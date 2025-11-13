Мои заказы

Индивидуальный весенний маршрут по Байкалу

Весенний маршрут для индивидуальной группы по самым фотогеничным местам Байкала.

Вы побываете в самом сердце Байкала – на острове Ольхон, попробуете национальную кухню, познакомитесь с маралами – величественным созданиям, обитающим в
читать дальше

этих краях. Далее отправитесь в окрестности Малого моря, где обитают нерпы. Будете внимательно наблюдать за этими милыми животными в их естественной среде обитания. А в завершении путешествия увидите живописные скалы и таинственные пещеры мыса Хобой.

Индивидуальный весенний маршрут по БайкалуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Индивидуальный весенний маршрут по БайкалуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Индивидуальный весенний маршрут по БайкалуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча с благородными оленями и путь к Ольхону

В первый день нашего захватывающего путешествия мы встречаемся в аэропорту, где начинается наше приключение.

Из аэропорта мы отправимся в увлекательную поездку в гости к маралам – величественным созданиям, обитающим в этих краях.

Марал – это один из самых крупных и впечатляющих подвидов благородного оленя, достигающий внушительного веса до 340 килограммов.

Мы познакомимся с этими удивительными животными вблизи, сможем понаблюдать за их поведением, а также получим уникальную возможность покормить их с рук.

После знакомства с маралами мы продолжим свой путь к жемчужине Байкала – острову Ольхон.

По пути нас ожидает вкусный и сытный обед в уютном кафе национальной прибайкальской кухни.

По прибытии на Ольхон заселение в комфортабельную базу отдыха, где вы сможете отдохнуть и набраться сил перед новыми приключениями.

Питание: обед.

Встреча с благородными оленями и путь к ОльхонуВстреча с благородными оленями и путь к ОльхонуВстреча с благородными оленями и путь к ОльхонуВстреча с благородными оленями и путь к Ольхону
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Нерпа в вашем объективе

После завтрака в ресторане базы отдыха мы отправимся на поиски очаровательной нерпы – символа Байкала.

Сегодняшний день обещает быть особенно удивительным и полным ярких впечатлений!

Нашим транспортом на сегодня станет СВП"Хивус" – судно на воздушной подушке.

Это идеальное транспортное средство для круглогодичного использования, так как оно легко перемещается по воде, льду и в межсезонье, когда обычный транспорт не может проехать.

Мы отправимся в окрестности Малого моря, где обитают нерпы.

Будем внимательно наблюдать за этими милыми животными в их естественной среде обитания.

У вас будет возможность сделать потрясающие фотографии и запечатлеть эти уникальные моменты!

Также нас ожидает обед на льду Байкала!

Питание: завтрак, обед на льду.

Нерпа в вашем объективеНерпа в вашем объективеНерпа в вашем объективе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Северный край: путешествие на джипах

После завтрака и подробного инструктажа мы отправимся в увлекательное путешествие на джипах к самой северной точке Ольхона – мысу Хобой.

Мыс Хобой – это место, откуда открываются захватывающие дух виды на Байкал.

По пути мы увидим живописные скалы, таинственные пещеры и другие интересные места, которые оставят незабываемые впечатления.

Питание: завтрак, обед на льду.

Северный край: путешествие на джипахСеверный край: путешествие на джипахСеверный край: путешествие на джипах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день

Сегодня у вас свободный день, который вы сможете провести по своему усмотрению.

Мы предлагаем несколько вариантов, чтобы сделать этот день незабываемым:

Прогулка к скале Шаманка (мыс Бурхан): это священное место и символ Байкала, которое поражает своей красотой и величием.

Посещение краеведческого музея им. Н. М. Ревякина в Хужире: здесь вы сможете узнать больше об истории и культуре Ольхона и Байкала.

Наслаждение тишиной и красотой Байкала: просто посидите на берегу, помедитируйте и почувствуйте гармонию с природой.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

Сегодня мы прощаемся с Байкалом, полные впечатлений и ярких воспоминаний!

Надеемся, что это путешествие останется в вашей памяти на долгие годы!

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха на острове Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

ГруппаСтоимость руб. /чел.
8 человек188 800
6 человек223 300
4 человека286 500

Стоимость указана при двухместном размещении, доплата за одноместное размещение под запрос.

Варианты проживания

База отдыха на о. Ольхон

4 ночи

В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельной и уютной базе отдыха в п. Хужир (остров Ольхон). Номера с 2- местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (4 ночи на базе отдыха на Ольхоне)
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер по программе
  • Услуги сопровождающих
  • Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • Поиск нерп на СВП
  • Программа на Мыс Хобой
  • Бурятский обед
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер до аэропорта
  • Медицинская страховка
  • Спиртные напитки
  • Ужины
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
30 мая в 10:00
4 июн в 10:00
от 59 000 ₽ за человека
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Пешая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
от 57 300 ₽ за человека
Весна на Байкале
На автобусе
6 дней
-
5%
3 отзыва
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
28 мар в 10:00
11 апр в 10:00
81 000 ₽85 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска