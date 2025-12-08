Загородный отель «Наратэй» ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.

Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.

На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.