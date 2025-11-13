Вы побываете в самом сердце Байкала – на острове Ольхон, попробуете национальную кухню, познакомитесь с маралами – величественным созданиям, обитающим в
Программа тура по дням
Встреча с благородными оленями и путь к Ольхону
В первый день нашего захватывающего путешествия мы встречаемся в аэропорту, где начинается наше приключение.
Из аэропорта мы отправимся в увлекательную поездку в гости к маралам – величественным созданиям, обитающим в этих краях.
Марал – это один из самых крупных и впечатляющих подвидов благородного оленя, достигающий внушительного веса до 340 килограммов.
Мы познакомимся с этими удивительными животными вблизи, сможем понаблюдать за их поведением, а также получим уникальную возможность покормить их с рук.
После знакомства с маралами мы продолжим свой путь к жемчужине Байкала – острову Ольхон.
По пути нас ожидает вкусный и сытный обед в уютном кафе национальной прибайкальской кухни.
По прибытии на Ольхон заселение в комфортабельную базу отдыха, где вы сможете отдохнуть и набраться сил перед новыми приключениями.
Питание: обед.
Нерпа в вашем объективе
После завтрака в ресторане базы отдыха мы отправимся на поиски очаровательной нерпы – символа Байкала.
Сегодняшний день обещает быть особенно удивительным и полным ярких впечатлений!
Нашим транспортом на сегодня станет СВП"Хивус" – судно на воздушной подушке.
Это идеальное транспортное средство для круглогодичного использования, так как оно легко перемещается по воде, льду и в межсезонье, когда обычный транспорт не может проехать.
Мы отправимся в окрестности Малого моря, где обитают нерпы.
Будем внимательно наблюдать за этими милыми животными в их естественной среде обитания.
У вас будет возможность сделать потрясающие фотографии и запечатлеть эти уникальные моменты!
Также нас ожидает обед на льду Байкала!
Питание: завтрак, обед на льду.
Северный край: путешествие на джипах
После завтрака и подробного инструктажа мы отправимся в увлекательное путешествие на джипах к самой северной точке Ольхона – мысу Хобой.
Мыс Хобой – это место, откуда открываются захватывающие дух виды на Байкал.
По пути мы увидим живописные скалы, таинственные пещеры и другие интересные места, которые оставят незабываемые впечатления.
Питание: завтрак, обед на льду.
Свободный день
Сегодня у вас свободный день, который вы сможете провести по своему усмотрению.
Мы предлагаем несколько вариантов, чтобы сделать этот день незабываемым:
Прогулка к скале Шаманка (мыс Бурхан): это священное место и символ Байкала, которое поражает своей красотой и величием.
Посещение краеведческого музея им. Н. М. Ревякина в Хужире: здесь вы сможете узнать больше об истории и культуре Ольхона и Байкала.
Наслаждение тишиной и красотой Байкала: просто посидите на берегу, помедитируйте и почувствуйте гармонию с природой.
Питание: завтрак.
Отъезд
Сегодня мы прощаемся с Байкалом, полные впечатлений и ярких воспоминаний!
Надеемся, что это путешествие останется в вашей памяти на долгие годы!
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на острове Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Группа
|Стоимость руб. /чел.
|8 человек
|188 800
|6 человек
|223 300
|4 человека
|286 500
Стоимость указана при двухместном размещении, доплата за одноместное размещение под запрос.
Варианты проживания
База отдыха на о. Ольхон
В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельной и уютной базе отдыха в п. Хужир (остров Ольхон). Номера с 2- местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (4 ночи на базе отдыха на Ольхоне)
- Встреча в аэропорту
- Трансфер по программе
- Услуги сопровождающих
- Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
- Поиск нерп на СВП
- Программа на Мыс Хобой
- Бурятский обед
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер до аэропорта
- Медицинская страховка
- Спиртные напитки
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.