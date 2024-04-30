Кругосветка по Байкалу
Этот тур – настоящее Байкальское кругосветное путешествие! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, ландшафты, старинные традиции и обычаи! Вы увидите 13 знаковых мест региона, побываете на его самом крупном острове, познакомитесь с национальной кухней бурят и староверов, увидите быт местных народов, прикоснётесь к тайнам и обрядам местных религий и духовных учений.
Ближайшие даты:
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Этнографический центр «Золотая Орда»
- Остров Огой и буддийскую ступу, а также гранатовый песок
- Остров Ольхон (Сагаан-Хушун, мыс Хобой, скала Шаманка, мыс Бурхан)
- Чивыркийский залив и его пещеры
- Прозрачный лед Байкала
- Тарбагатай
- Дацан Ринпоче Багша
Описание
Что вас ожидает:
- Вас ждёт маршрут протяжённостью 1200 км: это половина Байкала и часть Дальнего Востока всего за 7 дней.
- Вы погрузитесь в мир истории и религии, попадёте в другой мир, побывав в гостях у староверов, и посетите духовный центр буддистов России.
- Мы будем кататься по озеру на уазах и хивусе (судно на воздушной подушке)/быстроход, и конечно коньках. Сделаем кучу крутых фото, вы узнаете, что такое страстный Поцелуй Байкала» и услышите его голос. Чем крепче целуетесь, тем голос ярче!
- За 5 дней мы объездим самые красивые и интересные места Байкала!
- Ещё хочется отметить, что внутри самого тура график может быть гибким, в зависимости от пожеланий туристов.
- Учитываются индивидуальные особенности каждого, а уж отношение настолько заботливое, что можно сравнить с детским садом.
- Кстати, в туре включено все: 3-х разовое питание, проживание в благоустроенных номерах, экскурсии, трансфер на удобном автобусе, входные билеты и фотосессии. Важная информация:• Отмена тура возможна только за 1.5 месяца до начала мероприятия.
- При себе нужно иметь теплые, непродуваемые, непромокаемые яркие вещи, которые эффектно будут смотреться на льду Байкала и также будут по погоде для вас.
- Просьба перед вылетом уточнить количество вашего багажа.
- При намерении увеличить/сократить программу просьба согласовать сразу!
- Дополнительный спортивный инвентарь (лыжи, коньки и т. д.) вы можете взять свои или взять у нас в аренду за отдельную плату. Согласно изменившимся правилам перевозки в основном все авиакомпании предоставляют возможность их бесплатной перевозки.
- Вы несете личную ответственность: - за свою жизнь и своих детей, если уклоняетесь от требований правил безопасности на льду, в воде, в горах и прочих точках маршрута; - при фотографировании себя (селфи) на скалах и прочих небезопасных объектах.
На настоящий момент есть возможность попасть в группу с 12 марта по 16 марта! По поводу остальных дат бронирования просьба уточнять!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этнографический центр «Золотая Орда»
- Остров Огой и буддийскую ступу, а также гранатовый песок
- Остров Ольхон (Сагаан-Хушун, мыс Хобой, скала Шаманка, мыс Бурхан)
- Чивыркийский залив и его пещеры
- Прозрачный лед Байкала
- Тарбагатай
- Дацан Ринпоче Багша
Что включено
- Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута.
- Экскурсия в этнопарк «Золотая Орда» (в том числе мастер-класс по лепке бууз, фольклорная программа).
- Аренда скоростного катера Yamaha FR или Yamaha PC и по маршруту МРС - остров Огой - Хужир и Хужир - Ушканьи Острова - Монахово летом аренда хивуса/микроавтобуса зимой.
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой (минивен).
- Автомобильная экскурсия (а/мToyotaHiace /аналог) по Баргузинской долине на весь день.
- Автомобильная экскурсия (а/мToyotaHiace /аналог) в Иволгинский дацан (в том числе входные билеты).
- Экскурсия к староверам в село Тарбагатай (фольклорная программа, посещение древлеправославной церкви).
- Рекреационные сборы за посещение Прибайкальского, Забайкальского нацпарков.
- Трехразовое питание по программе (начиная с обеда в 1 день, и заканчивая завтраком в последний день).
- Трансферы по программе.
- Встреча в аэропорту.
Что не входит в цену
- Авиаперелеты
- Сувенирная продукция
- Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Иркутска
Завершение: Аэропорт города Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: На настоящий момент есть возможность попасть в группу с 12 марта по 16 марта! По поводу остальных дат бронирования просьба уточнять!
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Отмена тура возможна только за 1.5 месяца до начала мероприятия
- При себе нужно иметь теплые, непродуваемые, непромокаемые яркие вещи, которые эффектно будут смотреться на льду Байкала и также будут по погоде для вас
- Просьба перед вылетом уточнить количество вашего багажа
- При намерении увеличить/сократить программу просьба согласовать сразу
- Дополнительный спортивный инвентарь (лыжи, коньки и т. д.) вы можете взять свои или взять у нас в аренду за отдельную плату. Согласно изменившимся правилам перевозки в основном все авиакомпании предоставляют возможность их бесплатной перевозки
- Вы несете личную ответственность:
- За свою жизнь и своих детей, если уклоняетесь от требований правил безопасности на льду, в воде, в горах и прочих точках маршрута
- При фотографировании себя (селфи) на скалах и прочих небезопасных объектах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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