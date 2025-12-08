Мои заказы

Индивидуальный джип-тур по Малому Морю на 3 дня. Зима на Байкале

Индивидуальный джип-тур по Малому Морю на 3 дня
Трехдневная джип-экспедиция для индивидуальной группы.

Комфортабельный транспорт, камерная группа, нетуристические локации и уникальное разнообразие льда! Вы увидите Тажеранские степи, Мраморный карьер, Сарминское ущелье, смотровую площадку Крест. Прогуляетесь по льду, покатаетесь на коньках и хивусе. Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 2 до 8 человек в период с января по март.
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое море

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Джип-экспедиция на комфортабельном автомобиле, адаптированном под местное бездорожье, с остановками и пешими прогулками по Тажеранским степям.

Посещение уникального Мраморного карьера и небольшой пикник на природе.

Переезд к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон), прогулка по льду Байкала.

Размещение на турбазе, ужин.

Включенное питание: обед-перекус, ужин.

Иркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое мореИркутск - Малое море
2 день

Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущелью

Завтрак на турбазе.

Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущелью, где расположены останки древнейшей каменной стены, которую создали шаманы как оберег.

Поездка с остановками и прогулками по заповедным территориям и красивым локациям, посещение нескольких бухт Байкала в акватории острова Ольхон (Малое море), катание на коньках, прогулки.

Обед на природе.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Джип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущельюДжип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущельюДжип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущельюДжип-экспедиция к живописному мысу Уюга и Сарминскому ущелью
3 день

Поездка на Хивусе по льду Байкала

Завтрак на турбазе.

Поездка на Хивусе по льду Байкала вблизи острова Ольхон, остановки в самых живописных местах.

Отправление на джипе по красивейшим бухтам и заливам Малого моря вблизи острова Ольхон, остановки и пешие прогулки по льду, знаменитый «Поцелуй Байкала», пикник на природе.

Посещение смотровой площадки на мысе Крест.

Отправление в Иркутск.

Питание: завтрак, обед-перекус.

Поездка на Хивусе по льду БайкалаПоездка на Хивусе по льду БайкалаПоездка на Хивусе по льду БайкалаПоездка на Хивусе по льду Байкала
Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Наратэй" или аналогичной.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размера группы, руб:

группапри двухместном размещении
8 человек64 000
6 человек76 500
4 человека68 500
2 человека113 000

Варианты проживания

База отдыха «Наратэй»

2 ночи

Загородный отель «Наратэй» ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.

Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.

На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.

База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на базе отдыха (стандарт)
  • Питание: день 1: обед-перекус, ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед-перекус
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
  • Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, которое не включено в тур
  • Личные расходы
  • Прокат коньков
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Рекомендации по покупке билетов
В день начала тура отправление с 08:00 до 11:00 в любое время, встреча в аэропорту, на ЖД или в
гостинице Иркутска, прилет в любое время до 10:00.
В последний день тура прибытие в Иркутск ориентировочно к 19:00-20:00, рекомендуем вылет на
следующий день, либо не ранее 23:00 в последний день тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

