остановки и пешие прогулки по льду, знаменитый «Поцелуй Байкала», пикник на природе.
Посещение смотровой площадки на мысе Крест.
Отправление в Иркутск.
Питание: завтрак, обед-перекус.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Наратэй" или аналогичной.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размера группы, руб:
|группа
|при двухместном размещении
|8 человек
|87 000
|6 человек
|103 500
|4 человека
|92 000
|2 человека
|146 000
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на базе отдыха (стандарт)
- Питание: день 1: обед-перекус, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обед-перекус
- Трансферы и экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, которое не включено в тур
- Личные расходы
- Прокат коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.