1 день

Встреча с благородными оленями и путь к Ольхону

В первый день нашего захватывающего путешествия мы встречаемся в аэропорту, где начинается наше приключение.

Из аэропорта мы отправимся в увлекательную поездку в гости к маралам – величественным созданиям, обитающим в этих краях.

Марал – это один из самых крупных и впечатляющих подвидов благородного оленя, достигающий внушительного веса до 340 килограммов.

Мы познакомимся с этими удивительными животными вблизи, сможем понаблюдать за их поведением, а также получим уникальную возможность покормить их с рук.

После знакомства с маралами мы продолжим свой путь к жемчужине Байкала – острову Ольхон.

По пути нас ожидает вкусный и сытный обед в уютном кафе национальной прибайкальской кухни.

По прибытии на Ольхон заселение в комфортабельную базу отдыха, где вы сможете отдохнуть и набраться сил перед новыми приключениями.

Питание: обед.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160