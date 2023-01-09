Новогодние каникулы на Байкале
Ледовое царство Байкала, море снега и вкусной еды, только достойные внимания достопримечательности и развлечения. Подарите себе сказку!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на Малое море
13:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.
Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 12:00.
Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.
По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.
Всего дорога займет 5-6 часов, однако в нашем комфортном транспорте это пролетит незаметно.
К тому же, мы будем часто останавливаться, чтобы «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).
Также по пути будет остановка на обед в придорожном кафе с бурятской национальной кухней (оплачивается самостоятельно).
Ближе к вечеру прибытие на базу отдыха «Фрегат» (Малое Море).
Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.
Питание: не предусмотрено.
Экскурсия по льду Малого Моря на Хивусе
Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.
Мы будем исследовать пролив Малое Море.
После плотного завтрака в 11:00 стартуем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо-технике – судне на воздушной подушке хивус.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Этого времени достаточно, чтобы вдоволь насладиться чистейшим байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала, а также попробовать фирменный коктейль «Поцелуй Байкала».
Вечером по желанию можно самостоятельно заказать русскую баньку с возможностью окунуться в свежем снегу.
Внимание! Важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.
Питание: завтрак, обед-пикник.
Этнопарк «Золотая Орда». Отъезд
С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем гулять по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.
Отправляемся в путь в 10:00.
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала – бурят.
По пути посетим очень интересное место – этнопарк «Золотая Орда».
Нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.
Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.
А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.
После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.
Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.
Наевшись досыта едем в Иркутск.
16:30 – ориентировочное время прибытия в аэропорт города Иркутска.
Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой праздничного зимнего города.
Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта и проживание в гостинице Иркутска.
Питание: завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Маом море.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|обычная стоимость
|51 300
|79 490
|стоимость по акции до 1.12
|48 700
|54 400
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
База отдыха «Фрегат»
«Фрегат» расположен в живописной бухте Малого моря озера Байкал и занимает восточное побережье полуострова Улан-Хада и мыс Бурлюк. Вас ожидает радушный приём, отличное питание, уютное пребывание и благоустроенный пляж. А как завораживающе выглядит вечернее освещение базы и особенно пляжа, которое вечерами помогает впитывать энергетику Байкала. Это то место, где можно получить удовольствие как от активного отдыха, так и от спокойного времяпровождения самостоятельно, семьей или дружеской компанией. В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном номере с двумя односпальными кроватями и живописным видом на Байкал. Также в номере имеются две прикроватные тумбы, платяной шкаф, туалетный столик с зеркалом и пуфом, прикроватные светильники. В номере есть телевизор, электрический чайник, холодильник. Чайные пары, стаканы и графин под воду. В ванной комнате: унитаз, раковина с зеркалом, душевая кабина, мыло, шампунь, фен, полотенца.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе (2 ночи на Малом Море)
- Трансферы по программе
- Питание по программе:1 день: не предусмотрено2 день: завтрак, обед-пикник3 день: завтрак, обед
- 1 день: не предусмотрено
- 2 день: завтрак, обед-пикник
- 3 день: завтрак, обед
- Экскурсия на СВП хивус по льду Байкала
- Пикник на льду Байкала
- Коктейль «Поцелуй Байкала»
- Посещение этно-парка «Золотая орда» с фольклорной программой и традиционным бурятским обедом
- Услуги аттестованного гида
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Медицинская страховка
- Алкогольная и табачная продукция
- Питание, не указанное в программе (по запросу возможно организованное)
- Русская баня 5 500 руб. /2 часа/6-7 человек
- Банный чан на берегу Байкала 5000 руб. /2 часа/до 8 чел
- Индивидуальный трансфер до аэропорта 3 000 руб
- Размещение в номерах более высокой категории
- Размещение в гостинице (Иркутск) от 5500 руб. (если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка или пуховка, теплые брюки, желательно ветронепродуваемые (горнолыжный костюм будет очень удобен) костюм должен быть не продуваемым и очень теплым, как, впрочем, и всё остальное. Заостряем продуваемости: ветра на Байкале сильные и холодные. Пуховик и комбинезон – отличный вариант для экспедиции!
- шапка (вязаная или меховая) и шарф;
- хорошая обувь – залог вашего комфорта. Необходимо, чтобы обувь была теплой, качественной. Можно взять с собой обувь как из натуральных материалов, так и из искусственных – у каждого вида свои плюсы. К примеру, в унтах вы точно не замерзнете, но при этом спортивные ботинки – намного легче и динамичнее, искусственный утеплитель быстрее сушится. На что необходимо обратить внимание: качественный утеплитель, мембраны, нескользящая подошва. Удобные теплые ботинки (без каблуков), желательно высокие. Чтобы можно было комфортно ходить по снегу и льду;
- теплые носки (шерстяные или треккинговые);
- флисовое термобелье;
- флисовые куртки /кофты /брюки;
- флисовые непродуваемые перчатки;
- теплые варежки или краги;
- флисовая непродуваемая шапка;
- термоноски;
- средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки (!);
- солнцезащитный крем (минимум 30сп, лучше 50);
- крем от обветривания (питательный, детский);
- личная аптечка (медикаменты, принимаемые вами;
- постоянно и медикаменты первой необходимости);
- фото и видеоаппаратура;
- зарядные устройства для своей техники, батарейки, аккумуляторы;
- фонарик (обычный, налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с детьми и какого возраста?
На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.
Что привезти с Байкала в подарок?
Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.
Какие температуры на Байкале в это время?
Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С того момента как меня встретили в аэропорту Иркутска, я смогла расслабиться: меня посадили в автобус, отвезли в музей, показали просторы, снова посадили в автобус, накормили и дальше по списку. Все было великолепно спланировано.
Группа, такая разная, но объединенная жаждой приключений, довольно быстро нашла общий язык.
По поводу еды: ее всегда было много, так что беспокоится о недоедании совсем не пришлось. Во всем местах блюда были весьма аппетитными, лишь только на турбазе завтра-обед-ужин был стандартным, по настоящему «столовским».
Байкальские просторы оставили свой глубокий след на моем восприятии России, подарив более широкий кругозор и пару песен о водном достоянии нашей страны)))